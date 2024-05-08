https://ukraina.ru/20240508/1054974465.html

Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России

Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России - 08.05.2024 Украина.ру

Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России

Сейчас перед Россией стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны.

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:00

2024-05-08T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и демонстрировать близ него советскую и российскую символику, которая связана с Днем Победы. За таким решением немецких политиков кроется историческая обида за разгром 1945 года?- В какой-то степени за подобными демонстративными действиями стоит стремление уязвить Россию. В Германии, и, в частности, в мэрии Берлина, которая принимает данное решение, прекрасно понимают значимость Дня Победы для российского общества. И запрет на использование георгиевских ленточек, российских флагов, советской формы и даже советских военных песен проистекает исключительно из желания сделать больно.Стоит ли за этим желание взять реванш за ту Победу, или здесь происходящее в целом определяет антироссийская позиция, которой придерживается абсолютно весь германский истеблишмент? И то, и другое. Объясняют они свои действия, конечно, "агрессией" против Украины, но в подкладке этого решения лежит не только вопрос СВО.- С другой стороны, мы помним, как к подбитому российскому танку, который украинские активисты привезли из зоны СВО в Берлин, простые немцы приносили цветы. Есть ли основания полагать, что обычные европейцы не поддерживают политику своих правящих элит?- Позицию истеблишмента и позицию обычных людей очень полезно разграничивать. В Германии есть люди, в том числе и выходцы из бывшего СССР, которые помнят о Победе. Вернейший признак того, что эти люди есть, это как раз вот эти запреты. Если бы люди не приходили с этими флагами, разве понадобилось бы их запрещать?Запреты, которые издают германские власти, направлены не против жителей России, а против германских граждан, которые придерживаются несколько иной позиции, не одобряемой местным истеблишментом.- На днях в Латвии арестовали мужчину, который возлагал цветы на место снесенного памятника "Алеша". Если не ошибаюсь, именно среди латышей было больше всего коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. А какая страна постсоветского пространства (кроме Украины, разумеется) активнее всего борется с наследием Великой Победы?- Еще несколько лет назад я бы рассказал вам про республики Прибалтики. На самом деле, сейчас эта разница сгладилась, и республики Прибалтики лидируют уже не с таким отрывом. В Германии еще не идет уничтожение памятников советских воинов, тогда как в Латвии памятники советским воинам практически все уничтожены в нарушение межправительственных договоров.Но судя по тому, как стремительно Германия нагоняет Латвию, я думаю, что здесь прогноз невеселый. Еще сравнительно недавно мы не могли представить, что на День Победы в Берлине будут запрещать советские знамена. Теперь мы это видим. То, что стало реальностью в Латвии, скоро станет реальностью и в Германии.- Интересно, что суды в Молдавии стали чаще отменять административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. С чем связана такая позитивная тенденция?- На первый взгляд, и в Молдавии идет борьба с памятью о Великой Отечественной войне. Яркую демонстрацию этого мы можем наблюдать сегодня и завтра. В Молдавии к 9 мая приурочили так называемый День Европы. Сделано это чисто с политтехнологической точки зрения, чтобы занять площадь в центре Кишинева. Чтобы туда не сходились и не праздновали там День Победы, а вынужденно отмечали его где-то в другом месте.То есть в Молдавии используются политтехнологии, там еще нет прямых запретов, советские песни в Молдавии вряд ли будут преследовать. Поэтому в Молдавии ситуация не очень здоровая, но болезнь там не зашла так далеко, как в ряде других европейских стран.- Как бы вы оценили эффект от информационного удара, который нанесла по вражескому лагерю выставка битой натовской техники на Поклонной горе в Москве?- Гораздо больший эффект был бы, если бы мы следовали примеру наших западных партнеров и размещали бы битую натовскую технику перед соответствующими посольствами. Это было бы гораздо нагляднее.- Каково значение Дня Победы для российского общества на фоне специальной военной операции на Украине?- Во-первых, мы увидели и поняли много того, что издалека, смотря на Великую Отечественную войну, не понимали. Теперь мы гораздо лучше понимаем и лейтенантскую прозу, и многое другое. Мы вооружены опытом, которого не было у предыдущих поколений, у наших отцов и матерей.Они воспринимали Великую Отечественную войну по-другому. Для нас она стала ближе, понятнее и в позитивных, и в негативных аспектах. Сейчас перед нами стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны. Постепенно российское общество, и западные страны помогают нам в этом, понимает, что речь идет о выживании нашей страны, наших народов. В этом смысле происходящее сейчас сопоставимо с Великой Отечественной войной.

https://ukraina.ru/20240328/1054154899.html

https://ukraina.ru/20240508/1054968032.html

https://ukraina.ru/20240507/1054959356.html

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