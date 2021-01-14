Хотя формальным победителем местных выборов в Тернопольской области в прошлом году стала националистическая «Свобода», ныне власть в регионе «на паях» формируют представители Игоря Коломойского и Владимира Зеленского

На днях губернатор Тернопольской области Владимир Труш второй раз заболел COVID-19 — впервые это случилось в августе минувшего года. Чиновник, который на протяжении всей эпидемии коронавируса вынужден противостоять мэру Тернополя, протестующему против карантина, даже свою болезнь решил использовать на благо службы. На странице в Facebook Труш попросил жителей области ответственно отнестись к карантинным ограничениям и отметил, что правительственные мероприятия «максимально лояльны и сбалансированы», а также «значительно мягче, чем в европейских странах».

Тернополь остаётся во власти Сергея Надала

Градоначальник Тернополя Сергей Надал, который демонстративно боролся с навязанным Киевом карантином на протяжении всей избирательной кампании, против начавшегося 8 декабря локдауна особо не выступал. Ведь критика центра уже принесла свой результат: на выборах 25 октября Сергей Надал набрал 74,59% голосов и в третий раз стал мэром Тернополя (для сравнения: в 2015-м он набрал 57,9%). Националистическая партия «Свобода», членом которой формально остаётся Надал, получила 18 мандатов из 42 в Тернопольском городском совете, а личный политический проект мэра, местная партия «Порядок. Ответственность. Справедливость», — ещё 5. Кстати, это явное свидетельство того, что на следующие выборы Надал, как и его нынешние однопартийцы, мэры Ивано-Франковска и Хмельницкого, вряд ли планирует идти от «Свободы». Локдаун, которого нет: почему мэры городов не протестуют против зимнего карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, у градоначальника Тернополя гарантированное большинство в горсовете, куда входят также 3 депутата от партии Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее». При этом почти за все предложения Сергея Надала голосуют и депутаты от «Европейской солидарности» (ЕС) Петра Порошенко и партии нынешнего президента «Слуга народа» (СН).

Фактически в оппозиции находятся лишь четыре депутата от партии «Сила людей» — это проект бывших соратников мэра Игоря Турского и Ивана Сороколита. Турский во время первого срока Надала даже был секретарём горсовета, но потом его вместе с Сороколитом не только выгнали из «Свободы», но и лишили депутатских мандатов. Иван Сороколит был оппонентом Надала на выборах мэра в 2020-м, но набрал лишь 5,88% голосов. Кстати, а выдвиженец СН, комик Виктор Гевко, получил ещё меньше — 3,67%.

«Свобода» пишем, «За будущее» в уме

Стоит отметить, что в Тернопольской области у «Свободы» налажено столь же тесное сотрудничество с партией «За будущее», как и в соседней Ивано-Франковской. Так, хотя первое место на выборах Тернопольского областного совета заняла ЕС, большинство в нём сформировали «Свобода», «За будущее», «Слуга народа» и местная партия «Доверие», которая тесно сотрудничает с Офисом президента. Председателем Тернопольского областного совета стал «свободовец» Михаил Головко, его первым заместителем — Владимир Болещук («За будущее»), а заместителем — экс-губернатор Игорь Сопель («Слуга народа»). Представителю же «Доверия» Олегу Щиголю достался чрезвычайно важный пост председателя бюджетной комиссии. Ивано-Франковские элиты после выборов 2019-2020: между Ахметовым, Коломойским и... Медведчуком © РИА Новости,

Лидер фракции ЕС экс-губернатор Степан Барна сразу же заявил, что в Тернопольском облсовете сформировался «олигархический и антиукраинский формат коалиции» с партиями «Слуга народа» Зеленского и «За будущее» Коломойского, с которыми ЕС «не по дороге». Местные СМИ по этому поводу иронизировали, потому что в городском совете Тернополя соратники Порошенко успешно сотрудничают с упомянутыми партиями.

Внешние управляющие от Коломойского и Зеленского

При этом большинство и руководство Тернопольского областного совета находятся под внешним управлением, которое даже не пытаются скрыть. Так, на первой сессии совета на почётных местах сидели два депутата-мажоритарщика, представляющих область в Верховной Раде. Один из них — член фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте предыдущего созыва, аграрий Николай Люшняк. Ныне он входит во фракцию мажоритарщиков «Доверие», члены которой на минувших местных выборах всячески содействовали «слугам» в регионах. И речь не только о Сергее Шахове, сопредседателе маргинальной партии «Наш край», но в первую очередь о «закарпатской четвёрке» (Роберт Горват, Валерий Лунченко, Василий Петёвка и Владислав Поляк). Именно эти депутаты создали партию «Родное Закарпатье», которая помогла СН получить большинство в Закарпатском областном совете.

Кстати, хотя список «Доверия» не прошёл в Тернопольский городской совет, однако на выборах в районные советы области партия выступила весьма неплохо, а её представитель Мария Чуприй стала председателем Чертковского районного совета. Собственно, ничего удивительного, ведь Люшняк выиграл парламентские выборы по одному из округов, который ныне является частью нового, расширенного Чертковского района. Примечательно, что последние недели перед выборами кампанию своей партии Николай Люшняк вёл в удалённом режиме, поскольку лечился от коронавируса в Киеве. В своих видеообращениях он так часто повторял, что «Доверие» — самостоятельная и никому не подчиняющаяся партия, что это вызывало иронию.

