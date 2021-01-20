В среду, 20 января, состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. То, как она будет проводиться, не сулит Соединённым Штатам ничего хорошего

В среду, 20 января, в свои полномочия вступит 46-й президент США Джо Байден. Его инаугурация проходит при беспрецедентных мерах безопасности. В американскую столицу — Вашингтон — ввели 25 тыс. бойцов Нацгвардии. При этом часть из них ещё раньше разместилась в Капитолии — ранее вооружённые люди брали под контроль здание Конгресса во времена Гражданской войны в США в XIX веке.

Многие ждут трансляции и гадают, будет ли чревата инаугурация какими-либо курьёзами или символическими событиями. Особенно живо обсуждать это будут на Украине — последние инаугурации украинских президентов отметились знаковыми происшествиями.

Инаугурация по-украински

Инаугурации первых двух украинских президентов — Леонида Кравчука и Леонида Кучмы — особыми курьёзами не запомнились. В отличие от инаугураций их преемников.

Пришедший в 2005 году благодаря первому — «оранжевому» — майдану к власти Виктор Ющенко после всех необходимых протокольных мероприятий в Верховной Раде направился на Площадь Независимости (Майдані Незалежності — укр.). Продолжение инаугурации на главной площади страны должно было говорить о демократичности нового президента.

Ющенко хотел запустить голубей с оранжевыми — в цвет революции — лентами. Но они не взлетели. Как не «взлетело» потом и президентство Ющенко. Его рейтинги под конец президентства были мизерными. И больше одного срока у власти он не остался.

Инаугурация преемника Ющенко — Виктора Януковича — в 2010 году отметилась целым рядом казусов. Когда он входил в Верховную Раду, перед ним начали закрываться двери, что тогда истолковали как то, что у власти Янукович долго не продержится. Впрочем, он правил почти 4/5 из своего срока, но в 2014 году был свергнут в результате второго майдана. Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster

Ещё одним знаком на инаугурации Януковича был полупустой зал Верховной Рады, что отсылало к непопулярности президента у части украинского общества. А при исполнении гимна выяснилось, что Янукович не знает его слов.

Пришедший к власти после второго майдана Пётр Порошенко тоже запомнился мрачным предзнаменованием на инаугурации. Когда он шёл сквозь строй солдат к Верховной Раде, один из бойцов Почётного караула выронил оружие из рук и чуть было не упал в обморок.

В этом усмотрели знак беды для украинской армии. Тогда — в 2014 году — это еще не была горячая фаза войны в Донбассе. А вот, спустя несколько месяцев правления Порошенко, начались крупнейшие поражения — Изваринский котел, позже был и Дебальцевский котёл и бои за аэропорт Донецка.

Покидал Порошенко пост под обвинения в коррупции и в том, что он и его соратники наживаются на крови украинских солдат.

Пришедший к власти в 2019 году Владимир Зеленский, несмотря на весь свой опыт шоумена, не смог избежать курьёзов. Когда ему вручили удостоверение президента, Зеленский положил документ на специальную церемониальную подушку, которую нёс боец почётного караула. Военный отошёл от президента, развернулся и уронил удостоверение на пол. Его быстро поднял один из депутатов «Самопомощи» — оппозиционной к Зеленскому политсилы. Этот знак тогда истолковывали как то, что новый президент, как и Янукович, может упустить власть из рук в последний момент. От авгуров до Байдена: краткий курс истории инаугураций © REUTERS, Greg Nash/Pool via REUTERS

Кроме того, не было на инаугурации Зеленского и главы Конституционного суда, которого накануне уволил Порошенко. Была лишь и.о. главы КСУ Наталья Шаптала. С учётом нынешнего кризиса в отношениях Зеленского с этим органом и проблемой с отставкой его главы можно сказать, что этот курьёз был пророческим.

Не избранный, но назначенный

В отличие от украинцев американцы не так уж сильно обращают внимание на курьёзы во время инаугурации. Но мрачный символизм инаугурации Байдена способен насторожить даже обладателя самого трезвого и скептического ума.

