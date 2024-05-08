Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ - 08.05.2024 Украина.ру
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Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ - 08.05.2024 Украина.ру
Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
Власти Казахстана ввели новые правила пересечения границы для граждан Узбекистана, согласно которым тех будут дополнительно проверять на предмет запрета въезда в Россию. Об этом говорится в опубликованном 8 мая сообщении МИД Узбекистана
2024-05-08T19:33
2024-05-08T19:33
новости
казахстан
узбекистан
россия
мид
пересечение границы
государственная граница
преступления
мигранты
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В Министерстве уточнили, что в случае выявления нарушения в период пребывания в России или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него. Ранее президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике.
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новости, казахстан, узбекистан, россия, мид, пересечение границы, государственная граница, преступления, мигранты
Новости, Казахстан, Узбекистан, Россия, МИД, пересечение границы, государственная граница, преступления, мигранты

Казахстан не пустит в республику граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

19:33 08.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Власти Казахстана ввели новые правила пересечения границы для граждан Узбекистана, согласно которым тех будут дополнительно проверять на предмет запрета въезда в Россию. Об этом говорится в опубликованном 8 мая сообщении МИД Узбекистана
"В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов", - говорится в тексте.
В Министерстве уточнили, что в случае выявления нарушения в период пребывания в России или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.
Ранее президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 06:40
“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России Российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего, в частности из-за того, что огромное количество приезжих людей не желают учить русский язык, а также вникать в традиции и культуру. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
 
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