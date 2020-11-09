Коронавирус, борьба Трампа и Байдена, убийство Кеннеди и смерть Рузвельта — все эти события связаны между собой. Не только с точки зрения политики, но главным образом — звездами, которые светят всем с ночного неба. И нас ждут новые потрясения, считает астролог Елена Мурзина

Моя подруга, немолодая уже женщина, живущая в селе на Украине, спросила меня:

— Лена, ты чула про хлопчыка Ананду? Пошукай в интэрнэти! Вин предсказав коронавирус.

("Ты слышала про мальчика Ананду? Поищи в интернете! Он предсказал коронавирус".)

Валентина, мудрейшая женщина, стоически выживает в маленьком украинском селе все 30 лет "незалежности". Имеет философский взгляд на вещи и крайне недоверчива ко всему новому.

Конечно, мне стало интересно.

Без каких-либо препятствий я сразу нашла "мальчика Ананду". Его трудно не найти. Видео с "предсказаниями мальчика" набирают миллионы просмотров.

Но, к сожалению, больше мы слышим не самого Ананда, а неизвестных личностей, которые на фоне бурь, ураганов и небесных тел вещают, завывая загробными голосами, о грядущих катаклизмах. Коронавирус у норок выявили еще в пяти странах © Derek Naulls/Pixabay

Голод! Экономика рухнет! Тысячи смертей! Мальчик сделал новое предсказание!

"Новое предсказание" милого мальчика Ананда — ешьте лимон и куркуму, это помогает убивать микробов.

До этого Ананд, который увлекается астрологией, сказал, что, видимо, пандемия началась из-за соединения планет Сатурн и Юпитер.

И он предсказывает новую вспышку пандемии, основываясь на том, что Сатурн и Юпитер опять будут в соединении 21 декабря 2020 года.

Это небесное событие давным-давно известно астрологам, описаны все циклы таких соединений.

Но почему же люди верят "мальчику-пророку"? Почему не говорят: послушайте лекцию по астрологии? Или по астрономии, например.

Панику и ощущение собственной беспомощности надо компенсировать чем-то адекватным этой беспрецедентной "психической эпидемии".

Какой-то очень-очень сильной таблеткой, волшебной вакциной. Чем-то типа "чуда". Иначе можно впасть в коллективную истерику. Как случилось в феврале этого года в Новых Санжарах, в Полтавской области, где люди начали громить автобусы со своими соотечественниками, вернувшимися на карантин из Китая.

Ананд Абхигья даёт хорошие советы — ешьте лимоны, больше думайте о своих близких. Не убивайте животных. Кстати, это то объяснение, которое даёт индийская философия и религия в ответ на вопрос: чем же мы заслужили пандемию? Перестаньте убивать и есть плоть несчастных животных, и вы не будете болеть.

Но всё равно, странно же верить неведомому "мальчику-пророку", как называют Ананда? Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк

Нет, ничего странного. Ощущение эсхатологического ужаса. Страх смерти. Паника. Реально происходит эмоциональное, психическое "заражение".

Как в старинной притче. "Только сотня умерла от чумы. Десять тысяч убил страх", — ответила Смерть на вопрос, почему она унесла столько жизней.

Все мы ждём чуда. Кто-то ждёт вакцину. Кто-то ждёт сообщений от пророков.



Эпидемия психических расстройств

Это тоже описано в циклах планет. На 2020 год выпали не только циклы (соединения, то есть конец старого и начало нового цикла) Сатурн—Юпитер, но и Юпитер—Плутон и Сатурн—Плутон.

13 января 2020 года встретились Сатурн и Плутон. Это возможная дата начала эпидемии (Плутон) простудного заболевания (Сатурн). Так и произошло.

Только "эпидемия" началась гораздо позже. Примерно когда в апреле встретились Юпитер и Плутон. Юпитер увеличил обычную пандемию до гротеска.

Пандемию никто из астрологов заранее не предсказывал. Кстати, может быть, потому, что ее и нет? На фоне смертельной опасности других заболеваний человека коронавирус выглядит достаточно бледно.

А эпидемию "психического заражения", безусловно, предсказывали. Вспышки фанатизма (Юпитер—Плутон), практически религиозные войны. Религиозные — не в смысле принадлежности к религиям, а в смысле фанатичности (мы правы, а вы должны умереть).

Гораздо большие последствия смена циклов будет иметь не для жизни и здоровья человека, а для экономики, для жизнедеятельности государств. Будут потрясены и разрушены какие-то устои существования нашего человеческого сообщества. И созданы новые.

Совершенно не смешно то, что тётя Валя верит мальчику Ананду. Я и сама с удовольствием его послушала. В конце концов, это добрые и разумные советы.

Гораздо смешнее, например, фанатичная вера в "божество" буржуазной демократии. Что тоже очень похоже на психическую аномалию.

