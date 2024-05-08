Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Власти Казахстана ввели новые правила пересечения границы для граждан Узбекистана, согласно которым тех будут дополнительно проверять на предмет запрета въезда в Россию. Об этом говорится в опубликованном 8 мая сообщении МИД Узбекистана
"В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов", - говорится в тексте.
В Министерстве уточнили, что в случае выявления нарушения в период пребывания в России или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.
Ранее президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике.
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