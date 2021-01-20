Новый, 46-й, президент США Джо Байден начинает своё правление с инициатив, до боли напоминающих шаги его украинских коллег

В среду, 20 января, всю полноту власти получит новый, 46-й, президент США Джо Байден. За его инаугурацией с восторгом будут наблюдать и в далёкой Украине. Ничего удивительного в этом нет. Для части украинского общества Байден — самый любимый американский президент. У некоторых украинских политиков он и вовсе вызывает самые тёплые и возвышенные чувства.

«Мои дела очень хорошо. Как всегда, когда я слышу ваш голос, мой дорогой друг», — признавался в телефонной беседе с тогда ещё вице-президентом Байденом тогда ещё президент Украины Пётр Порошенко.

Но для Байдена общение с украинскими политиками оказалось чревато плохими последствиями. И дело тут не только в коррупционных скандалах с сыном теперь уже президента Хантером.

Как предупреждал в своей работе «По ту сторону добра и зла» философ Фридрих Ницше, «кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».

Байден с украинскими политиками не сражался, но взаимодействовал, а украинская бездна всматривалась в него слишком пристально.

Итог предсказуем.

Огораживание по-американски

Огораживанием в Великобритании называют насильственную ликвидацию общинных земель, которая началась в XV веке. Тогда «овцы съели людей»: из-за высоких цен на шерсть лендлордам стало выгодно забирать землю у крестьян и передавать их под пастбища.

Огораживанием на Украине называются события 2005 и 2014 годов. Тогда президенты «кинули» людей: пришедшие к власти на волне народного гнева политики от этого самого народа оградились высоким забором. Сочетание фамилии Байден и «Украина» токсично — Теплов © Facebook, Виталий Теплов

Виктор Ющенко, в 2004 году выступавший на майдане с зажигательными речами, обещавший демократизацию во всех сферах общественной жизни и критиковавший президента Леонида Кучму за авторитаризм, став президентом, «обогатил» улицу Банковую оградой. Она отсекала часть улицы, которая была перед зданием Администрации президента.

При преемнике Ющенко — Викторе Януковиче — ворота на этом заборе если и закрывали, то в экстренных случаях, как, например, при попытке штурма Администрации президента во время майдана 1 декабря 2013 года. Одним из майдановцев, выступавших против штурма, был политик Пётр Порошенко.

Второй майдан увенчался госпереворотом. И.о. президента Александр Турчинов поручил было снести забор. Но после того как Порошенко стал президентом, забор оставили. Когда в ноябре 2014 года забор попытались снести киевские активисты, они получили отпор со стороны правоохранителей. Именно при Порошенко — человеке, которого так вдохновляет голос Байдена, — «президентский» отрезок Банковой для киевлян часто был недосягаем. Джо Байден: кто он © REUTERS, Kevin Lamarque

Очевидно, украинские визави научили Байдена плохому. Белый дом — резиденция американских президентов и их администрации — и раньше был ограждён. Зато к Капитолию — зданию Конгресса США — мог подойти любой. И это несмотря на то что в истории здания хватало драматических эпизодов. Так, в 1954 году в зал заседаний Палаты представителей ворвались члены Националистической партии Пуэрто-Рико и устроили стрельбу, ранив пятерых конгрессменов. А в 1981 и 1983 годах около Капитолия взрывали бомбы, нанося зданию серьёзный урон.

Но с января 2021 года здание Капитолия окружает трёхметровый забор с пущенной поверху колючей проволокой. Причина — штурм здания 6 января. Изначально власти обещали, что забор продержится лишь месяц. Однако на сайте Конгресса уже появился законопроект демократа Ричи Торреса об установке вокруг Капитолия постоянного забора.

В общем, всё как у украинских «товарищей». С той лишь разницей, что доступ народа ограничат не к президенту, к законодательному органу.

Однако забор — не единственное, что Байден почерпнул из украинских реалий. Байден считает дипломатию пустой тратой времени – Чарнецки © REUTERS, Shannon Stapleton

Между брежневизмом и майдановскими реалиями

Сегодня многие наблюдатели в России да и на Украине сравнивают Байдена с уроженцем Каменского, что на Днепре, — генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым, про которого под конец его жизни травили анекдоты, высмеивающие недееспособность генсека.

В США же противники Байдена называют его «сонный Джо», намекая на старческую деменцию. При этом часть американцев опасается, что Байден не станет полноценным президентом. За него всё решать будет вице-президент Камала Харрис.

​

Примечательно, что подмечают зависимость Байдена от Харрис и со стороны.

«Байден сегодня смотрится больше как свадебный генерал, чем как реальный хозяин Белого дома. Думаю, что «политику Байдена» на самом деле будут проводить члены его нового кабинета, практически все — люди Обамы: вице-президент Камала Харрис (протеже Обамы, бывший генпрокурор Калифорнии, дочь индо-ямайских иммигрантов), госсекретарь Тони Блинкен (бывший советник Обамы по национальной безопасности, правнук украинского писателя из Переяслава Меера Блинкена), министр финансов Джанет Йеллен (глава ФРС в период второго президентства Обамы), «климатолог» Джон Керри (бывший госсекретарь в правительстве Обамы). Как-то все это напоминает историю с поздним СССР накануне распада. После Брежнева стал рулить реформатор Андропов, но долго не продержался, и его сменила «тень Брежнева» в лице Черненко», — рассказывал в интервью изданию Украина.ру живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн. Владимир Видеманн: Вся эта история с выборами президента США напоминает позднебрежневский период в СССР © из личного архива Владимира Видеманна

Однако если Байден похож на лидера СССР времён застоя, то царящие в современных США нравы напоминают те, что царили в украинском обществе аккурат после госпереворота 2014 года и, в меньшей степени, после «Оранжевой революции» 2004 года: тотальная нетерпимость к инакомыслящим, призывы расправляться с ними и лишать рабочих мест.

В сети ширятся истории о том, как сторонников Трампа ссаживают с самолётов, призывают уволить или подвергают травле.

Не щадят даже высокопоставленных республиканцев. Так, сеть отелей отменила бронирование конгрессмену Джошу Холи после того, как он выдвинул возражения против результатов президентских выборов в Пенсильвании. Холи реализовал своё право и не нарушал закон. Но сторонникам Байдена на это всё наплевать.

По сути американский конгрессмен Холи ощутил себя в шкуре депутата-«регионала» весной 2014 года.

Результаты подобного поведения сторонников Байдена не заставили себя долго ждать. Последние опросы свидетельствуют: всё больше американцев говорят о том, что их страна разделена. Собственно, нечто подобное переживала после 2014 года и переживает и сегодня Украина.

Подытоживая, можно отметить, что Байдену и его окружению явно не пошло на пользу общение с украинскими политиками. А ведь в 70-80-х годах он общался с людьми совсем другого калибра вроде министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

Но эти мгновения исчезли во времени, как слёзы под дождём. Теперь Байден и его окружение общаются с людьми вроде Порошенко. И расправляются со сторонниками «старой доброй Америки».

«Кого ты бьешь?.. Ты бьёшь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьём?..» — спрашивал бабелевский Фроим Грач прибывшего в Одессу из Москвы милиционера.

Этот же вопрос сегодня можно задать и Байдену. Тем более орёл — один из часто используемых протрамповскими карикатуристами образов, символизирующих противников Демократической партии.

​

К тому же орёл — символ США.