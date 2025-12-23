Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать

https://ukraina.ru/20251223/ochen-bolshoy-kush-kak-rossiyskie-aktivy-okazalis-v-evrope-i-pochemu-es-ne-mozhet-ikh-konfiskovat-1073508316.html

Прошедший в середине декабря саммит лидеров стран ЕС подавался с огромным пафосом: дескать, ну, вот сейчас совершенно точно российские активы будут изъяты и переданы Украине, наконец-то этот гордиев узел будет разрублен! Но, как это часто бывает с собраниями евробюрократов, гора родила мышь

2025-12-23T05:22

Сначала премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не смог внятно высказаться, затем пламенное выступление итальянского премьера Джорджии Мелони зародило смуту в головах европейских лидеров, а финальным аккордом стал резкий разворот на каблуках французского президента Эмманюэля Макрона — последний на фоне сильнейшего внутреннего кризиса у себя в стране решил заработать дешёвых политических очков на ничего не стоящем призыве к диалогу с Россией.В результате получилась знаменитая шутка про мышей и кактус: вместо столь желанных активов из депозитария Euroclear политиканам несолоно хлебавши пришлось договориться о коллективном займе из собственных бюджетов в пользу киевского распила.Однако вопрос замороженных российских активов продолжает висеть в воздухе: как с ними поступят? Почему Брюссель не может просто взять и изъять их на фоне всеобщего накала антироссийской истерии? Кто ещё точит зуб на 200 миллиардов евро отечественного Центробанка? И как так вообще получилось, что активы Центробанка России оказались за рубежом?Что вообще такое замороженные активы России и как они оказались в Европе?Хранящиеся в Euroclear замороженные активы РФ — часть международного золото-валютного резерва нашей страны. ЗВР, как понятно из названия, формируется Центральным банком из золота в монетах и слитках, а также из иностранной валюты и ценных бумаг — акций крупных международных корпораций, облигаций государственного займа и других активов с высокой доходностью.ЗВР нашей страны формировался в условиях сильнейшего дефицита — на 1992 год общий объём активов составлял ничтожные 26 миллионов долларов. Однако в 1993 год президент Борис Ельцин ввёл обязательство по продаже 50% экспортной выручки Центральному банку. После в 2004 году уже Владимир Путин распорядился передавать в ЦБ сверхдоходы от продаж нефти. В результате к 2022 году объём ЗВР России составил уже более 600 миллиардов долларов, а к 2025 году пробил отметку в 700 миллиардов.Основная цель резерва — это обеспечение устойчивости национальной экономики на случай возможных кризисных ситуаций. Если угодно, ЗВР — это подушка безопасности в национальном масштабе.Пример, когда понадобилось использовать мощности ЗВР России — это резкий рост курса доллара во второй половине 2024 года. Тогда с помощью активов золотовалютного резерва ситуацию удалось стабилизировать.Необходимость стабилизировать экономику — одна из причин, по которой активы ЦБ России хранятся в том числе за рубежом: Если в одном из центров хранения активов что-то случится, например, дестабилизация политической обстановки, часть активов всё равно удастся сохранить. Однако активы в золоте хранятся только на территории страны и не вывозятся — это в том числе гарантировало дополнительную устойчивость национальной экономики с началом СВО.Ещё одна причина, по которой часть активов оказалась в Европе, связана с необходимость ЗВР постоянно приумножать — деньги должны не лежать мёртвым грузом, а работать сами на себя. Благодаря размещениям в иностранных банках и депозиториях, в том числе Euroclear, ЦБ РФ получал доступ к зарубежным торгам, мог быстро исполнять свои платёжные обязательства в рамках международных сделок.На момент начала СВО в Европе оказались размещено активов ЗВР России на сумму порядка 210 млрд евро: из них примерно 185–193 млрд размещались в депозитарии Euroclear в Бельгии, а остальная часть — в других финансовых институтах и банках стран ЕС.Что значит "заморозили активы"?После начала специальной военной операции (СВО) страны ЕС начали разрывать все экономические связи с нашей страной, и вопрос активов сразу встал очень остро: давать России продолжать приумножать капитал в Европе было нельзя, но и забрать активы целиком тоже не представлялось возможным — создавался бы опасный прецедент, который ставил под угрозу надёжность всей европейской банковской системы как контрагента: кто захочет взаимодействовать с государствами, которые в любой момент могут забрать ваши деньги?Поэтому было принято компромиссное решение: страны ЕС заблокировали активы ЦБ РФ в европейской финансовой инфраструктуре (прежде всего в Euroclear), а Совет ЕС установил механизм, по которому значительная часть прибыли от размещения этих замороженных активов направляется на поддержку Украины.