И вот, божество это прямо на наших глазах как-то съёжилось и потускнело. Украинский политолог рассказал, что будет с Украиной после выборов в США © REUTERS, Ashley L. Conti

Это как раз циклы и соединения Сатурн—Юпитер—Плутон, которые происходят в знаке Козерога. Планеты власти собрались в знаке власти. Произошла детонация, подземный взрыв (Плутон).

Вулкан уже заработал. А снаружи ещё только дым, пар, вспышки.

После перехода Сатурна и Юпитера в Водолей и их встречи в этом знаке мы начнём жить в совершенно другом мире.

Последняя встреча

Итак, последняя встреча Юпитера и Сатурна произойдёт 21.12.2020. Любители теорий "ужаса" утверждают, что в 21:12. Но по какому времени? По московскому, кстати, близко к этому значению. Но с разницей около часа от "зловещих" 21 часа 12 минут.

Будет ли новая вспышка пандемии?

Это очень спорное утверждение. Скорее, наоборот, пандемия должна завершиться. Вернее, хаос и страх, которые ей сопутствуют.

Наоборот, с этого момента станет морально легче. Станет ясно, как действовать.

Так же как раньше все боялись пневмонии, например. Но потом стало понятно, что меры предосторожности и быстрое начало лечения в случае воспаления лёгких сводят риски к минимуму. Хотя и сегодня от пневмонии погибает около 7 процентов заболевших! Намного больше, в процентах, чем гибнет от коронавируса.

Тем не менее паники по поводу эпидемии пневмонии у нас нет.

Так же точно прекратится, в конце концов, панический страх перед коронавирусом.

Но при этом ограничения в нашей жизни станут строже. Или станут нашими постоянными спутниками.

Сатурн входит в Водолей на ближайшие два с половиной года. Он уже заходил в Водолей в 2020-м. Именно в это время начался карантин.

Потом в ретродвижении Сатурн вернулся в Козерог. И вот в конце декабря он окончательно зайдёт в Водолей.

Ну что ж, готовимся, наверное, к постоянному карантину. Меры могут быть не такими драконовскими, но станут постоянными. Типа проверки температуры в аэропортах и поликлиниках, ношении масок в метро. Какие-то ограничения в передвижении останутся. Некоторые страны не откроются полностью на въезд.

Как минимум два с половиной года впереди у нас серьёзные ограничения в общении, передвижении, контактах.

А паника и "пандемия" закончатся окончательно, скорее всего, к февралю 2021 года. Но мы все уже окажемся в новой реальности. В США сторонники Байдена вышли на улицы праздновать победу, а сторонники Трампа - протестовать © REUTERS, Henry Nicholls

Великая мутация

То, что происходит сейчас, — встреча Сатурна и Юпитера — случается каждые 20 лет. Раз в 200—240 лет меняется стихия этих встреч.

С 1800 года соединения Сатурна и Юпитера происходили в стихии земли — в знаках Девы, Козерога и Тельца.

С 2020 года эти соединения переходят полностью в стихию воздуха — в знаки Водолея, Близнецов и Весов.

Великие мутации, так называются эти перемены стихии, означают новую эпоху в жизни человечества. Так считали астрологи Средневековья.

Так ли это на самом деле, скоро узнаем и мы с вами.

Юпитер и Сатурн — это планеты власти, борьбы за власть, государственного и политического устройства. Поэтому соединение двух планет-гигантов будет иметь влияние на весь уклад жизни человечества на ближайшие 200 лет.

И, конечно, именно сейчас — на то, как будет развиваться борьба за власть между гигантами мира капитализма. Которая олицетворяется, условно, кандидатами на пост президента США Трампом и Байденом.

На самом деле, конечно, между теми огромными силами империалистического уклада мира, которые за ними стоят.

Пока мы не вошли в новую эпоху, стоим ещё на её пороге. Поэтому борьба внутри "старых" сил будет только более ожесточенной. Условно "новые" ещё не появились.

Дай вам Бог здоровья, мистеры Байден и Трамп!

Но пока мы только на пороге "новой эпохи", давайте посмотрим, как же пройдёт окончание "старой".

Как будут развиваться события в ближайшие до "великого соединения" дни?

До 12–13 ноября, скорее всего, ничего не произойдёт. Марс остаётся ретроградным, все действия заторможены.

Будет нарастать внутреннее напряжение, энергия будет искать выход. Но не находить.

14 ноября Марс возвращается в прямое движение. А 12–13 ноября происходит последнее соединение Юпитера и Плутона.

Возле этих дат, с 12 по 16 ноября, можно ожидать каких-то вспышек ярости и фанатизма. И последней вспышки "коронапаники".

Но они вряд ли к чему-то приведут. Кроме "выброса" лютых эмоций. Что всегда минус. И для политиков, и для толпы, и для нас с вами, обычных людей.

Надо избегать в это время начинать войну. Хоть на личном фронте, хоть на политическом. Больше чем физического, надо опасаться психического заражения.

