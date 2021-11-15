Партию «Слуга народа» возглавила народный депутат Елена Шуляк. Она уже успела отметиться в ряде скандалов, в том числе с офшорами. Впрочем, сама Шуляк считает: офшоры - это нормально

Кандидатуру Шуляк предложил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Именно он до этого возглавлял партию власти.

«Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего Президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив», — отметил Корниенко после того, как сложил с себя полномочия 15 ноября. Елена против Юлии. «Корабельные сосны» на службе «Слуги народа» © sluga-narodu.com / Facebook/Olena Shuliak

Шуляк 45 лет, она замужем, воспитывает дочь. До избрания в Верховную Раду в составе «Слуги народа» Шуляк занималась предпринимательством. И в её предпринимательском прошлом хватает тёмных страниц, которые на Украине уже становились предметом обсуждения.

Рискованная декларация и нормальные офшоры

В июне 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало полную проверку народного депутата от «Слуги народа» Елены Шуляк. Причиной этому послужило, что декларацию Шуляк, а также декларации ещё 62 людей, среди которых были не только парламентарии, но и депутаты местных советов, а также чиновники, компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала рисковыми.

«Система ЛАК сравнивает данные между разделами одной декларации, а также с предыдущими декларациями личности. На основании этого анализа система ЛАК определяет, есть ли в декларации риски, связанные с незаконными доходами или незадекларированным имуществом. В результате система формирует рейтинг деклараций — от содержащих наибольшие риски, до деклараций, в которых отсутствуют неточности. Декларации, которые по результатам проверки ЛАК содержат больше всего рисков, НАПК взяло на полную проверку», — говорилось в сообщении НАПК от 9 июня.

Сама система ЛАК заработала в первый же день лета.

Примечательно, что в этом же сообщении список взятых на полную проверку политиков и чиновников приводился не в алфавитном порядке. И фамилия Шуляк стояла на 11 месте. Некоторых из «опередивших» её парламентариев украинская пресса прямо называет олигархами, например: Вадима Новинского, Александра Фельдмана, Григория Суркиса и Петра Порошенко.

Сама Шуляк тогда отмолчалась. Корниенко предложил кандидатуру на должность главы «Слуги народа» © Facebook, Olena Shuliak

Но когда в октябре грянул скандал Pandora Papers, ей пришлось оправдываться. 3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование по итогам самого масштабного «слива» документов из офшоров. Эти документы получили название Pandora Papers.

В расследовании приняли участие 600 журналистов из более, чем 150 СМИ из 117 стран мира. Среди 336 политиков, которые фигурировали в этом расследовании, больше всего было украинцев — 38 человек. Шуляк оказалась одной из них.

Украинские журналисты не просто рассказали соотечественникам о том, кто из украинских политиков держит свои деньги в офшорах. Во время работы над расследованием они ещё и отправили запросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Один из запросов касался и офшоров, связанных с Шуляк. Такой запрос отправило агентство «Украинские новости». В нём они попросили у НАБУ уточнить, проводились ли проверки бенефициара InfrairAssets LTD, а также о том, что InfrairAssets LTD является одним из соучредителей и бенефициаров ООО «Криэйтор», другим соучредителем и бенефициаром которого является сама Шуляк. Кроме того, журналисты попросили проверить НАБУ информации о возможном наличии у нардепа незадекларированных драгоценностей.

«Национальное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании предоставленной вами информации. Кроме того, указанная информация направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для соответствующего реагирования», — гласил ответ НАБУ агентству.

Сама же Шуляк после выхода публикаций об ошфорах заявила: InfrairAssets LTD была ею создана, «чтобы защитить свои активы от разных рейдерских вмешательств».

«Ни одна копейка с Украины не выводилась и не заводилась», — убеждала Шуляк в эфире программы «Мокрык по Живому».

Кроме того, она отрицала, что через InfrairAssets LTD вносился уставной капитал в украинскую компанию.

«Взнос в уставной капитал формировался ещё в 2007-2008 годах. Это не офшорная компания вносила деньги», — утверждала Шуляк. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Да и в самих офшорах «слуга народа» не видела ничего плохого.

«Для обычных людей показали, что офшоры — это что-то плохое, что-то, что нельзя использовать», — недоумевала она.

По её же словам, офшоры часто используют в бизнесе.

«Это абсолютно законная история», — подчеркнула Шуляк.

Впрочем, скандал с ней быстро забылся: всё-таки главным действующим лицом Pandora Papers был президент Владимир Зеленский. О Шуляк вспомнили лишь тогда, когда стало известно о том, что Корниенко намерен покинуть пост лидера.

Абсолютно послушный человек

Путь Шуляк в политике связан с первым премьер-министром при президенте Владимире Зеленском — Алексеем Гончаруком. В общественной организации Офис эффективного регулирования (BRDO), которую возглавлял Гончарук, она руководила сектором «Строительство».

В последнем Шуляк действительно была опытной. Так, она возглавляла наблюдательный совет Ukrainian Building Community — сообщества лидеров строительной отрасли Украины, а также была сооснователем ООО «Криэйтор». Золотарев описал два сценария политической карьеры Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Примечательно, что в парламенте она тоже курирует строительство. Так, Шуляк занимает пост заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства. И именно Шуляк в июле сообщила о том, что на Украине упростят снос хрущёвок, сделав так, что не потребуется согласия всех жильцов.

Но считают человеком Гончарука Шуляк не все. Некоторые связывают её с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

«В партию ее привел Гончарук. Потом она от него отошла и примкнула к Ермаку. И тот достал из своей обоймы эту карту, когда пришло время», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник из Офиса президента Украины.

По его мнению, Шуляк — организатор похуже, чем Корниенко. Да и авторитетом в политсиле она не пользуется.

«Авторитетом для партийцев Шуляк не является. Многие вообще не очень понимают, кто это такая. В лучшем случае партию переведут на ручное управление из Офиса. В худшем — окончательно забросят работу в регионах», — отметил источник.

Одно из немногих достоинств Шуляк как главы партии — её управляемость.

В «Слуге народа» уже обожглись на сильном и абмициозном лидере — таким был Дмитрий Разумков. И повторять эту ошибку не хотят. Поэтому Шуляк — лучшая из возможных кандидатур. А её «тёмное прошлое» здесь скорее не помеха, а наоборот — преимущество. В случае чего Шуляк легко будет контролировать или объяснить её замену. Для последнего достаточно поднять дела с офшорами или декларацией.

В общем Шуляк — лучшая для Офиса президента кандидатура на пост главы партии «Слуга народа» из всех возможных.