Утром во вторник, 27 июля, Минздрав Украины сообщил: в стране произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Днём ранее заболели 213 человек, а теперь положительный тест — у 681. Значит ли это, что коронавирус возвращается?

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк писали. Они сводятся к тому, что в выходные тестируют меньше всего, а в середине недели — больше всего. Поэтому не стоит приходить в ужас от того, что статистика, объявленная утром во вторник, оказалась хуже, чем объявленная в понедельник и ставшая результатом воскресных тестов.

Корректно сравнивать любую сводку Минздрава не с цифрами предыдущего календарного дня, а с цифрами за тот же день недели неделей ранее.

Однако и при таком подходе рост налицо, поскольку в минувший вторник было 598 новых больных (на 14% меньше). Оказывается, с середины нынешнего месяца ситуация стала ухудшаться. Так, утром 15 июля сообщалось о 623 новых заболевших, тогда как 8 июля их было 617. Рост ничтожный (1%), но в последующие дни картина стала хуже.

16 июля к 9-му рост равнялся 12%, 17-го к 10-му — 17%, в выходные дни прирост был заметно меньшим, но продолжился, составив соответственно 3 и 5% к аналогичным дням неделей ранее. В итоге, если статистика, обнародованная 6–12 июля, сообщила о 3394 новых больных, то за 13–19-е — о 3460. Рост меньше 2%, но ведь до этого с 12 апреля наблюдалось неуклонное снижение заболеваемости в недельном измерении.

А с начала прошедшей недели картина ухудшилась: 20 июля дало к 13 июля рост в 24%. Потом рост продолжился, но темпы его снизились: 21-е к 14-му — 20%, 22-е к 15-му — 15%, 23-е к 16-му — 4%. Однако 24-го заболело на рекордных 26% больше, чем 17-го. В воскресенье пришла утешительная весть: заболевших оказалось на 4% меньше, чем объявлялось воскресеньем ранее, но 26-го заболело на 17% больше, чем 19-го. Всего же за неделю появилось 3986 новых больных — на 15% больше, чем за предыдущие семь дней.

В целом после всего, что пережила Украина, эти цифры невелики. На пике эпидемии, в конце марта — начале апреля, еженедельно заболевали в 30 раз больше, чем сейчас. А меньше, чем сейчас, заболевали только в апреле-мае прошлого года. К тому же и темпы роста заболеваемости пока поменьше, чем прошлым летом. Тогда в июле заболело на 24% больше, чем в июне, а августе — вдвое больше, чем в июле, но в целом по стране эпидемия не чувствовалась, на нее не обращали внимания ни общество, ни власть.

Однако сами по себе эти благополучные цифры никоим образом не гарантия того, что Украину минует новая волна коронавируса, связанная прежде всего со штаммом «дельта» (он же индийский). И опыт многих стран говорит, что волна эта может распространяться просто взрывным путем.

Так, казалось, что в Израиле болезнь уже побеждена. Если в 1-м квартале в стране заболели 410 тысяч человек (почти столько же, сколько за весь прошлый год), то в апреле — лишь 5 тысяч, в мае — 1 тысяча, в июне — 2,6 тысячи, однако за первые 25 дней июля — 19,5 тысячи. И это при том, что еще к 24 марта свыше половины израильтян были полностью вакцинированы, а к 1 июля их число достигло 55% населения.

Вакцина оказалась не панацеей, а лишь доспехом, ослабляющим удар, но в таком качестве ее эффект выглядит очевидным. Летальность в июле составила 0,17%, тогда как в предыдущие месяцы — 0,76%.

Коронавирус продолжает убивать украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Однако средние цифры скрывают заметные региональные различия. Так, обе дозы в Киеве получили 8,1% населения, но лишь еще в четырех регионах процент полностью вакцинированных превысил 5% (Полтавская, Винницкая, Николаевская, Черкасская области), с другой стороны, в Одесской области таких лишь 2,8%, в Ивано-Франковской — 3,01%.

