Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ - 08.05.2024 Украина.ру
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Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ - 08.05.2024 Украина.ру
Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
Постоянные представители стран-членов Евросоюза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Этот шаг является последним на пути реализации такого механизма, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС
2024-05-08T20:36
2024-05-08T20:37
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Уточняется, что 8 мая послы ЕС согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России". Деньги обещают потратить на "восстановление и военную оборону" Украины. Далее решение послов ЕС по российским активам должен финализировать Совет Европейского Союза. Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы которых уже в середине апреля находились на отдельных накопительных счетах. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, предупреждала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские, заверяла она.
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Новости, Россия, Киев, Украина, ЕС, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО

Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ

20:36 08.05.2024 (обновлено: 20:37 08.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Постоянные представители стран-членов Евросоюза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Этот шаг является последним на пути реализации такого механизма, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС
Уточняется, что 8 мая послы ЕС согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов России". Деньги обещают потратить на "восстановление и военную оборону" Украины.
Далее решение послов ЕС по российским активам должен финализировать Совет Европейского Союза.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы которых уже в середине апреля находились на отдельных накопительных счетах. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, предупреждала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В случае его принятия европейцы потеряют больше, чем русские, заверяла она.
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25 апреля, 20:53
Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Об этом 25 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
 
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20:36Послы ЕС согласовали передачу Киеву средств от замороженных активов РФ
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