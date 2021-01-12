В привычном для Прикарпатья противостоянии финансово-политических групп Игоря Коломойского и Рината Ахметова может появиться новый игрок - Виктор Медведчук, партнёры которого в регионе усиливают влияние

Нынешний глава Иван-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Бойчук является самым «свежим» губернатором на Украине: указ о его назначении подписан 26 декабря 2020 года, а официальное представление с участием президента Владимира Зеленского состоялось и вовсе за день до конца минувшего года. Бойчук — уже третий губернатор Прикарпатья за время правления Зеленского. Это назначение, как и два предыдущих, связано с подковёрной борьбой местных и центральных финансово-политических элит, а вовсе не с результатами выборов — президентских и парламентских в 2019-м или недавних местных. Однако обо всём по порядку. Пустые страницы вместо текста: ивано-франковских журналистов не пустили на «какое-то совещание» Зеленского © CC0, Pixabay

Во втором туре президентских выборов Зеленский победил в шести из семи округов Ивано-Франковской области, в пяти из них набрав более половины голосов, а в Верховинском, Косовском и Снятинском районах — почти две трети. Самый худший результат нынешний президент получил в областном центре: в одном из округов Ивано-Франковска, куда были также включены ряд пригородных районов, за Зеленского проголосовали 49,08% избирателей, а в другом победил Пётр Порошенко с результатом 50,42%. На внеочередных парламентских выборах в июле 2019-го президентская политическая сила «Слуга народа» (СН) на Прикарпатье выступила тоже вполне неплохо. По партийным спискам она победила во всех округах области, набрав там от 25,6 до 41,6 процента голосов, и получила четыре депутата в мажоритарных округах. Меньше всего голосов за СН было подано опять же в областном центре, депутатом Верховной Рады от которого стала бывший секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук, близкая соратница мэра города Руслана Марцинкива.

Марцинкив активно агитировал против Зеленского на президентских выборах и против СН — на парламентских, хотя к тому времени градоначальник Ивано-Франковска давно и тесно сотрудничал с Игорем Коломойским. Весной и летом 2019 года этот олигарх считался одним из главных бенефициаров победы Зеленского, но ситуация в Ивано-Франковской области продемонстрировала, что эти слухи явно преувеличены. 1 августа 2019 года главой Ивано-Франковской ОГА был назначен уроженец Львова Денис Шмыгаль, который до того был директором «регионообразующей» Бурштынской ТЭС, с 2001 года принадлежащей холдингу ДТЭК Рината Ахметова. Сделано это было явно в пику Коломойскому, группа «Приват» которого владеет в области не только горнолыжным курортом «Буковель», но и нефтеперерабатывающим заводом в Надворной (он хоть и давно не выпускает топливо, но используется как огромная нефтебаза и площадка для различных производств). Кроме того, в концессии компании из группы «Приват» находится Ивано-Франковский аэропорт. Западная Украина между двумя Рождествами: Зеленский в «Буковеле», тонна героина во Львове и рост коммунальных тарифов везде

При этом нельзя сказать, что люди Коломойского были вычищены из исполнительной власти Прикарпатья — на посту вице-губернатора остался Виталий Федорив, близкий и к олигарху, и к мэру Ивано-Франковска. А когда Шмыгаль в феврале 2020-го переехал в Киев и стал сначала вице-премьером, а потом и премьер-министром, именно Федорив был назначен сначала и.о., а потом и полноценным главой Ивано-Франковской ОГА. Судя по всему, это было сделано именно по просьбе Шмыгаля, поскольку местные «слуги народа» были против — в том числе и по причине сотрудничества Федорива и Коломойского. У этой неприязни был и личный мотив: в июне 2019 года «говорящая голова» олигарха — журналист Александр Дубинский — «сбил» потенциального кандидата от СН в одном из мажоритарных округов Прикарпатья Александра Богачёва, обвинив бывшее доверенное лицо Зеленского на президентских выборах в связях с окружением Виктора Медведчука.

Дело в том, что Богачёв работал юристом ивано-франковской фирмы «Мельник груп девелопмент», которая частично принадлежит местному бизнес-клану Бевзов. При этом Павел Бевз занимается отельно-ресторанным бизнесом в родном селе Подгорье, а вот его сын Пётр Бевз — топливным, он руководит компаниями Wexler Group, «Оптимусойл» и «Анвитрейд». Эти фирмы с весны 2019 года контролируют работу нефтепродуктопровода Самара-Мозырь-Мукачево, по которому на Украину поставляется топливо для компаний из орбиты Виктора Медведчука.

