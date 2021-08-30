Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков популярен в медийной и политической тусовке. Но большинство граждан Украины его либо не знают, либо же над ним довлеет негативная карма парламента, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова назвать имена депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов. Он также отметил, что Данилову придется извиниться перед депутатами и перед украинским парламентом, если окажется, что никакого давления не было.

Кроме того, Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, что, по его мнению, не СНБО должен определять, кто входит в перечень олигархов.

- Константин Петрович, Разумков действительно хотел бы стать самостоятельным политиком, или он выражает своё «особое мнение», чтобы выторговать некие преференции?

— В данной ситуации речь не идет о каком-то торге. Разумков, как и другие спикеры до него, пытается показать, что он если не первый, то и не второй в этой стране. У него есть своя собственная позиция, он действительно всячески протестует против нарушения законодательства и нарушения конституции, которым занимается Данилов и компания. На совете безопасности он обычно воздерживается или голосует против тех или иных решений, хотя на самом деле по закону мало чего зависит.

Что касается самого Разумкова, то Данилов и даниловщина уже всех достали, и когда Данилов превратится в одиозную фигуру, тогда будет легко выстраивать свой политический пиар за счет критики Данилова.

- Мы говорим о том, что СНБО занимается беспределом, за который придется отвечать власти Зеленского. Кто конкретно будет их наказывать?

— Давайте не будем забывать, что главой СНБО является президент, а не Данилов. Данилов — лишь исполнитель. За любое преступление, которое совершит СНБО, придется отвечать лично президенту. Рано или поздно Зеленский уйдет из власти. Будет ли это в конце этого срока, через еще один срок или через 10 лет, но рано или поздно он уйдет, и встанет вопрос об ответственности.

- У Разумкова наилучший баланс доверия/недоверия среди всех украинских топ-политиков. Можем ли мы на основании этого сделать вывод о том, насколько он популярен в обществе и насколько люди готовы его поддержать, если он создаст свою партию или попытается баллотироваться в президенты?

— Разумков популярен в медийной и политической тусовке. Но большинство граждан Украины его либо не знают, либо же над ним довлеет негативная карма Верховной Рады. Он воспринимается как спикер Верховной Рады, у которой высокий антирейтинг, и этот антирейтинг автоматически переносится на Разумкова. Ни один спикер Рады не был успешен в электоральном плане.

Самым успешным был Мороз, но мы помним, чем это закончилось для Мороза.

- Может ли Разумков что-то сделать, чтобы показать, что он выгодно отличается от остальных «слуг народа»?

— Он надеется, что Зеленский со скандалом отправит его в отставку. Вот тогда у него может начать расти рейтинг. Тогда он сможет начать свою политическую карьеру. Но Зеленский это тоже прекрасно понимает и будет с ним играть. Он будет провоцировать слухи об отставке Разумкова, но никто его с этого поста не уволит. Такого подарка Зеленский ему точно не сделает.

- Сможет ли Разумков в своих интересах воспользоваться визитом Зеленского в США?

— Я не думаю, что он этим сможет как-то воспользоваться. Это две параллельные линии. Разумков — это не про внешнюю политику. Да, у него налажены отношения с посольством США, но вряд ли он будет вместо Зеленского приглашен в Белый дом, и вряд ли он сможет пообщаться с Байденом.

- Одни эксперты говорят, что США было бы выгодно заменить Зеленского на Разумкова, другие говорят, что им бы подошел Кличко. А вы как думаете?

— Я думаю, что американцы вряд ли мыслят такими категориями. Зеленский — абсолютно послушная, прогнозируемая и рукопожатная фигура в Вашингтоне. Заменить его? Чтобы что? Я не вижу потребностей у американцев, чтобы нечто подобное предпринимать. Они уже один раз это предприняли в 2014 году. Это привело к такому бардаку, что они сами ужаснулись тому, что совершили.

- А их не раздражают его претензии насчет «Северного потока-2»?

— Нет, конечно. Это как у Маяковского: «кто его услышит? Разве жена! И то если не на базаре, а близко…»