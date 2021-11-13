Украинская промышленность агонизирует, и мучительный процесс продолжается относительно долгое время лишь потому, что она была слишком могучей и передовой, чтобы умереть в мгновение ока. Судьба Харьковского авиационного завода (как и всей авиастроительной отрасли Украины) словно бы иллюстрирует тезис о бесславном закате когда-то передовой экономики.
Итак, в сентябре рабочие Харьковского авиазавода (ХАЗа) вышли на очередную демонстрацию протеста. Протестующие высказали недоверие гендиректору предприятия Александру Кривоконю, требовали его увольнения и просили ликвидировать задолженность по зарплате (долги по ней достигли астрономической суммы в более чем 260 миллионов гривен). Общая же сумма долговых обязательств ХАЗа превысила 4 миллиарда гривен, хотя зарплата у оставшейся горстки сотрудников мизерная (до 3 тысяч гривен в месяц), а выводят сотрудников на работу один-два раза в неделю.
Если в лучшие времена на заводе работали более 6 тысяч человек, в феврале 2017 года — 2450 человек, то сейчас — едва 1600, причем более тысячи из них трудятся в режиме частичной занятости. На реальном же производстве осталось всего около сотни специалистов, средний возраст которых достиг 60 лет.
Однако недовольство рабочих не разделяет руководство концерна «Укроборонпрома», в структуру которого входит Харьковский авиазавод. На встрече с бастующими начальник управления авиастроения «Укроборонпрома» Геннадий Януль заявил, что оснований освобождать нынешнего директора не имеется — концерн оценивает его работу положительно. По-видимому, руководство считает положительным фактом недавнее заявление гендиректора Кривоконя, что легендарный ХАЗ самолёты больше выпускать не сможет.
«Не можем мы ничего строить сегодня, — откровенничал Александр Кривоконь в эфире харьковского телеканала Simon. — У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты». Разумеется, если людям не платить годами, фактически морить их голодом и последовательно проваливать все программы восстановления авиапроизводства, то и результат будет соответствующим.
Для понимания: как об огромном достижении менеджмент «Укроборонпрома» сообщил о погашении долгов по зарплате за… апрель и май прошлого года. А в качестве «антикризисных мер» озвучены планы создания на территории либо очередного мифического «технопарка», либо застройка территории завода (267 гектаров) коммерческой недвижимостью.
Стоит отметить, что акция протеста сотрудников ХАЗа уже не первая (предыдущая состоялась нынешней весной), и программа возрождения предприятия тоже не первая и не вторая. Какие только идеи ни предлагались: от приватизации завода до сдачи оборудования на металлолом (чтобы закрыть долги по зарплате), от привлечения инвесторов из «Боинга» до экзотических проектов совместного производства летательных аппаратов с какими-то венграми. Но воз и ныне там — после «революции гидности» Харьковский авиазавод не выпустил ни одного самолёта.
Согласно информации Defense Express, в 2015 году (когда в рамках очередных «реформ» ХАЗ передали в «Укроборонпром») долги по зарплате составляли 52 миллиона гривен. В августе 2019 года — ко времени бравурного визита Владимира Зеленского на предприятие — они выросли до 205,7 млн гривен. К 19 апреля 2021 года (когда гендиректором назначили А. Кривоконя) долги увеличились до 239 млн гривен, по состоянию на 1 мая текущего года задолженность достигла 252 миллионов, а ныне сумма задолженности, как уже было сказано, выросла до 263 миллионов. И это только по зарплате.
На стапелях все эти годы стоят два недостроенных Ан-140 для «Мотор-Сич», да и раньше было негусто: с 2010 по 2014 г. предприятие выпускало по одному самолёту в год. Хотя по сравнению с эпохой правления иного матёрого «патриота», Виктора Ющенко, и это большое достижение — в период с 2005 года по первую половину 2009 года на ХАЗе был выпущен всего один самолёт. Для сравнения: в 1980-х годах за аналогичные четыре с половиной года на ХАЗе было построено более 320 самолётов Ту-134 (всего же авиалайнеров этой марки было выпущено в Харькове 848 экземпляров).
Похоже, история рождённого в 1923 году знаменитого завода подходит концу. От пассажирских, учебно-тренировочных, военных самолётов и крылатых ракет к дискотекам на заброшенной заводской территории и обещаниям когда-нибудь вернуть мизерную зарплату за прошлый год. Причиной тому — алчность правителей и вполне сознательный процесс уничтожения украинского авиастроения.
Передовая отрасль стала жертвой большой политики. С одной стороны, западным хозяевам Украины абсолютно не нужны лишние конкуренты на элитном рынке авиастроения, с другой — политический процесс разрыва всех связей с Россией чрезвычайно болезненно отражается на всех наработанных за десятилетия производственных цепочках и рынках сбыта. И если Российская Федерация смогла найти финансовые средства и специалистов, чтобы ликвидировать спровоцированный Киевом разрыв экономических связей, то для украинской промышленности этот процесс стал фатальным.
Эпоха мародеров не может породить созидателей. Можно и должно приветствовать попытки возродить былую славу Харькова как индустриального центра (даже если эти планы исходят от болтуна Зеленского), но пока не будут выполнены главные условия — восстановление доступа на традиционные рынки сбыта и возрождение привычных производственных связей, — на его болтовню можно не обращать внимания.