Александр Богачёв в результате так и не был выдвинут кандидатом от «Слуги народа» на парламентских выборах в 2019-м. А вот на местных осенью 2020 года он стал одним из руководителей кампании СН на Прикарпатье и кандидатом в мэры Ивано-Франковска от президентской партии (правда, в результате набрал 2,5% голосов). Примечательно, что в разгар местной избирательной кампании, в сентябре 2020-го, киевские СМИ обвинили семью Бевзов в захвате центрального рынка Ивано-Франковска. Однако на этот раз «слуг народа» не вспоминали, а сама публикация была скорее похожа на разборки мэра с арендаторами де-юре принадлежащего городу рынка. Дело в том, что Марцинкив не первый год хочет превратить рынок в коммунальное предприятие, однако договор аренды истекает лишь в 2022-м. Западная Украина с 21 по 25 декабря: битва за местные бюджеты и Рождество на западный манер © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Результаты местных выборов в Ивано-Франковской области были в целом прогнозируемы. В областном центре формальных изменений не произошло: мэром остался Руслан Марцинкив, а большинство в горсовете — у «Свободы», членом которой является городской голова. Однако стоит обратить внимание, что в 2020-м Марцинкив уже в первом туре набрал почти 85% голосов, а «Свобода» получила 54,1%. Кроме соратников мэра в горсовет вошли только «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко (17,86%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (5,62%), а «Слуга народа» барьер не преодолела, набрав лишь около 3,9%. Для сравнения: в 2015-м Руслан Марцинкив даже во втором туре получил 54,8%, а «Свобода» — лишь 14 депутатов горсовета из 42-х.

Пять лет назад для формирования большинства мэру Ивано-Франковска пришлось идти на сотрудничество с партией УКРОП Игоря Коломойского, да и к пожеланиям лидера «Свободы» Олега Тягныбока нужно было прислушиваться. Ныне же Марцинкив разговаривает с представителями олигарха как властелин города, а для Тягныбока создана «страшилка» — «Команда Марцинкива». Хотя это пока общественная организация, а не отдельная политическая партия, как у мэров-«свободовцев» в Тернополе и Хмельницком, однако на формального «проводника» партии «Свобода» градоначальник Ивано-Франковска точно не оглядывается.

Точно так же делает и ещё один местный «свободовец» — Александр Сыч, который в 2020-м в третий раз возглавил Ивано-Франковский областной совет. В этом совете «Свобода» получила 18 мест из 84-х и сформировала в нём большинство вместе с новым политическим проектом Игоря Коломойского и Игоря Палицы — партией «За будущее» (16 мест), а также партией «Батькивщина» (14). Партнёрами по оппозиции в Ивано-Франковском облсовете оказались «Слуга народа» (9 мандатов), «Европейская солидарность» (17) и местная партия «Платформа общин» (10). Последнюю политическую силу создал Олег Гончарук — бывший соратник Порошенко и губернатор Прикарпатья в 2014-2019-м, который ныне вернулся в бизнес. Губернатор Ивано-Франковской области заболел COVID-19 © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Подобный результат президентской партии на Прикарпатье явно не устроил Киев. Ещё до первых сессий советов нового созыва, 5 ноября 2020 года, Федорив был уволен с поста главы Ивано-Франковской ОГА. Правда, чиновник долго без работы не остался, получив должность вице-мэра Ивано-Франковска — как говорят злые языки, по квоте Коломойского. Кстати, Марцинкив назначил вице-мэром и своего конкурента на выборах городского головы от ЕС — Петра Шкутяка, но это не столько реверанс в сторону Порошенко, сколько услуга отцу чиновника, бизнесмену Зиновию Шкутяку, который был мэром Ивано-Франковска в 1998-2006 годах.

Исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской ОГА во второй раз, как и летом 2019-го, стала первый вице-губернатор Мария Савка. Однако, несмотря на то что она набрала больше всего голосов среди кандидатов от СН на выборах Ивано-Франковского облсовета, её шансы возглавить область были невелики. Дело в том, что Савка — выходец из «аграрного» клана легендарного губернатора Прикарпатья времён Кучмы и Януковича, покойного Михаила Вышиванюка. Однако эта группировка, хотя и обеспечивает кадрами среднюю ступень госуправления области, не имеет покровителей в «высшей лиге» украинской политики и бизнеса.

