"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии
Массивная финансовая поддержка Киева ведет не к укреплению, а к ускоренной деиндустриализации стран Евросоюза. Кризис ключевых экономик блока достиг такой глубины, что новые траты на войну становятся актом экономического саморазрушения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Ранее ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.Отвечая на вопрос о том, как долго хватит Украине помощи ЕС, эксперт указал на катастрофическое состояние самого "донора". "Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент", — заявил Брекотин.Он привел данные, демонстрирующие системный упадок промышленного сердца Европы. "Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%", — констатировал политолог.В таких условиях, подчеркивает он, политика изъятия средств для киевского режима выглядит иррациональной и губительной для Европы. "В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
Ранее ЕС одобрил финансовую поддержку Киева в размере 90 млрд евро за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза. Рассмотрение вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине было отложено.
Отвечая на вопрос о том, как долго хватит Украине помощи ЕС, эксперт указал на катастрофическое состояние самого "донора". "Сумма, конечно, большая. Учитывая предыдущие транши, можно гарантировать, что на полгода-год этих денег хватит. Но это не переломный момент", — заявил Брекотин.
Он привел данные, демонстрирующие системный упадок промышленного сердца Европы. "Промышленность Евросоюза находится в упадке. Промышленное производство Германии, лидера, прошу заметить, Евросоюза, от пика 2017 года упало на 18%. В Италии на 26%", — констатировал политолог.
В таких условиях, подчеркивает он, политика изъятия средств для киевского режима выглядит иррациональной и губительной для Европы.
"В таких условиях и с учетом наращивания долгов экономика и в первую очередь промышленность, которая создает снаряды и другое вооружение, будет находиться в упадке. И изымать оттуда средства на войну с Россией, передавая их коррумпированному режиму на Украине, не самое лучшее решение", — резюмировал собеседник издания.