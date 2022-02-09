Последние заявления лидеров США и Германии, а также министров Италии и Франции показали, что Вашингтон не сможет использовать гипотетическое обострение в Донбассе для того, чтобы «уничтожить» газопровод «Северный поток-2»

8 февраля официальные лица сразу двух стран Центральной Европы — Италии и Франции — практически синхронно выступили в поддержку газопровода «Северный поток-2».

«Москва с "Северным потоком 2"… остается незаменимой для обеспечения потоков поставок по всей Европе», — сказал итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо на выступлении в парламенте страны.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter и вовсе позволил себе раскритиковать требования США не допустить запуска «Северного потока-2» если «Россия нападет».

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток — 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — подчеркнул он.

А ведь немногим ранее президент США Джо Байден заявил об уничтожении «Северного потока-2».

Американо-германский раскол

Слова Ди Майо и Ле Мэра можно рассматривать как ответ на заявление главы Белого дома, который произнес буквально следующее:

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока 2" не будет, мы положим ему конец».

Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

Все это время канцлер Германии Олаф Шольц стоял рядом и не возражал, однако не произнес ни слова о возможной остановке «Северного потока-2», заявив лишь, что Германия готова «понести потери» ради Украины.

Лидер оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц усмотрел в этом глубокий раскол в отношениях ФРГ и США.

«То, что американский президент столь резкими словами объявляет о конце "Северного потока 2" в случае вторжения на Украину, а канцлер Германии по этому поводу ничего не говорит, показывает, что, действительно, есть трещины в германо-американских отношениях», — сказал Мерц.

Теперь становится очевидно: несмотря на то, что Вашингтон в последние недели пытался сплотить всю Европу против «Северного потока-2» с тем, чтобы остановить строительство газопровода под предлогом защиты Украины, но ему это не удалось.

Трещины в отношениях США не только с Германией, но и с Францией, Италией и Австрией создали сами Соединенные Штаты, когда решили игнорировать интересы своих европейских союзников ради бессмысленной борьбы с Москвой, которая угрожает безопасности всей Европы.

Ведь не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять: если вся Европа согласится с тем, чтобы не допустить запуска «Северного потока-2» из-за эскалации на Украине, то Штатам будет крайне выгодно эту эскалацию спровоцировать. И пострадает от этого Европа, а не США.

Мир в Донбассе

Германия не прогнулась окончательно под давлением Вашингтона, и это резко увеличивает шансы на то, что нового обострения обстановки в Донбассе не будет.

«Северный поток-2» будет запущен, так как он нужен ведущим экономикам Европейского союза. Причем запустят его скорее всего уже в этом году, так как Вашингтон так и не сумел найти во всем мире газ на замену российскому.

Выиграют от этого не только европейцы, но и россияне, так как бюджет страны получит стабильный источник дохода от продаж газа в Европу.

После 2050 года первый и второй «Северные потоки» смогут поставлять в ЕС водород, продукт с более высокой добавленной стоимостью, чем природный газ.

Такие долгосрочные взаимовыгодные совместные проекты, в которых помимо «Газпрома» участвуют пять крупных европейских энергокомпаний, совершенно недвусмысленно подтверждают, что Россия не заинтересована ни в каких «вторжениях» и предпочитает заниматься созиданием, а не разрушением.

Украина же, которая своей русофобией довела себя уже почти до полного банкротства, учится существовать без статуса страны — транзитера газа.

Государственная измена

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей встречи с президентом Словакии Зузанной Чапутовой предложил удвоить объемы импорта газа.

Это 8 февраля подтвердил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в ходе своего брифинга в Киеве.

«Словацкая газотранспортная система предоставит двойную мощность для потока газа через Словакию на Украину. Мы готовы проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта», — сказал Корчок.

На текущий момент, согласно данным главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, существуют гарантированные мощности, позволяющие получать из Словакии 27 млн кубометров газа ежесуточно.

Неоднократно было доказано украинскими экспертами, что никакого другого газа, кроме российского, у словаков нет.

Кто заработал "на русской оккупации". Европейский энергетический рынок и пропаганда войны © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

Киевский эксперт Александр Лазарев в эфире украинского телеканала «НАШ» сообщил, что по этому контракту Украина закупает российский газ у Венгрии по $1440 за тысячу кубометров.

«Я в этом вижу государственную измену. Я в этом вижу подрыв национальных интересов в экономическом плане. Потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы что, самое богатое государство в мире?», — сказал Лазарев.

Отсюда следует, что Словакия тоже готова поставлять Украине дополнительные объемы газа только по сверхвысоким ценам, которые позволят словакам как следует «наварить» на желании Киева заполнить наконец свои газовые хранилища.

Именно о такого рода «коммерческом анализе» и говорил глава МИД Словакии: если Киев готов платить высокую цену за свою «энергонезависимость», то за ваши деньги — любой каприз.

Впрочем, известно, что деньги на российский газ Украине выделил Европейский союз. Украина сама себя обеспечивать газом уже не может, а расплачиваться за это предстоит ее гражданам, когда придет время отдавать кредиты ЕС.