Цифры реальной смертности от коронавируса и статистика в Украине расходятся. При этом, анализ оперативных данных показывает, что печальная дань эпидемии остается для Украины довольно высокой. С другой стороны, высокой остается и нежелание украинцев вакцинироваться

Как известно, демографические потери Украины в апреле оказались рекордными — умерло 68 621 ее жителей. Это на 22 398, или на 48,4%, больше, чем в прошлом году, когда вся страна была охвачена жестким карантином от коронавируса. Впрочем, год назад, несмотря на эпидемию, статистика смертности была, если так можно выразиться по этому печальному поводу, вполне благополучной — тогда скончались несколько меньше, чем в апреле каждого из предшествующих 5 лет.

Но и по сравнению со средними данными за 2016-2020 избыточная смертность выглядит очень большой — 44,6%. Это наибольший показатель за все время эпидемии и гораздо выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2020, когда умерли на 33,8% больше украинцев, чем в среднем в декабре 2015-2019.

Всего же от коронавируса в апреле, по данным Госстата, скончались 12 545 человек, тогда как оперативная ежедневно обновляемая статистика Минздрава давала цифру на 12,1% меньшую — 11 190. То есть опять налицо расхождение двух статистик, впрочем, чуть меньшее, чем в марте, и заметно меньшее, чем прошлой осенью. Однако реальное число жертв, несомненно, больше, ибо, как уже неоднократно говорилось, для оценки реальных потерь от эпидемий и других катаклизмов используют прежде всего показатель избыточной смертности. Украинские «ковидные сертификаты» будут действительны 180 дней © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Cам факт печального апрельского рекорда нередко упоминался в СМИ после 18 июня, когда появились общенациональные данные о смертности за тот месяц. Понять же слагаемые этого рекорда можно благодаря региональной статистике. Данные о смертности за апрель по регионам появились 23 июня. Но их никто не анализировал. Восполняем этот пробел.

Так, значительная избыточная смертность имела место во всех регионах. Однако, как и в марте, в 16 из 25 (то есть почти в двух третях) областей она оказалась меньше среднеукраинского уровня. Так в Ивано-Франковской области она составила 17,9% к показателю 2016-2020 года. Волынская, Закарпатская, Ровенская и Херсонская области входят в группу с избыточной смертностью от 20 до 30%, в Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской этот показатель составляет от 30% до 40%, а в Винницкой, Кировоградской и Львовской областях — превышает 40%, но не дотягивает до среднеукраинского уровня.

С другой стороны, в Днепропетровской, Житомирской и Черновицкой областях избыточная смертность немного выше среднеукраинской, но ниже 50%. А в 6 регионах смертность выросла более чем в полтора раза в сравнении с прошлым пятилетием. В Николаевской — на 54,7%, Одесской — на 58,9%, Харьковской — на 59,2%, Хмельницкой — на 60,0%, Киевской — на 60,1%. Ну а в столице показатель избыточной смертности достиг 81,2%. Это абсолютный региональный рекорд за время эпидемии, предыдущий был в этом марте у Закарпатья с 69,7%.

Надо отметить, что из шести наиболее пострадавших регионов в пяти процент городского населения от 60% и выше (в Киеве, понятно, 100%) и лишь в Хмельницкой области немногим ниже. В то время как в целом на Украине 10 регионов с урбанизацией до 60% и 15 — свыше 60%. То, что прирост смертности больше в урбанизированных регионах, выглядит закономерным, эпидемия больше распространяется при большей скученности населения. На Закарпатье разворовали бюджет на строительстве COVID-отделения © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Да, в марте шестерка регионов с избыточной смертностью, заметно превысившей среднеукраинскую, выглядела так: Закарпатье, Киев, Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская области. Все 5 областей имели урбанизацию ниже 60%, но 4 из них сейчас стали единственными в стране, где избыточная смертность уменьшилась по сравнению с мартом, причем особенно значительно в областях из самой неблагополучной тройки — Закарпатской и Ивано-Франковской. Исключение составила Житомирщина, но это регион, во-первых, совсем немного не достигший 60%-ной урбанизации (59,3%), во-вторых, там прирост избыточной смертности все равно оказался ниже, чем в среднем по стране. А вот в городе Киеве в апреле налицо была противоположная тенденция, а главное, ежемесячно столица находится в числе лидеров по избыточной смертности. Это показывает, что, хотя менее урбанизированные регионы могут оказаться в лидерах, эпидемию там можно купировать быстрее, чем в более урбанизированных.

Ну и естественный вопрос, насколько можно такую избыточную смертность связывать с коронавирусом, если она в 1,7 раза больше официального числа умерших от него?