Россия в ответ приняла симметричные меры: часть активов компаний и граждан недружественных стран была заморожена или принудительно отчуждена, а расчёты и доходы по целому ряду операций с такими нерезидентами переводятся на специальные счета типа “С” с жёсткими ограничениями на вывод средств за рубеж. Также 12 декабря 2025 года Центробанк обратился с иском против Euroclear в Арбитражный суд города Москвы с требованием компенсировать 18 триллионов рублей упущенной выгоды.Делят шкуру неубитого медведяПри этом надо отметить, что даже внутри европейского лагеря нет единого видения касательного использования активов:● глава украинского режима Владимир Зеленский прямо и неоднократно заявлял, что российские активы должны в полном объёме "работать на восстановление Украины", подразумевая их передачу под контроль Киева. Как и другие предложения украинских властей, это было проигнорировано;● Европарламент и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагали сформировать для Украины "репарационный кредит" на сумму порядка 137–140 млрд евро, опираясь на замороженные активы - то есть выдать Украине деньги, которые она ни когда не вернет, под обеспечение российскими ЗВР, то есть попросту их украсть. Эта идея столкнулась с серьёзным сопротивлением ряда стран ЕС (в частности, Бельгии) из‑за юридических рисков и опасений за репутацию европейской финансовой системы, и пока не получила единодушной поддержки;● использование активов, если верить источникам в СМИ, было частью и мирного плана президента США Дональда Трампа: часть суммы должна быть направлена в фонд послевоенного восстановления Украины под контролем Вашингтона, а другая — в аналогичный фонд совместных проектов Штатов и России.Ни одно из этих предложений так и не было претворено в жизнь в силу их изначальной нежизнеспособности: еврочиновники никогда (а может быть все-таки пока) не пойдут на полный подрыв доверия к собственной банковской системе, предложения склонного к миллиардным коррупционным схемам киевского режима отмели уже на пороге, а инициатива Трампа с самого начала больше походила на попытку рейдерского захвата чужой собственности. Как бы то ни было, воз и ныне там, Euroclear продолжает играть для глобалистов Европы роль собаки на сене, а доходы с активов продолжают по капле финансировать просроченный режим Зеленского.Как СВО и заморозка повлияли на политику ЦБПосле того, как европейские власти заблокировали доступ ЦБ к части активов, регулятор радикально изменил политику формирования золото-валютных резервов страны.Во-первых, сильно увеличилась доля золота — с 22% до 38%. С учётом того, что в последние месяцы цены на золото постоянно обновляют свой исторический максимум, этот разворот оказался крайне эффективным.Во-вторых, серьёзно изменился состав валютной корзины: вместо классического сочетания долларов, евро, фунтов стерлингов и японской иены ЦБ начал закупать китайский юань и другие национальные валюты стран БРИКС. Юань стал ключевой валютой в структуре валютной части резервов и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Официальный ЦБ оценивает долю юаня в резервах как “достаточную”, но точные проценты не раскрывает.В-третьих, вместе с изменением состава валютной корзины (девизной диверсификацией), Россия перестала размещать свои активы в недружественных странах. Теперь активы размещаются в Китае, Бразилии и других дружественных РФ государствах, где угроза блокировки или отсутствует вовсе или минимальна.Casus belli Третьей МировойНаиболее ясно и прозрачно касательно возможной конфискации российских активов высказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев:"Если обезумевший Евросоюз все-таки попытается украсть российские активы, и Россия вполне может счесть этот шаг равносильным casus belli. Со всеми вытекающими последствиями", — написал политик в своём Telegram-канале.Casus belli — формальный повод для объявления войны. Фактически, Медведев прямо сказал: отнимете активы — получите полномасштабную войну. Можно ли считать эти слова официальной позицией Москвы — вопрос открытый, ни глава государства, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков слова Медведева никак не комментировали. Однако, учитывая роль Медведева в в Совете безопасности и обороны России, где он является заместителем президента Путина, то есть фактически вторым человеком в самом стратегическим важном государственном органе страны, игнорировать такие заявление на Западе никак нге могут. И понимают намеки, что называется, с полуслова.При этом слова Медведева очень хорошо расставляют все точки над "ё" в вопросе российских активов: евробюрократы думают, что целятся России в сердце, хотя на деле попытка нажать спуск обернётся для них самострелом в голову.

