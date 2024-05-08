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Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ

Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ - 08.05.2024 Украина.ру

Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ

Постоянные представители стран-членов Евросоюза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Этот шаг является последним на пути реализации такого механизма, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС

2024-05-08T20:36

2024-05-08T20:36

2024-05-08T20:37

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Уточняется, что 8 мая послы ЕС согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России". Деньги обещают потратить на "восстановление и военную оборону" Украины. Далее решение послов ЕС по российским активам должен финализировать Совет Европейского Союза. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы которых уже в середине апреля находились на отдельных накопительных счетах. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, предупреждала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские, заверяла она.

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новости, россия, киев, украина, ес, замороженные активы, антироссийские санкции, сво