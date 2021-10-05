Темы распространения коронавируса открывают перед Украиной перспективу нового локдауна. Но доля киевлян среди заболевших меньше, чем прежде. Возможно, потому что столица вакцинирована гораздо лучше чем в другие регионы. Особенности эпидемии в сентябре и успехи и неудачи вакцинации выясняла Украина.ру

Заболеваемость коронавирусом на Украине стала расти с конце июля, но серьезность проблемы обозначилась лишь в сентябре. В прошедшем месяце умерло от коронавируса 2613 жителей Украины, а заболели — 147 042 жителя Украины, что почти в 1,8 раз больше, чем за 3 летних месяца вместе взятых (83 740), когда эпидемия выглядела отступившей и статистика впервые с прошлого сентября перестала фиксировать такое явление как избыточную смертность.

Да, сентябрьские цифры заболеваемости оказались меньшими чем были в апреле, марте и январе, но большими, чем в феврале накануне самой тяжелой волны ковида. При этом надо обратить внимание, что свыше 2/3 случае в этом сентябре пришлось на вторую половину месяца. И перевод Украины в желтую зону опасности ничего не изменил. За последнюю неделю (27 сентября — 4 октября) коронавирусом заболели 64 606 человек, что в среднем составляет 9,23 тыс. человек в день. Эти цифры ниже показателей пиковых месяцев эпидемии, но ненамного — так в апреле заболевало в среднем 12,9 тыс. человек в день, в марте — 11,0 тыс, в ноябре 2020 — 11,7 тыс., а декабре того же года 10,3тыс.

В то же время сентябрьская статистика показала любопытное явление, которое до сих пор в ходе эпидемии не наблюдалось и, которое, очень возможно, связано с эффектом украинской вакцинации.

Как мы уже неоднократно писали про корреляцию межу уровнем урбанизации и масштабом эпидемии в регионах, которая рельефней всего проявлялась в единственно 100% урбанизированном регионе Киеве. В частности, столица Украины в самые тяжелые месяцы эпидемии чаще всего оказывалась на первом месте по проценту избыточной смертности, и всегда этот процент оказывался заметно больше среднеукраинского.

Если же брать статистику заболеваемости, то на сегодняшний день жители Киева составляют 9,6% от общего числа заболевших с начала эпидемии. Тогда как доля киевлян в населении Украины составляет 7,1%, а если считывать без неподконтрольного Донбасса, по которому статистика заболеваемости украинскими властями не ведется — то 7,9%. При этом с течением времени процент жителей столицы среди заболевших постепенно понижался. Так, в прошлом году на Киев пришлось 10,6% от общего числа заболевших, а летальность была чуть-чуть ниже среднеукраинской — 1,72% против 1,75%. В первом полугодии этого года доля киевлян среди заболевших составила 8,7%, при том что летальность оказалась большей — 3,21% против 2,88% в целом по стране.

Но в сентябре жители столицы составили 7,2% от заболевших, то есть уже меньше их доли в населении государства. Летальность оказалась 1,18%, тогда как в среднем по Украине она была более чем в полтора раза выше (1,91%).

По численности населения Киев сейчас превосходит любой из регионов, кроме Днепропетровской области. (В Донецкой правда живет еще больше людей, но с учетом только подконтрольных территорий будет заметно меньше). Поэтому закономерно что каждый месяц столица либо была абсолютным лидером по числу случаев заболевания коронавирусом (такое наблюдалось, в частности, в самые тяжелые месяцы), либо оказывалась в тройке лидеров.

Но вот в сентябре она впервые выпала из этой непочетной тройки, уступив Харьковской, Львовской, и Днепропетровской областям. По итогам же первых дней октября Киев оказался даже не в десятке по числу новых случаев, ибо кроме этой тройки он отстал и от Запорожской, Донецкой, Одесской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской и Херсонской областей.

Если же брать летальность, то в сентябре ниже, чем в Киеве, она была лишь в Ровенской и Черкасской областях. В последней она вообще составила лишь 0,6%, что скорей всего связано с особенностями местной статистики. Так и за все время эпидемии летальность на Черкащине оказывается в полтора раза меньше, чем в среднем по Украине.

Но вернемся к Киеву. На мой взгляд самое логичное обоснование улучшения статистики по столице Украины — качественно иная ситуация с вакцинацией. 30,7% киевлян в настоящий момент полностью вакцинировано, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 13,91%.

Следующая за столицей по доле вакцинированных Киевская область отстает с большим отрывом (20, 26%), у всех прочих меньше 20%, а в Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях вообще от 9,4% до 9,7%. Возможно неблагоприятная статистика по последним областям является следствием не только проблем с медициной, но и трудовой миграции — многие жители этих депрессивных регионов давно постоянно работают за рубежом, но в статистике населения они учитываются. Ну а абсолютное отставание Донецкой (5,24%) и Луганской областей (4,84%) можно объяснять только особенностями украинской официальной статистики, которая в общем числе жителей учитывает население как подконтрольных так и неподконтрольных территорий, но данные по заболеваемости и вакцинации идут исключительно по подконтрольным. А на подконтрольных территориях Донбасса процент привитых соответствует среднеукраинским показателям.

