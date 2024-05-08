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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность - 08.05.2024 Украина.ру

Путин: ЕАЭС показал свою эффективность

Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. В создании благоприятного инвестиционного климата международного интеграционного экономического объединения удалось достичь больших результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседаний стран-участников ЕАЭС

2024-05-08T19:12

2024-05-08T19:12

2024-05-08T19:12

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Кроме этого, Путин отметил, что сегодня делается многое для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и технологического суверенитета стран-участниц. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС, договорённости действуют с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом. Напомним, ЕАЭС – это международное, интеграционное, экономическое и одно из крупнейших объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которое успешно действует с начала 2015 года. В числе его участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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новости, россия, владимир путин, еаэс, торговля, экономика, китай, сербия, индонезия, оаэ, белоруссия, армия, киргизия, казахстан