Здесь надо обратить внимание на следующее. В месяцы, когда смертность от ковида была не столь частым, но заметным явлением — например в этом январе и феврале, когда она составила соответственно 3922 и 3282 человека, — абсолютные цифры избыточной смертности очень мало отличались от этих показателей, а в январе вообще были ниже. Но вот когда рост смертности от этой болезни увеличивается, то общая избыточная смертность растет в еще большей степени, при том что на этом фоне никаких иных эпидемий или природных катаклизмов не наблюдается. Значит, в такие периоды статистику смертности от ковида стараются снизить — часть людей, подхвативших вирус, но страдавших другими заболеваниями, записывают в число жертв этих заболеваний. Поскольку вирусная инфекция обостряет хронические болезни, такая трактовка имеет некие основания, но ясно, что без коронавируса почти все эти люди были бы живы. Впрочем, такие манипуляции — особенность отнюдь не одной Украины — в разгар эпидемии и в развитых европейских странах избыточная смертность была заметно больше официального числа жертв коронавируса.

Таким образом, получается, что с сентября прошлого года, когда явление избыточной смертности стало заметным, умерли на 86 366 человек больше, чем умирали в среднем в предыдущие 5 лет. По итогам мая этот показатель вполне может превзойти 100 тысяч, поскольку, по оперативным данным, от коронавируса умерло даже немного больше человек, чем в марте, когда избыточная смертность в итоге превысила 14 тысяч. Ученые придумали маску для определения COVID-19 © mit.edu

Но в мае умирали в основном люди, заразившиеся в апреле и даже раньше. Июньская статистика оказывается наилучшей за последние 9 месяцев, число жертв не должно достигнуть 2000.

Однако это улучшение ситуации еще не означает перелома на фоне появления новых штаммов вируса и, как следствие, новых волн в ряде стран, а также низкой вакцинации. Около двух месяцев назад я, сравнивая ситуацию на Украине с другими европейскими странами, писал, что в ней «процент населения, получившего хоть одну дозу вакцины, составляет лишь 1,82% — меньше только в Грузии, Армении, Албании и в непризнанном большинством стран мира Косово». Сейчас число вакцинированных возросло в 2,5 раза — 4,61% украинцев получили хоть одну дозу и 1,42% вакцинированы полностью, однако Украина теперь опережает лишь Армению, а по проценту получивших вторую дозу и Косово.

Лишь в столице Украины свыше 10% получили хоть одну дозу вакцины, на втором месте Полтавская область с 9,4%, которая остается лидером по доле жителей, получивших обе дозы (2,7%). С другой стороны, в Одесской области хоть одну дозу вакцины получил 4,1% населения, а в Закарпатской, Запорожской и Черновицкой областях — также меньше 5%. Во всех этих областях, кроме Черновицкой, вторую дозу не получил даже 1%. Формально самые худшие показатели в Донецкой и Луганской областях, но если учитывать только жителей подконтрольных Киеву территорий, то там уровень вакцинации соответствует среднеукраинскому.

Между тем в структуре вакцинации произошли перемены. Если на начало мая 86,1% привитых получилиAstraZeneca в ее индийской и южнокорейской версиях, 8% китайскую Sinovac и 5,9% Pfizer, то сейчас AstraZeneca является лишь относительным лидером — 44,2% от числа получивших первую дозу и 50,9% — вторую, у Sinovac эти показатели составляют 29,1% и 22,1% а у Pfizer 26,7% и 27,0%. Сейчас AstraZeneca идет в основном на завершение прививки тех, кто ранее получил укол той же вакциной. Так, в июне на нее пришлось меньше 1% получивших первую дозу вакцины, но более 60% получивших вторую, тогда как на Pfizer — чуть больше половины первой дозы и около четверти второй. При этом медики объективно наиболее заинтересованы колоть сейчас Pfizer, так как срок годности поступивших в мае-июне партий (а это 1,48 млн доз) истекает уже в октябре-ноябре, а срок годности поступивших тогда же 1,51 млн доз китайской вакцины истекает лишь весной 2023-го.

Хотя количество ввезенных вакцин гораздо меньше населения страны, дефицита не наблюдается. Так, в июне количество сделанных прививок было в полтора раза меньше ввезенных доз вакцины. Украинцы не желают вакцинироваться даже в большей степени, чем жители России, где эта ситуация стала в последние дни предметом беспокойства. Так, в мае число украинских граждан, получивших хоть одну дозу вакцины, составило 0,71% населения, а в июне — 2,09%, тогда как в России эти цифры составляют соответственно 2,87% и 3,58%.