Издание Украина.ру разбиралось, есть ли на Украине политик, имеющий реальные шансы занять президентский пост вместо Владимира Зеленского

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что совсем скоро может состояться встреча российский и украинский лидеров — в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт 21-27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский планирует поехать на общие дебаты и заседание высокого уровня на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вскоре стало известно, что Владимир Путин в этом году участвовать в мероприятии в Нью-Йорке не планирует. Спустя несколько часов из Киева прозвучало ещё одно заявление на эту тему: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что решение о поездке Зеленского в США ещё не принято. Возможно, Зеленский выступит по видеосвязи, что предусмотрено регламентом мероприятия.

Таким образом, встречи президентов в штаб-квартире не будет точно. По крайней мере, сейчас.

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, для Путина эта встреча бессмысленна, а вот Зеленскому она очень нужна, хотя бы для того, чтобы демонстрировать успехи в мирном урегулировании, после чего тема, зашедшая сегодня в тупик, немного оживёт для украинского лидера. Политолог подчёркивает, что Россия не контролирует Украину и не может продвинуть своего кандидата на президентских выборах, но в её руках находятся ключевые предохранители, влияющие на ситуацию в стране.

«Стратегически для Зеленского встреча с российским лидером важна потому, что без нормализации отношений с Россией переизбраться на второй срок Владимир Александрович не сможет», — заявил Бортник.

В таком случае, если поладить с Москвой Зеленскому не удастся — более чем вероятно, что будет именно так, — то кто сменит его на президентском посту?

Дмитрий Разумков

«Я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое. Я думаю, что им вполне подойдёт Разумков», — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В последнее время действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова всё чаще идут вразрез с позицией президента. По мнению Погребинского, такое поведение было вполне ожидаемо — Разумков не раз отказывался голосовать в Совете национальной безопасности и обороны за предложения Зеленского.

«На Украине нарастает недовольство действиями президента, и нет ни одного человека, кроме Разумкова, который может противостоять ему», — подчеркнул Погребинский.

Он считает, что председатель Верховной Рады уже заручился поддержкой посольства США. Для увеличения шансов в борьбе за президентское кресло Разумкову нужно дистанцироваться от Зеленского или вообще выйти из партии «Слуга народа» и создать собственную политическую силу.

Естественно, президенту такая излишняя активность соратника, которого он же пришёл в большую политику, не нравится, и, как сообщали источники издания «Украинская правда», из-за личного конфликта хотел отправить Разумкова в отставку. Комментируя эту информацию, председатель парламента заявил, что покидать должность не хочет, но, если Верховная Рада инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.

«Не знаю, хватит ли у президента голосов, чтобы отправить в отставку спикера Верховной рады. Это будет непросто. Однако все может измениться. Думаю, что Зеленский всё же постарается это сделать», — сказал Погребинский.

Иной точки зрения придерживается директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Разумков надеется, что Зеленский со скандалом отправит его в отставку — вот тогда у него может начать расти рейтинг, тогда он сможет начать свою политическую карьеру, — но Зеленский это тоже прекрасно понимает и будет с ним играть. Он будет провоцировать слухи об отставке Разумкова, но никто его с этого поста не уволит. Такого подарка Зеленский ему точно не сделает», — заявил Бондаренко в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт отмечает, что Разумков популярен в медийной и политической тусовке, но большинство граждан Украины его либо не знают, либо над ним довлеет негативная карма Верховной Рады, а он воспринимается как спикер парламента, у которого высокий антирейтинг, и этот антирейтинг автоматически переносится на Разумкова. Политолог напомнил, что ни один председатель Рады не был успешен в электоральном плане.

Виталий Кличко

В свою очередь, украинский политолог Кирилл Молчанов не исключает, что Разумков специально идёт на конфликт с Зеленским, чтобы его отправили в отставку, тогда он бы громко хлопнул дверью и начал свой собственный политический проект.

«Будучи одним из самых опытных политиков в команде Зеленского, он прекрасно понимает, что все тенденции, которые преобладали при власти, пошли по нисходящей. Рейтинги будут падать, а закручивание гаек Зеленским в виде санкций и закрытия телеканалов приведет к тому, что резьба сорвется и само участие в партии «Слуга народа» будет очень токсичным. Поэтому Разумков пытается набрать популярность в обществе тем, что он против беспредела, за свободу слова и за процедуру, одновременно провоцируя власть, чтобы его отравили в отставку», — сказал эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Что касается планов Соединённых Штатов о смене Зеленского, то Молчанов считает, что они ставят не на Разумкова.

«У них есть «свой» политик, который для них более понятен и который имеет связи с американским истеблишментом. Это Виталий Кличко. Он для них удобен. А Разумков — это что-то молодое и непонятное. Кличко прошёл Майдан и движется в фарватере «неолиберальных реформ». Поэтому если ставить вопрос, кого поддержат США, то они, скорее, поставят на Кличко, который в случае объединения с Порошенко имеет неплохие стартовые позиции», — заявил политолог.

Мэр столицы имеет крепкие связи с американским истеблишментом. В 2019 году, когда только пришедший к власти Зеленский мог лишь мечтать о приёме в Вашингтоне, Кличко полетел в Штаты и встретился с Рудольфом Джулиани, адвокатом бывшего тогда президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани рекомендовал помощнику президента Украины Андрею Ермаку во время встречи не увольнять мэра Киева.

«Он уже давно рассматривался как кандидат в президенты, но американцы считали, что Кличко слишком тесно связан с Германией. А США не хотели делить с кем-то контроль над марионетками в Киеве и не собирались делить влияние на эту страну с Германией. Так и возник 6 с половиной лет назад Порошенко», — говорит генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Отношения между Кличко и Зеленским сейчас не просто сложные — они находятся в открытом конфликте. Видя президентские амбиции мэра Киева, Банковая устроила ему проверку на прочность: в мае прошли обыски на предприятиях, подчиняющихся городской администрации, по итогам которых правоохранительные органы предъявила подозрения в коррупции ряду чиновников, в том числе заместителям Кличко Владимиру Густелеву и Николаю Паровознику.

Ослабить позиции Кличко центральные власти хотят посредством законодательной поправки — разделив должности мэра Киева и главы Киевской государственной городской администрации, которые сейчас занимает Кличко, в результате чего в столице возникнет двоевластие. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении ещё в 2019 году, а в ближайшие дни его рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Ключевой целью этого законопроекта является одно — убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Делают всё возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом — через Верховную Раду», — заявил мэр Киева.

Подводя итог, на кого американцам выгодно заменить Зеленского — на Разумкова или на Кличко, Константин Бондаренко заявил: «Я думаю, что американцы вряд ли мыслят такими категориями. Зеленский — абсолютно послушная, прогнозируемая и рукопожатная фигура в Вашингтоне. Заменить его? Чтобы что? Я не вижу потребностей у американцев, чтобы нечто подобное предпринимать. Они уже один раз это предприняли в 2014 году. Это привело к такому бардаку, что они сами ужаснулись тому, что совершили».

Да и в самой Украине явной альтернативной Зеленскому фигуры на сегодняшний день нет. Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство респондентов, кто точно примет участие в голосовании и уже определился с выбором, поддержит действующего главу государства (31,1%). А дальше с большим отставанием идут предыдущий президент Украины Пётр Порошенко (13,3%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,9%).

Кроме того, Зеленский лидирует в рейтинге политиков, которым доверяют украинцы (50% опрошенных, не доверяют 48%), второе место в списке занял Разумков (29% доверяют, 34% не доверяют, а 33% не слышали о нём).