Зимние затмения

Основные события по разрешению кризиса произойдут в конце ноября—декабре.

Два затмения — лунное 30 ноября и солнечное 14 декабря — подтолкнут президентов и их сторонников к каким-то действиям.

Причём основные разрушительные тенденции могут начаться в районе 30 ноября. За неделю до затмения.

Это затмение очень сложное. Светила находятся в знаках Близнецов и Стрельца. И в момент затмения их положение будет совпадать со звёздами Антарес (в Стрельце) и Альдебаран (в Близнецах). Трамп получил совет от своего зятя на фоне сообщений о победе Байдена - СМИ © REUTERS, Jonathan Ernst

С глубокой древности эти звёзды считаются "осью катастроф". Можно ждать стихийных бедствий, увы. Ураганы, цунами, землетрясения.

Это энергия, которая подействует и на человеческое подсознание. Стихийные энергии толпы могут оказаться крайне разрушительными.

14 декабря произойдёт солнечное затмение, и в это время ситуация может уже стабилизироваться.

Скорее всего, будет принято силовое решение.

А возле 21 декабря — соединение Сатурна и Юпитера, кстати, это ещё и день зимнего солнцестояния — будет найдено окончательное решение политической ситуации.

Так же и с коронавирусом — паника завершится или значительно ослабеет. Но будет новое решение — карантин, вакцины, новые способы лечения и профилактики.

Проклятие Текумсе

И Трампу, и Байдену важно сохранить сейчас жизнь и здоровье.

Существует "проклятие индейского вождя". Великий вождь племени шауни Текумсе (кстати, в конце жизни, в 1812 году, он получил чин генерала английской армии) якобы проклял всех президентов США, кто будет избран в годы, кратные 20. Никто из них не дождётся конца своего правления живым.

Началось с Уильяма Гаррисона, который был лично знаком с Текумсе, предал его и его народ, захватил земли индейцев, как обычно, с помощью подкупа и лжи. И вот, уже после смерти Текумсе (в 1813 году, в бою, как и положено воину) — Гаррисон избран президентом. Кстати, американцы так ненавидели и боялись Текумсе, что человек, который его, возможно, убил, благодаря этому "героическому поступку" был избран вице-президентом. Полковник Джонсон, 1837 год.

Итак, в 1840 году Гаррисон становится президентом.

В марте 1841 он вступает в должность. Через месяц, в апреле 1841-го, он погибает от воспаления лёгких.

Ну, а дальше всё пошло по "плану Текумсе".

1860 — Авраам Линкольн. Убит в 1865-м.

1880 — Джеймс Гарфилд. Убит в 1881-м.

1900 — Уильям Мак-Кинли. Убит в 1901-м.

1920 — Уоррен Гардинг. Умер в 1923-м.

1940 — Франклин Рузвельт. Умер в 1945-м.

1960 — Джон Кеннеди. Убит в 1963-м.

Но дальше "сила проклятия" ослабела.

1980 — Рональд Рейган. В 1981 году пережил покушение, но выжил. Кстати, в XIX веке его рана была бы смертельной (пулей было задето лёгкое).

2000 — Джордж Буш — младший. В 2005 году в Грузии в него бросили гранату. Но последствий не было.

Проклятие вроде бы перестало работать? Поживём — увидим. По идее, проклятие должно перестать работать только после кардинальных перемен в государстве. Например, после переформатирования. Новый гороскоп государства. Новая дата рождения.

Президент, избранный в 2020 году, находится под "проклятием Текумсе". Поэтому, если кому-то нравится один из кандидатов, лучше пока что пусть будет избран его противник. И проверит силу проклятия Текумсе. Кстати, брат вождя был великим шаманом. Звали его Тенскватава, он более известен как "пророк шауни".

Наверняка есть и астрологические объяснения этому явлению.

Павел Павлович Глоба связывает "годы проклятия" с соединением Сатурна и Юпитера (каждые 20 лет). Это, конечно, предмет интересного исследования для будущего.

Но мутации в XIX и XX веке происходили на год либо на два позже "лет, кратных 20" — в 1842, 1861, 1881, 1901, 1921, 1940, 1961, 1981 годах.

Спокойствие, только спокойствие!

Ну, а что же делать нам, обычным людям? Сохранять спокойствие!

Не обычное, а суперспокойствие. Все панические и разрушительные тенденции — ничто, если мы им не поддадимся.

Не надо ничего разрушать. Не надо увольняться, разводиться, менять работу и спутников жизни.

После зимних затмений 2020 года всё очень сильно поменяется.

Мы можем не просто найти новую работу, а даже поменять профессию.

Да и спутники жизни могут стать опять теми же симпатичными, приятными людьми, что и раньше.

Бурное, сложное, очень импульсивное и эмоциональное время эти ближайшие месяц-полтора.

Все штормы пусть проходят снаружи, не в нашей душе.