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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность - 08.05.2024 Украина.ру
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. В создании благоприятного инвестиционного климата международного интеграционного экономического объединения удалось достичь больших результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседаний стран-участников ЕАЭС
2024-05-08T19:12
2024-05-08T19:12
2024-05-08T19:12
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Кроме этого, Путин отметил, что сегодня делается многое для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и технологического суверенитета стран-участниц. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС, договорённости действуют с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом. Напомним, ЕАЭС – это международное, интеграционное, экономическое и одно из крупнейших объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которое успешно действует с начала 2015 года. В числе его участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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новости, россия, владимир путин, еаэс, торговля, экономика, китай, сербия, индонезия, оаэ, белоруссия, армия, киргизия, казахстан
Новости, Россия, Владимир Путин, ЕАЭС, торговля, экономика, Китай, Сербия, Индонезия, ОАЭ, Белоруссия, Армия, Киргизия, Казахстан
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность
Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций. В создании благоприятного инвестиционного климата международного интеграционного экономического объединения удалось достичь больших результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседаний стран-участников ЕАЭС
"Осязаемых результатов удалось достичь в создании благоприятного инвестиционного климата на пространстве ЕврАзЭС. Этому способствовали совместные решения по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей", – сказал глава государства.
Кроме этого, Путин отметил, что сегодня делается многое для продвижения промышленной кооперации, импортозамещения и технологического суверенитета стран-участниц.
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнёров ЕАЭС, договорённости действуют с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом.
"На стадии подготовки соглашения с такими обладающими таким большим потенциалом странами как Египет, Индонезия, ОАЭ", – добавил президент.
Напомним, ЕАЭС – это международное, интеграционное, экономическое и одно из крупнейших объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которое успешно действует с начала 2015 года. В числе его участников Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.