США и стилистически, и символически наследуют традиции Римской республики. Капитолийский храм в Риме, где Сенат принимал решения, которые влияли на судьбу всей Ойкумены, сменил Капитолий в Вашингтоне, где Сенат, но уже американский, принимает решения, так или иначе влияющие на весь мир. Даже архитектурный стиль нового Капитолия — неоклассицизм — отсылает к Древнему Риму.

И это не говоря уже о том, что, как и у римлян, так и у американцев символ — орёл. Украинский канал будет транслировать инаугурацию Байдена © REUTERS, Tom Brenner

Как и римляне, американцы не чужды латыни. По крайней мере, в кошельке каждого американца найдутся монеты с девизом Ε pluribus unum и банкноты с девизом Νovus ordo seclorum — оба эти изречения взяты из произведений Марка Туллия Цицерона и Публия Вергилия Марона соответственно. Эти же девизы находятся на Большой печати США — государственной эмблемы, используемой для подтверждения подлинности документов, выпущенных правительством Соединённых Штатов Америки. Хранителем печати является государственный секретарь.

В политической риторике американские политики охотно прибегают к античным образам.

Да и на практике США со своей склонностью к экспансии и решению вопросов силой, а также насаждению своего образа жизни напоминают Римскую республику, как, впрочем, и империю времён расцвета.

При этом всё это под лозунгами борьбы с диктатурами. Как тут не вспомнить Луция Корнелия Суллу — будущего диктатора, который, выдвинув легионы на сам Рим, заявил послам Сената, что не атакует Родину, а «идёт освободить её от тиранов». До этого захват Вечного города самим римлянином силой был немыслимым.

Но даже Сулла после первого захвата Рима не оставлял там армию, а отправил её в Капую, сам же стал управлять как консул. По всем штатам Америки объявлен режим ЧС в преддверии инаугурации Байдена © Twitter Darcy Spencer

То ли дело Байден. Вашингтон сегодня напоминает не имперскую или республиканскую столицу, а каструм — римский военный лагерь, разбитый на враждебной территории и окружённый недобрыми племенами, например, германскими (как тут не вспомнить, что предки Дональда Трампа да и значительной части жителей США, не поддержавших Байдена, прибыли как раз из Германии).

Капитолий окружает забор, увенчанный колючей проволокой. В средоточии демократии разместились военные. Численность бойцов Нацгвардии в Вашингтоне — около 25 тыс., что в пять раз больше американского контингента в Ираке и Афганистане.

«Демократия в опасности. Думаю, дальше как обычно: габионы, огневые точки, минные поля, арта в прикрытии, передовые авианаводчики и дежурная пара штурмовиков на подхвате…» — характеризует приготовления к инаугурации военный обозреватель Андрей Союстов.

Байден напоминает нового пропретора неспокойной провинции, который устраивает торжества в честь своего прибытия на новую должность.

И при этом боится не только врагов, но даже и своих солдат. Как заявил накануне инаугурации и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, перед торжествами бойцов Национальной гвардии, охраняющих Капитолий, а также обеспечивающих безопасность на инаугурации, тщательно проверят по вопросам внутренней безопасности.

Позже американская контрразведка сообщила, что десятерых бойцов отстранили от несения службы «за связи с радикальными группировками и экстремистскими взглядами». При этом, как сообщил источник AP в американской разведке, никаких активных заговоров против Байдена в рядах Нацгвардии так и не обнаружили. Погребинский объяснил, почему команда Байдена в панике перед инаугурацией © Владимир Трефилов

В общем, Байден боится не только тех, от кого его охраняют, но и тех, кто его охраняет.

Такое поведение правителя в Древнем Риме было возможно лишь во времена упадка империи. И это крайне тревожный символ для США.

Сама инаугурация может пройти как по нотам: без казусов и происшествий. Америка — Родина PR и паблисити, где-где, а в США массовые шоу делать умеют на «отлично». Но то, в какой атмосфере проходит инаугурация, не затмит никакое шоу.

Байден выглядит наместником, которого поставили править. А вот кто это сделал — уже вопрос, который волнует весь мир. В любом случае избранные народом политики так себя не ведут и инаугурацию под прикрытием стен и защитой солдат, которым сами не доверяют, не проводят.