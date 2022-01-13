События в Казахстане вызвали огромный резонанс в мире, в том числе и на Украине. Надо отдать должное: Офис Президента и МИД Украины попытались максимально дистанцироваться от казахстанских мятежников, но сама логика развития майданного режима Киеву диктует совершенно иной вектор реальных дел

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ну и, конечно же, традиционное беснование промайданных активистов — «свобода» для избранных, «равенство» по национальному признаку, «братство» со всеми врагами Москвы. Ни малейшего понимания, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнёров у виртуальной толпы не возникло — потому что за прошедшие годы в принципе отучены мыслить стратегически, по-государственному. И наглядным проявлением того стало появление очередного «глоссария» (то есть словаря терминов) для «правильного» освещения событий в Казахстане.

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Беснующиеся толпы это, по мнению структуры украинского Минкульта, это не «мародеры» или «боевики», но «повстанцы», а отрезавшие головы правоохранителям — мирные «протестующие». Нежелательны слова «погромы» и «беспорядки», потому что «обесценивают цели и методы борьбы участников протестов в Казахстане». И так далее, и тому подобное.

Пока киевская верхушка, пытаясь сохранить добрые отношения с новой-старой властью в Астане (она же Нур-Султан) майданная суть режима проявляется в огромном количестве негативной информации как по отношению к самому президенту Токаеву, так и решительным методам, которыми был подавлен путч. Ведь казахстанская «цветная революция», повторюсь, для Киева была весьма желанна, а в чем-то отсюда и проектировалась — потому провал мятежа воспринимается довольно болезненно.

Почему молчит Киев? Волга прокомментировал события в Казахстане © REUTERS, Pavel Mikheyev Валерий Чалый в эфире украинского «24 канала» не постеснялся дать определение современного Казахстана как режима авторитарного, в котором скоро начнётся новая революция против «российской интервенции» (вот и «глоссарий» пригодился). «Потому что люди видят, что русские стреляли по казахам», — охотно поддержала тему бравшая интервью телеведущая. «Прямых подтверждений, что ВДВшники принимали участие в расстрелах, у нас нет», — слегка опешил от такого оборота экс-посол Чалый, но мысль все же завершил: «Какая разница? Они прикрыли [казахстанское] правительство, которое это делало, режим».

В общем, «режим» стрелял по милым «повстанцам» и нельзя «обесценивать цели и методы борьбы участников протестов в Казахстане».

А мы, со своей стороны, можем лишь констатировать, что «многовекторность» Астаны уже привела к весьма неприятным последствиям — потому есть смысл ещё раз осмотреться, чтобы понять: кто истинные друзья казахского народа, а кто сочувствует «повстанцам». И на будущее учесть это в своей дальнейшей экономической, военной и культурной политике.