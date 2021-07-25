Министерство регионального развития Украины разработало законопроект о реконструкции устаревшего жилого фонда, который должен упростить снос жилых домов, исчерпавших свой ресурс, рассказала заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства Елена Шуляк в интервью изданию «Гордон»

Согласно принятому в 2006 году закону о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, снос дома возможен только при согласии 100% его жителей. Однако, по ее словам, это оказалось «нереальным» для украинских чиновников и застройщиков.

«Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жителей согласны, тогда можно приступать к расселению», — рассказала Шуляк.

Киевские хрущевки сносить не будут, им уготована другая судьба — Киевгенплан © РИА Новости, Сергей Ермохин / Перейти в фотобанк

Инвесторы были вынуждены покупать упрямым жильцам те квартиры, которые те хотели, так как без из согласия снос дома и стройка нового были незаконными.

Теперь строительные компании смогут немного сэкономить, а люди будут вынуждены соглашаться на те условия, которые им предложат бизнесмены.