Параллельно с попытками России примирить конфликтующие стороны поисками выхода из ситуации занялись и американские власти. У президента США Дональда Трампа есть свои интересы в этой истории

27 сентября в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул конфликт, начавшийся в 1988 году.

9 октября в Москву прибыли министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Зограб Мнацаканян, результатом трёхсторонних переговоров с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые длились почти 11 часов, стала договорённость о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших. Но уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушениях перемирия, и боевые действия продолжились.

Несмотря на это, и Баку, и Ереван настроены на поиск путей урегулирования, и теперь на переговоры в Москву готовы прилететь лидеры двух стран — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Экс-глава Армении назвал условие мира в Нагорном Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

20 и 21 октября Лаврова провёл с главами МИД двух республик раздельные встречи в Москве, на которых обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договорённостей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования.

Для всех очевидно, что примирить давних оппонентов будет непросто, поэтому нужно задействовать все возможные способы. Вслед за Россией попробуют это сделать Соединённые Штаты.

Приятная неожиданность

23 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибудут в Вашингтон на переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео, сначала он побеседует с Байрамовым, а затем — с Мнацаканяном. Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов не исключил и встречи дипломатов двух постсоветских республик в ходе визитов в американскую столицу.

Тот факт, что Россия и США активно включились в миротворческий процесс, не должен восприниматься как погоня мировых держав за лаврами примирителя — они выполняют взятые на себя обязательства. Переговоры по поиску путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей: Российской Федерацией, Соединёнными Штатами и Францией.

«Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление трёх президентов (по ситуации в Нагорном Карабахе — ред.). Мало у нас таких событий, где американская и российская позиции совпали бы. Мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению в первую очередь огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы»,- заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала» 17 октября. Дмитрий Абзалов: Главный драйвер конфликта в Карабахе – Турция © РИА Новости, Владимир Трефилов

К таким нюансам можно отнести то, что Москва и Париж придерживаются нейтральной позиции, призывая и Баку, и Ереван к компромиссам, а вот Вашингтон явно симпатизирует одной из сторон конфликта.

На предвыборном митинге в городе Карсон-Сити (штат Невада) 19 октября президент США Дональд Трамп сказал: «Армяне — они хорошие люди. Вы сильны духом. У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране. Они отличные бизнесмены к тому же, наряду с латиноамериканцами. Мы делаем кое-что».

Ереван поддержал и Майкл Помпео, но в другом контексте. В беседе с журналистами из Атланты глава внешнеполитического ведомства заявил: «Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, повысив риск и увеличив его огневую мощь в происходящей исторической битве. Урегулирование этого конфликта должно быть достигнуто путём переговоров и мирных дискуссий, а не путём вооружённого конфликта. И, конечно же, не с участием третьих стран, которые придут, чтобы предоставить свою огневую мощь, туда, где ситуация уже превратилась в пороховую бочку».

За это его заочно поблагодарил посол Армении в США Варужан Нерсесян.

Благая инициатива с политическим подтекстом

С большой долей вероятности можно предположить, что как таковые судьбы Армении и Азербайджана волнуют Трампа в равной степени, однако с точки зрения личной выгоды разница очень велика.

«Почему он говорил комплименты в адрес армян, хвалил их? Потому что армянская диаспора по влиятельности в Америке идёт, может быть, сразу после еврейской. И, естественно, что Трамп заигрывает с этим кругом избирателей, а от азербайджанцев ему особого толка нет на выборах», — объяснил в комментарии Общественной службе новостей политолог Юрий Светов. Взрывоопасный мир: что означает сделка между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве Трампа © РИА Новости, Ахмет Абед | Перейти в фотобанк

Меньше двух недель остаётся до президентских выборов в США, а борьба между Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом ведётся за каждый голос. Кто знает, возможно, призыв того или иного влиятельного представителя армянской общины к своим соотечественникам голосовать за конкретного кандидата сыграет решающую роль.

Кроме того, 3 ноября американские граждане будут выбирать полный состав Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, опасность здесь для республиканцев больше, чем для демократов: в Сенате по итогам голосования кресла могут поделиться пополам, при том, что вернуть себе большинство в Палате представителей им вряд ли удастся. В такой ситуации однопартийцам Трампа, конечно, нужна поддержка электората, в том числе армянского.

Не сумев навести порядок в своей стране, которая на протяжении нескольких месяцев практически охвачена гражданской войной и не может победить эпидемию коронавируса, Трамп решил заработать очки на внешнеполитическом направлении. Хотя внешняя политика никогда не входила в число его приоритетов. Причём он взялся за решение многолетних межнациональных конфликтов.

Во-первых, США выступили посредником при нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Соответствующее соглашение 15 сентября в Вашингтоне подписали представители Израиля, ОАЭ и Бахрейна, а в скором времени их примеру, как заверяют американские чиновники, последуют ещё 9 стран.

Спустя месяц, 20 октября, состоялся первый официальный визит высокопоставленных представителей ОАЭ в еврейское государство: государственный министр финансов ОАЭ Обeйд бен Хумейд ат-Тайер прибыл в Тель-Авив на церемонию подписания соглашений с Израилем об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Президент-миротворец: Трамп может войти в историю примирившим Сербию и Косово © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Во-вторых, большим удивлением для мирового сообщества стала сделка, заключённая 4 сентября в Вашингтоне с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. Балканские лидеры не заключили соглашения друг с другом — это означало бы признание Белградом Приштины как государства. Вместо этого каждый лидер подписал соглашение с США. Упор в документах делается на экономике, в частности об отмене Косово пошлин на сербские товары и реализации крупных инфраструктурных проектах.

План Белого дома состоит в том, чтобы наладить между конфликтующими сторонами экономическое сотрудничество, а уже оно будет способствовать решению политических разногласий.

В условиях небывалой по накалу борьбы за президентский пост любые способы завоевать расположение избирателей хороши, особенно если они направлены в мирное русло. Но выше всего американцы оценили бы возвращение спокойствия, порядка и безопасности в сами Соединённые Штаты, а предпосылок к этому, к сожалению, пока нет.