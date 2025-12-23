https://ukraina.ru/20251223/promyshlennost-es-v-upadke-ekspert-raskryl-katastroficheskie-dannye-po-germanii-i-italii-1073498204.html

"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии

"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии - 23.12.2025 Украина.ру

"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии

Массивная финансовая поддержка Киева ведет не к укреплению, а к ускоренной деиндустриализации стран Евросоюза. Кризис ключевых экономик блока достиг такой глубины, что новые траты на войну становятся актом экономического саморазрушения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин

2025-12-23T04:15

2025-12-23T04:15

2025-12-23T04:15

новости

украина

европа

россия

михаил делягин

ес

промышленность

евросоюз

экономика

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Ранее ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.Отвечая на вопрос о том, как долго хватит Украине помощи ЕС, эксперт указал на катастрофическое состояние самого "донора". "Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент", — заявил Брекотин.Он привел данные, демонстрирующие системный упадок промышленного сердца Европы. "Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%", — констатировал политолог.В таких условиях, подчеркивает он, политика изъятия средств для киевского режима выглядит иррациональной и губительной для Европы. "В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, россия, михаил делягин, ес, промышленность, евросоюз, экономика, главные новости, военная помощь украине, военная помощь