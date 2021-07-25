Согласно принятому в 2006 году закону о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, снос дома возможен только при согласии 100% его жителей. Однако, по ее словам, это оказалось «нереальным» для украинских чиновников и застройщиков.
«Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жителей согласны, тогда можно приступать к расселению», — рассказала Шуляк.
Следует отметить, что в действительности дома ранее успешно расселялись, однако самые упорные жильцы, которые не хотели идти на условия застройщика, добивались гораздо лучших компенсаций за жилье.
Инвесторы были вынуждены покупать упрямым жильцам те квартиры, которые те хотели, так как без из согласия снос дома и стройка нового были незаконными.
Теперь строительные компании смогут немного сэкономить, а люди будут вынуждены соглашаться на те условия, которые им предложат бизнесмены.