Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России - 08.05.2024 Украина.ру
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Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России
Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России - 08.05.2024 Украина.ру
Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России
Сейчас перед Россией стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны.
2024-05-08T19:00
2024-05-08T19:00
интервью
молдавия
берлин
германия
александр дюков
сво
украина
прибалтика
латвия
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и демонстрировать близ него советскую и российскую символику, которая связана с Днем Победы. За таким решением немецких политиков кроется историческая обида за разгром 1945 года?- В какой-то степени за подобными демонстративными действиями стоит стремление уязвить Россию. В Германии, и, в частности, в мэрии Берлина, которая принимает данное решение, прекрасно понимают значимость Дня Победы для российского общества. И запрет на использование георгиевских ленточек, российских флагов, советской формы и даже советских военных песен проистекает исключительно из желания сделать больно.Стоит ли за этим желание взять реванш за ту Победу, или здесь происходящее в целом определяет антироссийская позиция, которой придерживается абсолютно весь германский истеблишмент? И то, и другое. Объясняют они свои действия, конечно, "агрессией" против Украины, но в подкладке этого решения лежит не только вопрос СВО.- С другой стороны, мы помним, как к подбитому российскому танку, который украинские активисты привезли из зоны СВО в Берлин, простые немцы приносили цветы. Есть ли основания полагать, что обычные европейцы не поддерживают политику своих правящих элит?- Позицию истеблишмента и позицию обычных людей очень полезно разграничивать. В Германии есть люди, в том числе и выходцы из бывшего СССР, которые помнят о Победе. Вернейший признак того, что эти люди есть, это как раз вот эти запреты. Если бы люди не приходили с этими флагами, разве понадобилось бы их запрещать?Запреты, которые издают германские власти, направлены не против жителей России, а против германских граждан, которые придерживаются несколько иной позиции, не одобряемой местным истеблишментом.- На днях в Латвии арестовали мужчину, который возлагал цветы на место снесенного памятника "Алеша". Если не ошибаюсь, именно среди латышей было больше всего коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. А какая страна постсоветского пространства (кроме Украины, разумеется) активнее всего борется с наследием Великой Победы?- Еще несколько лет назад я бы рассказал вам про республики Прибалтики. На самом деле, сейчас эта разница сгладилась, и республики Прибалтики лидируют уже не с таким отрывом. В Германии еще не идет уничтожение памятников советских воинов, тогда как в Латвии памятники советским воинам практически все уничтожены в нарушение межправительственных договоров.Но судя по тому, как стремительно Германия нагоняет Латвию, я думаю, что здесь прогноз невеселый. Еще сравнительно недавно мы не могли представить, что на День Победы в Берлине будут запрещать советские знамена. Теперь мы это видим. То, что стало реальностью в Латвии, скоро станет реальностью и в Германии.- Интересно, что суды в Молдавии стали чаще отменять административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. С чем связана такая позитивная тенденция?- На первый взгляд, и в Молдавии идет борьба с памятью о Великой Отечественной войне. Яркую демонстрацию этого мы можем наблюдать сегодня и завтра. В Молдавии к 9 мая приурочили так называемый День Европы. Сделано это чисто с политтехнологической точки зрения, чтобы занять площадь в центре Кишинева. Чтобы туда не сходились и не праздновали там День Победы, а вынужденно отмечали его где-то в другом месте.То есть в Молдавии используются политтехнологии, там еще нет прямых запретов, советские песни в Молдавии вряд ли будут преследовать. Поэтому в Молдавии ситуация не очень здоровая, но болезнь там не зашла так далеко, как в ряде других европейских стран.- Как бы вы оценили эффект от информационного удара, который нанесла по вражескому лагерю выставка битой натовской техники на Поклонной горе в Москве?- Гораздо больший эффект был бы, если бы мы следовали примеру наших западных партнеров и размещали бы битую натовскую технику перед соответствующими посольствами. Это было бы гораздо нагляднее.- Каково значение Дня Победы для российского общества на фоне специальной военной операции на Украине?- Во-первых, мы увидели и поняли много того, что издалека, смотря на Великую Отечественную войну, не понимали. Теперь мы гораздо лучше понимаем и лейтенантскую прозу, и многое другое. Мы вооружены опытом, которого не было у предыдущих поколений, у наших отцов и матерей.Они воспринимали Великую Отечественную войну по-другому. Для нас она стала ближе, понятнее и в позитивных, и в негативных аспектах. Сейчас перед нами стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны. Постепенно российское общество, и западные страны помогают нам в этом, понимает, что речь идет о выживании нашей страны, наших народов. В этом смысле происходящее сейчас сопоставимо с Великой Отечественной войной.
https://ukraina.ru/20240328/1054154899.html
https://ukraina.ru/20240508/1054968032.html
https://ukraina.ru/20240507/1054959356.html
молдавия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, молдавия, берлин, германия, александр дюков, сво, украина, прибалтика, латвия, украина.ру, великая отечественная война, день победы
Интервью, Молдавия, Берлин, Германия, Александр Дюков, СВО, Украина, Прибалтика, Латвия, Украина.ру, Великая Отечественная война, День Победы

Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России

19:00 08.05.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Сейчас перед Россией стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
- Александр Решидеович, полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и демонстрировать близ него советскую и российскую символику, которая связана с Днем Победы. За таким решением немецких политиков кроется историческая обида за разгром 1945 года?
- В какой-то степени за подобными демонстративными действиями стоит стремление уязвить Россию. В Германии, и, в частности, в мэрии Берлина, которая принимает данное решение, прекрасно понимают значимость Дня Победы для российского общества. И запрет на использование георгиевских ленточек, российских флагов, советской формы и даже советских военных песен проистекает исключительно из желания сделать больно.
Стоит ли за этим желание взять реванш за ту Победу, или здесь происходящее в целом определяет антироссийская позиция, которой придерживается абсолютно весь германский истеблишмент? И то, и другое. Объясняют они свои действия, конечно, "агрессией" против Украины, но в подкладке этого решения лежит не только вопрос СВО.
- С другой стороны, мы помним, как к подбитому российскому танку, который украинские активисты привезли из зоны СВО в Берлин, простые немцы приносили цветы. Есть ли основания полагать, что обычные европейцы не поддерживают политику своих правящих элит?
- Позицию истеблишмента и позицию обычных людей очень полезно разграничивать. В Германии есть люди, в том числе и выходцы из бывшего СССР, которые помнят о Победе. Вернейший признак того, что эти люди есть, это как раз вот эти запреты. Если бы люди не приходили с этими флагами, разве понадобилось бы их запрещать?
Запреты, которые издают германские власти, направлены не против жителей России, а против германских граждан, которые придерживаются несколько иной позиции, не одобряемой местным истеблишментом.
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 04:57
Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину ДудаевуПолк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании
- На днях в Латвии арестовали мужчину, который возлагал цветы на место снесенного памятника "Алеша". Если не ошибаюсь, именно среди латышей было больше всего коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. А какая страна постсоветского пространства (кроме Украины, разумеется) активнее всего борется с наследием Великой Победы?
- Еще несколько лет назад я бы рассказал вам про республики Прибалтики. На самом деле, сейчас эта разница сгладилась, и республики Прибалтики лидируют уже не с таким отрывом. В Германии еще не идет уничтожение памятников советских воинов, тогда как в Латвии памятники советским воинам практически все уничтожены в нарушение межправительственных договоров.
Но судя по тому, как стремительно Германия нагоняет Латвию, я думаю, что здесь прогноз невеселый. Еще сравнительно недавно мы не могли представить, что на День Победы в Берлине будут запрещать советские знамена. Теперь мы это видим. То, что стало реальностью в Латвии, скоро станет реальностью и в Германии.
- Интересно, что суды в Молдавии стали чаще отменять административные протоколы, составленные за ношение георгиевской ленты. С чем связана такая позитивная тенденция?
- На первый взгляд, и в Молдавии идет борьба с памятью о Великой Отечественной войне. Яркую демонстрацию этого мы можем наблюдать сегодня и завтра. В Молдавии к 9 мая приурочили так называемый День Европы.
Сделано это чисто с политтехнологической точки зрения, чтобы занять площадь в центре Кишинева. Чтобы туда не сходились и не праздновали там День Победы, а вынужденно отмечали его где-то в другом месте.
Монумент Воину-Освободителю в Трептов-парке, Берлин
13:41
"С девочкой спасенной на руках". Юбилей памятника солдатскому благородствуЭто великий памятник. И открыт он был 75 лет назад, 8 мая 1949 года, в берлинском Трептов-парке. Открыт торжественно. Советским комендантом Берлина генерал-майором Александром с такой чудесной мирной фамилией Котиков. В память о всех советских воинах, погибших смертью храбрых при штурме столицы Третьего рейха
То есть в Молдавии используются политтехнологии, там еще нет прямых запретов, советские песни в Молдавии вряд ли будут преследовать. Поэтому в Молдавии ситуация не очень здоровая, но болезнь там не зашла так далеко, как в ряде других европейских стран.
- Как бы вы оценили эффект от информационного удара, который нанесла по вражескому лагерю выставка битой натовской техники на Поклонной горе в Москве?
- Гораздо больший эффект был бы, если бы мы следовали примеру наших западных партнеров и размещали бы битую натовскую технику перед соответствующими посольствами. Это было бы гораздо нагляднее.
- Каково значение Дня Победы для российского общества на фоне специальной военной операции на Украине?
- Во-первых, мы увидели и поняли много того, что издалека, смотря на Великую Отечественную войну, не понимали. Теперь мы гораздо лучше понимаем и лейтенантскую прозу, и многое другое. Мы вооружены опытом, которого не было у предыдущих поколений, у наших отцов и матерей.
- РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Вчера, 17:52
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
Они воспринимали Великую Отечественную войну по-другому. Для нас она стала ближе, понятнее и в позитивных, и в негативных аспектах. Сейчас перед нами стоит вызов, который по своим масштабам сравним только с вызовом времен Великой Отечественной войны.
Постепенно российское общество, и западные страны помогают нам в этом, понимает, что речь идет о выживании нашей страны, наших народов. В этом смысле происходящее сейчас сопоставимо с Великой Отечественной войной.
 
ИнтервьюМолдавияБерлинГерманияАлександр ДюковСВОУкраинаПрибалтикаЛатвияУкраина.руВеликая Отечественная войнаДень Победы
 
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Заголовок открываемого материала
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19:00Александр Дюков: Западные "партнеры" помогли нам понять, что от победы в СВО зависит выживание России
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