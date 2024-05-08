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Власти Харькова предупреждают об эвакуации в связи с наступлением ВС РФ
Власти Харькова предупреждают об эвакуации в связи с наступлением ВС РФ - 08.05.2024 Украина.ру
Власти Харькова предупреждают об эвакуации в связи с наступлением ВС РФ
Планы эвакуации для жителей Харькова уже давно разработаны и их актуализируют каждый месяц в связи с возможным российским наступлением. Об этом 8 мая заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов в эфире национального телемарафона, передает "РБК-Украина"
2024-05-08T20:18
2024-05-08T20:18
2024-05-08T20:18
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олег синегубов
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По его словам, российская армия сосредоточила силы на восточном направлении Харьковской области и уже активно ведет штурмы нескольких населенных пунктов. Там ВС РФ успешно провели ротацию, однако "успехов у них нет", утверждает Синегубов. Помимо этого, глава администрации предупреждает, что российские подразделения создают дополнительную группировку войск на севере области. Ранее подполковник ФСБ рассказал "Украина.ру" при каких обстоятельствах ВС РФ отрежет Харьков от Днепра и причем здесь День Победы.
https://ukraina.ru/20240507/1054951414.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, олег синегубов, россия, харьковская область, наступление, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Харьков, Олег Синегубов, Россия, Харьковская область, наступление, СВО, Спецоперация, ВС РФ
Власти Харькова предупреждают об эвакуации в связи с наступлением ВС РФ
Планы эвакуации для жителей Харькова уже давно разработаны и их актуализируют каждый месяц в связи с возможным российским наступлением. Об этом 8 мая заявил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубов в эфире национального телемарафона, передает "РБК-Украина"