Второй, более важный «внешний управляющий» Тернопольщины, — ещё один местный аграрий Иван Чайкивский. До недавнего времени он даже был членом Аграрной партии, но в мае 2020-го присоединился к проекту «За будущее» (правда, стоит отметить, что сама Аграрная партия на местных выборах была союзником политической силы Коломойского—Палицы). Естественно, Чайкивский входит во фракцию «За будущее» в Верховной Раде и был организатором регионального форума этой партии, где подчёркивал свои близкие отношения с Игорем Палицей.

В ряде тернопольских СМИ Чайкивского резко критикуют за пребывание в «олигархической партии», при этом редкая публикация обходится без напоминания о том, что в 2010 году он не просто был депутатом Тернопольского районного совета от Партии регионов, но ещё и возглавлял партийную фракцию в райсовете. Политик в долгу не остаётся, к примеру, после формирования нового большинства и руководства в Тернопольском облсовете он написал, что «партии, которые годами пребывали у власти и ничего не сделали для жителей края, идут в небытие». Это более чем прозрачный намёк на «Европейскую солидарность», чей представитель Степан Барна был главой Тернопольской областной государственной администрации с 2015 по 2019 год. Правда, первым «постмайданным» губернатором области был Олег Сиротюк из «Свободы», с которой «За будущее» ныне плодотворно сотрудничает.

Губернаторы со «скамейки запасных» Партии регионов

Хотя Барна был уволен почти сразу же после вступления Владимира Зеленского на пост президента, его сменщик на посту губернатора был назначен лишь 31 октября 2019 года. Им стал Игорь Сопель, который летом того же года в качестве кандидата от партии «Слуга народа» проиграл выборы упомянутому Николаю Люшняку.

Сопель был бизнесменом средней руки в райцентре Гусятин, и, похоже, его единственным преимуществом было знакомство с участниками «Квартала-95», на концерты которого он вместе с женой ездил по всей Украине. Хотя Сопель пытался полностью соответствовать принятому местными чиновниками поведению (вышиванка, прославление «героев Майдана» и ветеранов АТО/ООС, цветы к памятнику Бандере и т.п.), однако он чувствовал себя в руководящем кресле некомфортно. Кроме всего прочего, ему также постоянно припоминали членство в Партии регионов — хотя, в отличие от Чайкивского, Сопель не занимал там руководящих постов.

Формальным поводом для отставки Игоря Сопеля в феврале 2020 года стали протесты местных жителей против возможного приезда в область эвакуированных из Китая украинцев. Напомню, тогда в митингах и блокировании дорог возле санатория «Медоборы» приняли участие около 300 человек, хотя ещё и не было известно, куда именно поместят эвакуированных, а позже в сеть попало видео, где врачи из Тернопольской области поют гимн, отмечая, что эвакуированных повезли не к ним. Однако реальными причинами увольнения губернатора стали его неспособность наладить сотрудничество с местными элитами и потеря управляемости областью в целом. Денис Шмыгаль: кто он © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Сменивший Сопеля в марте 2020 года на посту губернатора Тернопольской области Владимир Труш управляемость смог восстановить весьма жёстко — ведь в его карьере есть работа и в налоговой милиции, и в службе безопасности сети игровых салонов. На государственную службу Труш вернулся в конце ноября 2019 года, став главой районной администрации в родном Рогатине Ивано-Франковской области. Протеже Владимира Труша считается Денис Шмыгаль, который в то время был губернатором Прикарпатья. А после получения поста премьер-министра Шмыгаль предложил Труша на вакантную должность главы Тернопольской ОГА.

Новый губернатор тоже оказался выходцем из среды Партии регионов: в 2010 году он был штатным помощником депутата Верховной Рады от этой партии Валерия Келестина, а сам стал депутатом Рогатинского райсовета от «Сильной Украины» Сергея Тигипко. Труш привёз в Тернополь своего бывшего однопартийца и бизнес-партнёра Юрия Челядина. Хотя формально последний является всего лишь руководителем патронатной службы аппарата Тернопольской ОГА, однако местные СМИ называют его «серым кардиналом» исполнительной власти в области.

Этому есть и материальное подтверждение: близкая к Челядину полувиртуальная фирма «Мегабуд» начала выигрывать тендеры на ремонт школ на десятки миллионов гривен у тернопольских компаний, которые имеют производственные мощности и спецтехнику. Причём единственное доказательство того, что «Мегабуд» вообще когда-нибудь что-то строил, — письма его гипотетических подрядчиков… из Ивано-Франковской области.

Однако в Киеве на всё это закрывают глаза, причём не только благодаря покровительству Шмыгаля, но и ради сохранения хрупкой стабильности в регионе, которую обеспечивает Труш. Кроме того, тернопольский губернатор обеспечил «Слуге народа» лучший результат среди трёх галицких областей на выборах областного совета, да и в большинстве Тернопольского облсовета у СН позиции куда крепче, чем во Львовском (в Ивано-Франковском президентская партия и вовсе находится в оппозиции).