Путин: ЕАЭС показал свою эффективность - 08.05.2024 Украина.ру
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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность - 08.05.2024 Украина.ру
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. В создании благоприятного инвестиционного климата международного интеграционного экономического объединения удалось достичь больших результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседаний стран-участников ЕАЭС
2024-05-08T19:12
2024-05-08T19:12
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Кроме этого, Путин отметил, что сегодня делается многое для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и технологического суверенитета стран-участниц. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС, договорённости действуют с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом. Напомним, ЕАЭС – это международное, интеграционное, экономическое и одно из крупнейших объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которое успешно действует с начала 2015 года. В числе его участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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новости, россия, владимир путин, еаэс, торговля, экономика, китай, сербия, индонезия, оаэ, белоруссия, армия, киргизия, казахстан
Новости, Россия, Владимир Путин, ЕАЭС, торговля, экономика, Китай, Сербия, Индонезия, ОАЭ, Белоруссия, Армия, Киргизия, Казахстан

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность

19:12 08.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
© POOL
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Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. В создании благоприятного инвестиционного климата международного интеграционного экономического объединения удалось достичь больших результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседаний стран-участников ЕАЭС
"Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕврАзЭС. Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей", – сказал глава государства.
Кроме этого, Путин отметил, что сегодня делается многое для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и технологического суверенитета стран-участниц.
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС, договорённости действуют с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом.
"На стадии подготовки соглашения с такими обладающими таким большим потенциалом странами как Египет, Индонезия, ОАЭ", – добавил президент.
Напомним, ЕАЭС – это международное, интеграционное, экономическое и одно из крупнейших объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которое успешно действует с начала 2015 года. В числе его участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Лукашенко объяснил, как ЕАЭС может стать новым центром многополярного мираБелорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что совместными усилиями страны ЕАЭС могут создать один из центров нового многополярного мира, сообщает РИА Новости 25 мая
 
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19:12Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
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