Таким образом впервые Украина ощутила позитивный эффект вакцинации, хотя и достаточно ограниченный. Но темпы распространения эпидемии сейчас таковы, что этот эффект вряд ли проявится в ближайшее время в других регионах.

Да, в последние месяцы со сменой руководства Минздрава темпы вакцинации возросли. По сравнению с 1 июля число полностью вакцинированных возросло в 8 раз, а частично вакцинированных — в 4 раза. В июне жителям Украины было введено 1, 59 млн. доз вакцины, в июле — этот показатель почти удвоился — 2, 92 млн., в августе и сентябре были установлены новые рекорды — соответственно 3, 48 и 3,52 млн. Но по последним цифрам видно, что темпы роста вакцинации сократились.

Если проанализировать глубже окажется, что с прошлого месяца стало сокращаться и ежедневное число новых вакцинированных — в первой половине сентября их было 1, 86 млн., во второй — 1,66 млн.

На фоне Европы украинские темпы остаются очень низкими. Так в Польше стране с такой же численностью населения на пике вакцинации (в мае и июне) было введено соответственно 8,6 и 9 млн доз. А ведь Польша по уровню вакцинации уступает и всем странам Западной Европы и соседним Чехии, Венгрии и Литве.

Что же касается Украины, то на конец июля она уступала по проценту привитых только Армении, Грузии, а в случае с полностью вакцинированными — и в частично признанном Косово. Правда, успехом было, то что хотя бы Грузию за июль Украина обошла. Но сейчас позади Украины лишь Армения, а Грузия, и Косово заметно впереди.

Намерения власти ввести обязательную (читай — принудительную) вакцинацию по крайней мере для сотрудников отдельных сфер, теоретически может быстро умножить число привитых. Но вероятность такого сценария не велика. Так в разгар пандемии вакцинация усложняется — требуется тестирование, чтобы отсеять носителей вируса. Ну а энтузиазм в обществе по поводу прививки также отсутствует.

Можно, конечно, сетовать на психологию населения, но, похоже, широко распространенное недоверие опирается не только на безосновательную предубежденность, но и на практический опыт вакцинации, который во многих странах оказался смешанным.

Возьмем для примера два государства с развитой медициной. Так, в Великобритании на 1 августа было полностью вакцинировано 56,25% жителей, а еще 12, 33% получили одну дозу вакцины. Вроде бы достаточно для коллективного иммунитета. Тем не менее за август-сентябрь в стране заболели коронавирусом 1,96 млн. человек или 2,6% населения. Для сравнения — на Украине в самые тяжелые месяцы (март-апрель этого года) заболел 1,6% жителей подконтрольных Киеву территорий.

В Израиле за этот же период в стране заболело 4,6% населения (410,8 тысяч человек). При том что дела с вакцинацией обстояли не хуже. На 1 августе в стране было 57,71% полностью вакцинированных и 4,38% получивших одну дозу. При этом в разгар нынешней волны эпидемии израильтянам стали массово колоть третью, так называемую бустерную, дозу. Сейчас в стране полностью вакцинированными считаются 5, 65 млн. человек, а еще 0,5 млн. получили только одну дозу. Однако, всего израильтянам ввели 15,34 миллиона доз. Это значит, что более 3,5 миллионов человек или около 40% населения страны получили 3 дозы. Тем не менее и сейчас в начале октября каждый день заболевает четырехзначное число израильтян (а населения в стране в 4 раза меньше чем на Украине).

С другой стороны, в той же Великобритании, а августе-сентябре скончались от коронавируса лишь 7 тысяч человек. То есть летальность составила 0,36% Для сравнения — по итогам прошлого года она была 2,9%, а в первом квартале этого года сохранялась на таком же уровне.

В Израиле также наблюдалось падение летальности, но не столь резкое — в 2020 году она составила 0,8%, в первом квартале 2021 — 0,7% (хотя к 1 марта хоть одну дозу вакцины получила половина израильтян), а в августе-сентябре 0,31%.

Отдельной статистики по заболевшим и умершим вакцинированным в этих странах не встречалось, но и из приведенных цифр все равно ясно — вакцинация не помешала распространению заболевания. Вместе с тем так же ясно что смертоносность вируса она заметно уменьшила. Последнее конечно более чем достаточный аргумент в ее пользу. Тем не менее, в отличие от вакцин против оспы, дифтерии и многих других заболеваний, вакцины от коронавируса не оказались непробиваемой броней от бациллы. И это обстоятельство работает в пользу скептиков.