Что же касается получивших хоть одну дозу, то здесь разница еще больше: Киев — 16,3%, Киевская область — 11,2%, Полтавская — 11,0%. Но во всех остальных — меньше 10%, а в Ивано-Франковской и Волынской — лишь соответственно 5,1 и 5,5%. Причем в этих регионах, а также в Луганской, Ровенской и Харьковской областях за июль провакцинировано пока меньше людей, чем за июнь.

Отдельно стоит сказать о Донбассе. По официальной статистике, Донецкая и Луганская области имеют наихудшие показатели как по полностью, так и по частично вакцинированным, однако если учитывать только жителей подконтрольных территорий (вакцинацию «Спутником» в ДНР и ЛНР украинская статистика не учитывает), то окажется, что их уровень вакцинации не самый плохой, хотя немного ниже среднеукраинского.

В общем, вакцина больше всего достается киевлянам. Трудно сказать, является ли это результатом политики Минздрава или активности жителей украинской столицы. Но такая диспропорция все же выглядит оправданной. Это следует из обнародованной на днях демографической сводки Госстата за май.

Она в целом оказалась благоприятней, чем можно было предполагать. Так, месяцем ранее мы писали: «С сентября прошлого года, когда явление избыточной смертности стало заметным, умерли на 86 366 человек больше, чем умирали в среднем в предыдущие 5 лет». Слагаемые печального рекорда. Число жертв ковида на Украине приближается к 100 тысячам © Gerd Altmann/Pixabay

Мы исходили из того, что раз по предварительным данным смертность от коронавируса в мае соответствует мартовской, то и избыточная смертность будет аналогичной марту. Но она оказалось заметно меньше.

Как следует из данных Госстата, в мае умерли 57 293 жителя Украины, а если рассчитать среднюю смертность за май 2016-2020 гг., то она составит 50 018. То есть избыточная смертность составляет 7 275, или 14,5%. Эта цифра не намного больше числа официально умерших от коронавируса по данным Госстата (6327), отмечу, в что в данном случае, в отличие от двух предыдущих месяцев, госстатовская статистика практически не разошлась с оперативными данными Минздрава, которые появляются ежедневно.

Естественно, возникает вопрос: а правомерно ли включать в расчеты и коронавирусный май-2020? Однако, как показывает статистика, общая смертность в том году была самой низкой в данном пятилетии — как в целом по Украине (44 680), так и в каждом из регионов страны, за исключением Черновицкой области. (В том регионе, который был тогда центром пандемии, напротив, и в минувшем мае наблюдалась избыточная смертность, составляя около 8% к предшествующему четырехлетию.)

Если же заменить в расчетах 2020 год на 2015-й, то избыточная смертность будет еще меньше — 6195, или 12,1%.

Слагаемые печального рекорда. Число жертв ковида на Украине приближается к 100 тысячам © Gerd Altmann/Pixabay

Еще в 10 областях (Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской) показатель избыточной смертности был выше 10%, но ниже среднеукраинского. То есть всего регионов с более благополучным показателем, чем в среднем по стране, было, как и раньше, абсолютное большинство — 18 (в марте и апреле — по 16).

С другой стороны, в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской и Харьковской областях эта цифра составляла 18–25%. Но, как обычно бывало прежде, на первом месте с огромным отрывом оказалась столица, где избыточная смертность составила 37,7%.

То есть вновь проявилась корреляция между уровнем урбанизации и избыточной смертностью, о которой мы писали в статье в прошлый раз. Ведь из 6 регионов, где городское население составляет свыше 75%, 5 попали в семерку, испортившую статистику (не вошла в нее лишь Донецкая область, где по объективным причинам статистика затруднительна). С другой стороны, в этой семерке лишь 1 регион с урбанизацией меньше 60% (Ровенская область), хотя всего в стране таких регионов 10 из 25.

То есть Киев, как 100%-но урбанизированный регион, да еще и с самой нехорошей статистикой, заслуживает особого внимания при вакцинации. Но вряд ли заметно меньшего внимания заслуживают и другие крупные города, где масштаб потерь от пандемии сложно оценить, поскольку данные по ним отдельно не приводятся, а включаются в статистику соответствующих областей.