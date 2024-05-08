Мертвый паразит обнаружен в мозге кандидата в президенты США – NYT - 08.05.2024 Украина.ру
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Мертвый паразит обнаружен в мозге кандидата в президенты США – NYT
Мертвый паразит обнаружен в мозге кандидата в президенты США – NYT - 08.05.2024 Украина.ру
Мертвый паразит обнаружен в мозге кандидата в президенты США – NYT
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший в 2010 году испытывал серьезные проблемы с памятью из-за мертвого паразита, которого обнаружили в его мозге врачи. Об этом говорится в статье газеты The New York Times
2024-05-08T19:51
2024-05-08T19:52
новости
сша
роберт кеннеди-младший
болезнь
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Уточняется, что у Кеннеди-младшего был серьезно затуманен рассудок, когда пара лучших американских неврологов, к которым обращался политик, заметили темное пятно на снимках мозга будущего кандидата в президенты. Специалисты не единогласно пришли к выводу, что у него опухоль. "Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на снимках, была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер", — проводит СМИ слова Кеннеди-младшего. Через несколько дней после звонка из пресвитерианской больницы Нью-Йорка в 2010 году он прошел ряд тестов, которые не выявили никаких изменений в участке его мозга. По словам самого пациента, врачи пришли к выводу, что киста, которую они увидели на снимках, содержит остатки паразита. Журналистам 70-летний политик сказал, что уже выздоровел от потери памяти и якобы не имеет последствий от проникновения паразита в мозг.Кеннеди-младший приходится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. В конце прошлого года он объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.
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новости, сша, роберт кеннеди-младший, болезнь
Новости, США, Роберт Кеннеди-младший, болезнь

Мертвый паразит обнаружен в мозге кандидата в президенты США – NYT

19:51 08.05.2024 (обновлено: 19:52 08.05.2024)
 
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
© commons.wikimedia.org
Читать в
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший в 2010 году испытывал серьезные проблемы с памятью из-за мертвого паразита, которого обнаружили в его мозге врачи. Об этом говорится в статье газеты The New York Times
Уточняется, что у Кеннеди-младшего был серьезно затуманен рассудок, когда пара лучших американских неврологов, к которым обращался политик, заметили темное пятно на снимках мозга будущего кандидата в президенты. Специалисты не единогласно пришли к выводу, что у него опухоль.

"Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на снимках, была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер", — проводит СМИ слова Кеннеди-младшего.

Через несколько дней после звонка из пресвитерианской больницы Нью-Йорка в 2010 году он прошел ряд тестов, которые не выявили никаких изменений в участке его мозга.
По словам самого пациента, врачи пришли к выводу, что киста, которую они увидели на снимках, содержит остатки паразита.
Журналистам 70-летний политик сказал, что уже выздоровел от потери памяти и якобы не имеет последствий от проникновения паразита в мозг.
Кеннеди-младший приходится племянником убитому президенту США Джону Кеннеди и до сих пор соревновался с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии. В конце прошлого года он объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.
- РИА Новости, 1920, 08.05.2024
17:43
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