Сначала местные СМИ писали, что новым губернатором Прикарпатья может стать Назарий Иванив, бывший глава Рожнятовского райсовета и глава Брошнев-Осадской общины. Ныне Иванив является депутатом Ивано-Франковского областного совета от партии «Платформа общин», причём возглавляет бюджетную комиссию облсовета. Он даже ездил на собеседование в Киев, однако то ли близость к экс-губернатору времён Порошенко подвела, то ли аргументы конкурентов оказались сильнее, но вскоре реальным кандидатом на первый пост в Ивано-Франковской области стал Андрей Бойчук. Комментаторы акцентировали на его участии в «революции достоинства», акциях в защиту нацгвардейца Маркива и обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также волонтёрской деятельности, однако на самом деле Бойчук много лет связан с нефтегазовым сектором.

До 2014 года Бойчук работал в системе «Укртрансгаза», дослужившись до ведущего инженера в Департаменте капстроительства, ремонтов и снабжения. После государственного переворота стал директором Департамента функционирования и реформирования нефтегазового сектора. В 2015-м после конфликта с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным ушёл в «активисты», принимал участие в украинско-американских конференциях по вопросам безопасности, публично критиковал руководство «Нафтогаза» — Андрея Коболева и Юрия Витренко (кстати, ныне — и.о. министра энергетики Украины). Хотя Бойчук уроженец Ивано-Франковска, последние годы он жил в Одесской области, где и был зарегистрирован на момент назначения губернатором Прикарпатья.

В последний раз Андрей Бойчук на территории Ивано-Франковской области работал в 2010-2011 годах, а созданный им в конце марта 2020 года «Центр волонтёрских инициатив» действовал на Прикарпатье лишь в самом начале, позже переориентировавшись на Киев, Харьков и зону Операции объединённых сил на Донбассе. Кстати, последняя новость на Facebook-странице этого центра датирована началом июня минувшего года, потому достоверной информации о том, чем занимался новый губернатор на протяжении как минимум полугода, в публичном доступе нет.

Потому неудивительно, что в Ивано-Франковске, затаив дыхание, ожидали первых кадровых решений нового губернатора, и они просто ошеломили местную публику. Бойчук назначил пять своих внештатных советников, которые являются своеобразным семейным волынско-днепропетровским кланом. Его «патриарх» — бывший глава Луцкой районной государственной администрации (РГА) Волынской области Игорь Ярмольский. На родине он неоднократно попадал в различные скандалы и ДТП, но после того, как избил одного из депутатов, Луцкий райсовет высказал ему недоверие, и президент Порошенко уволил чиновника в августе 2018 года. Мэр Ивано-Франковска заподозрил диверсию в городе © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Советником Бойчука назначена также бывший заместитель Ярмольского в Луцкой РГА — Инна Бас. Также в списке советников — сын экс-главы Луцкой РГА Андрей Ярмольский, в прошлом сотрудник прокуратуры, а ныне учредитель двух адвокатских объединений в Киеве и Днепре, и партнёр Ярмольского-младшего по этим объединениям, адвокат из Днепра Эдуард Греков. Ещё один советник Бойчука — друг Андрея Ярмольского и Эдуарда Грекова, также днепровский адвокат Виталий Соловей.

Поскольку Эдуард Греков в 2016-2017 годах был руководителем Донецкой областной организации партии «За будущее», а ныне является членом правления Днепропетровской областной организации этой партии, сразу же поползли слухи, что новый губернатор является «человеком Коломойского». Однако информированные источники в Ивано-Франковске утверждают, что это совсем не так. По их словам, кандидатуру Андрея Бойчука пролоббировала упомянутая выше семья Бевз, близкая к бизнес-структурам Виктора Медведчука. Проверить эту версию можно будет в ближайшее время, после назначения новых вице-губернаторов. Если в их числе окажется Александр Богачёв или другие близкие к Бевзам люди, — значит, в Киеве решили расширить число финансово-политических групп, принимающих участие в региональных раскладах. И тогда в привычном для Прикарпатья противостоянии «коломойских» и «ахметовских» появится новый игрок.