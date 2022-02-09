Ситуация на европейских рынках газа показывает, что США не удалось воспользоваться украинским кризисом в своих целях. Европейский бизнес и политические элиты достигли консенсуса в вопросах энергетики

Стоимость газа на европейских биржах 9 февраля стремительно пошла вниз. К 11:00 по Москве на голландском хабе TTF она снизилась с $970 до $882 за тысячу кубометров, позже упав до $860. Цены начали падать еще вчера, снизившись с $978 за тысячу кубометров до $879 на момент закрытия. Причины снижения цен обозначились во время недавней встречи лидеров США и ФРГ.

Лицемерие Вашингтона

Как ни парадоксально, падение стоимости газа началось после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил «уничтожить» российско-европейский газопровод «Северный поток-2».

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока — 2" не будет, мы положим ему конец», — заявил Байден днем ранее.

«Война с Россией, вероятно, будет очень доходной». Кто заработает на кризисе Украины © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

Первый — то, что присутствовавший на брифинге канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на всю важность момента, так и не сказал ни слова о возможности санкций против «Северного потока-2». Второй — то, что Байден уклонился от ответа на вопрос, почему США собираются «разорвать в клочья» российскую энергетику в Европе, но при этом сами активно скупают российское топливо.

…а дизель русский потребляют

Нынешний топливный кризис в США обусловлен несколькими факторами. Сначала резкий рост потребления электроэнергии из-за аномальных холодов остановил крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Marathon Petroleum в Техасе. Потом цены на американскую нефть WTI подскочили на биржах до $92 за баррель, что сделало нерентабельной ее переработку на целом ряде других НПЗ Восточного побережья США.

Кроме того, из-за коронавируса остановила работу нескольких своих НПЗ Канада, что увеличило дефицит популярного дизтоплива, удерживающего долю потребления на американском рынке на уровне 77%.

Очевидно, что не только Россия могла удовлетворить спрос американцев на нефтепродукты, однако Вашингтон не предпринял попыток остановить очередное использование Москвой «энергетики в качестве оружия».

Лицемерие Соединенных Штатов наряду с откровенным нежеланием лидеров ЕС становиться жертвами американской пропаганды (о чем высказались министры Франции и Италии) было совершенно однозначно интерпретировано трейдерами: риски остановки «Северного потока-2» снижаются. Вслед за этим пошли вниз и цены на газ. Не последнюю роль также сыграл неизбежный провал попыток Вашингтона найти реальную альтернативу российскому газу.

Верность самураев

Особенности мирового рынка сжиженного природного газа таковы, что не позволяют быстро нарастить отгрузку газа. Большая часть производителей работают по долгосрочным контрактам и должны выполнять свои обязательства перед заказчиками, главные из которых — Китай, Япония, Южная Корея и Индия. К ним Вашингтон обращался с просьбой отказаться «в порядке геополитической дисциплины» от части своих объемов с тем, чтобы перенаправить их в Европу.

Согласием ответили только японцы и лишь после того, как была обеспечена их энергобезопасность.

«Мы приняли решение перенаправить излишки СПГ в Европу после того, как была обеспечена бесперебойная поставка в Японию», — сказал 9 февраля министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Тем самым он дал понять, что страна восходящего солнца не намерена приносить себя в жертву американскому сюзерену, хотя этого и требуют самурайские традиции.

Особенности европейского бизнеса

Крупные европейские энергокомпании пришли к выводу, что гораздо выгоднее продолжать отношения с «Газпромом», которые позволяют зарабатывать обеим сторонам, чем вводить нерыночные ограничения для спасения от ситуации, в которую Европа сама себя загнала.

«Для Европы альтернативы российскому газу на самом деле нет», — сказал гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне 9 февраля.

По его словам, чтобы покрыть потребности ЕС в газе морским путем, Европе нужно в течение двух лет строить терминалы по приемке СПГ. Как раз через два года США собираются нарастить свои мощности по отгрузке СПГ до 170 млрд кубометров в год, что на 70 млрд больше, чем они отправили на экспорт в 2021 году. Однако себестоимость СПГ гораздо выше и он может быть конкурентоспособным на европейском рынке только в случае сверхвысоких цен.

«Сейчас высокие цены на газ в Европе отчасти поддерживаются за счет напряженности с Россией, но, думаю, можно надеяться, что цена на газ несколько снизится», — отметил Пуянне.

Его ожидания подтверждаются рыночными котировками. Глава Total подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией цены вырастут не только на газ, но и на нефть, что чревато гораздо большими проблемами для экономики ЕС.

Энергетический Афганистан

Решением проблем стал бы ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», обе трубы которого уже заполнены газом. Это именно тот газ, который ЕС мог бы получить на свой рынок краткосрочных контрактов (спот) и который после достройки «Северного потока-2» был зарезервирован как раз для обеспечения работы этого трубопровода.

Поэтому все инсинуации Еврокомиссии о «странном» поведении «Газпрома» на европейском рынке газа — мол, отказываются продавать дополнительные объемы, хотя цены высокие — легко опровергаются.

Нужна покорная Европа. НАТО вступило в войну против «Северного потока — 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Запуск «Северного потока-2» будет означать возвращение на спот российского газа, что собьёт сверхвысокие цены до оптимального уровня и снова сделает американский СПГ неконкурентоспособным на европейском рынке.

Впереди вырисовывается очередное поражение авантюрной и безответственной политики США. После потери Афганистана они теряют энергетику Евросоюза.