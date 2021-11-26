В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании авиакомпании «Национальные авиалинии Украины». Для укомплектования авиапарка будущей компании планируется закупить и взять в лизинг самолеты исключительно иностранного производства

«Национальные авиалинии Украины» планируется укомплектовать 22 самолетами: шестью малыми узкофюзеляжными (типа А220); двенадцати средними узкофюзеляжными (типа А320/А321); четырьмя широкофюзеляжными (типа А330/350).

Отечественные авиастроители снова остались у «разбитого корыта». И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль попытался подсластить пилюлю, пообещав украинскому авиапрому огромные вливания (34 млрд гривен, т.е. $1,26 млрд), но, похоже, этим обещаниям не верит ни само постоянно борющееся с дефицитом финансов правительство, ни производители крылатых машин. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Разумеется, в своём выступлении господин Зеленский пытался говорить о славных традициях авиационной отрасли Советской Украины, но прозвучало это до чрезвычайности жалко. «Теперь это общая "Мрія" [то есть «мечта» в переводе с мовы, гигантский самолёт АН-225], украинская "Мрія" и общая "Мрія" с нашими коллегами из Европы, — заявил Зеленский, — В Украине есть "Антонов", прекрасные мощности для полного цикла создания современного самолета. Есть все мощности для серийного производства, вплоть до обеспечения комплексной, уже послепродажной поддержки…». Но это затем, когда-нибудь потом…

Да и что можно ожидать от страны, где Гоголя и Булгакова проходят в разделе «иностранная литература», зато коренными «украинцами» провозглашают русского монархиста Сикорского и советского коммуниста Королева. Кривляние перешло из сферы гуманитарной в экономику, и результаты украинской экономики соответствующие: закупка якобы реверсного газа — того же российского, только с европейской наценкой, обновление подвижного состава «Укрзализныци» в обход собственных вагоностроителей, закупка иностранных судов, в то время когда отечественное судостроение корчится в предсмертных конвульсиях.

Это типичная политика временщиков, которые маскируют свою сущность высокими словами про «патриотизм», но все равно продолжают упорно тащить из дома. Кабмин поручил за год создать на Украине «независимую от олигархов» авиакомпанию © РИА Новости, Ирина Александрова / Перейти в фотобанк

«Здесь, кроме сугубо экономических интересов, большую роль играют социальные запросы, — не мог удержаться от традиционной демагогии Зеленский. — [Название] "Украинские национальные авиалинии" — UNA — очень символично. Юна, как наше государство». И весьма символично (добавим от себя), что после Евромайдана фактически умер Харьковский авиационный завод, в глубочайшем кризисе находятся другие авиационные предприятия отрасли. С 2014 года поставлены на крыло 4 самолёта (для сравнения в России только с 2014 по 2017 гражданских самолётов выпущено 134 единицы).

Впрочем, возможно в аттракционе невиданной щедрости за счёт украинских налогоплательщиков мы можем узреть простой, но актуальный для власти политический расчёт. Два десятка недешевых самолётов — как геополитическая взятка европейским государствам в расчёте на поддержку режима, который распределяет столь выгодные заказы их производителям. Ведь нынешние правители Украины фактически уже себя не считают резидентами своей, такой нестабильной страны. Офшоры в британской юрисдикции, недвижимость в итальянской…

И забота — как положено истинным европейцам — исключительно об экологии. Подписавший со стороны корпорации Airbus документ о сотрудничестве вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос не скрывает своего восторга и говорит о «прекрасном решении со стороны украинского правительства». «Вы сразу сможете инвестировать в лучшие технологии, в лучший флот, который будет оставлять меньший углеродный след, будет потреблять меньше топлива, а значит, будет лучшим для окружающей среды», — говорит господин Сотиропулос. Конечно — всё ради экологии, куда же без неё. СБУ обвинила газовую компанию в Закарпатье в экологическом бедствии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как утверждает господин Зеленский, создание национальной авиакомпании приведет не только к увеличению прибыли и пассажиропотока, но и «улучшит имидж Украины». Что будет в нем национального, кроме жовто-блакитной раскраски самолета, пока непонятно, но позитивный информационный повод уже создан. А в нынешней ситуации господина Зеленского каждый подобный повод на вес золота. Окупаемость двадцати четырёх обещанных иностранных авиалайнеров (если верить расчётам специально привлечённых специалистов Airbus) всего-то пять лет.

А тяжелейший энергетический, политический и финансовый кризис — уже сегодня.