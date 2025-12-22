От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом - 22.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251222/ot-su-57-do-demontazha-pamyatnikov-tekhnologicheskiy-i-tsivilizatsionnyy-razryv-mezhdu-rossiey-i-kievom-1073489919.html
От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом
От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом - 22.12.2025 Украина.ру
От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом
На фоне цивилизационного варварства Киева, сносящего памятники, Россия демонстрирует технологический рывок и гуманитарную ответственность. Оснащённая... Украина.ру, 22.12.2025
2025-12-22T18:30
2025-12-22T18:30
россия
киев
су-57
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073489576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd098a7c4b0ec392136d221b4e7050a4.png
На фоне цивилизационного варварства Киева, сносящего памятники, Россия демонстрирует технологический рывок и гуманитарную ответственность. Оснащённая истребителями пятого поколения и поддерживаемая народом, российская армия необратимо истощает потенциал противника, уверенно продвигаясь к целям СВО.
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073489576_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_126d19c6b67c8e173bbf45d9a5da1de4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, су-57, видео, видео
Россия, Киев, Су-57, Видео

От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом

18:30 22.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
На фоне цивилизационного варварства Киева, сносящего памятники, Россия демонстрирует технологический рывок и гуманитарную ответственность. Оснащённая истребителями пятого поколения и поддерживаемая народом, российская армия необратимо истощает потенциал противника, уверенно продвигаясь к целям СВО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКиевСу-57Видео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Украина никогда не вернёт деньги, полученные от Запада — премьер-министр Чехии. Главное к этому часу
18:53По неофициальной информации, на одном из самых уязвимых для ВСУ участков фронта зафиксировано ускорение российского наступления — войска РФ продвигаются в сторону Славянска и Краматорска. Эти данные подтверждает и вражеский военный ресурс Deep State, который сообщает о заметных изменениях южнее Северска
18:46Армия нищих: украинский военный признался, что стал "обузой для семьи" на жалкой пенсии
18:45Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годы
18:30От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом
18:24От любви до ненависти: В Польше резко снизилась поддержка украинских беженцев — The Guardian
18:02Украина: три тенденции 2025 года
18:00Кровь вместо стратегии: за неделю боёв ВСУ теряет тысячи, а Запад — миллиарды в схемы. Итоги 22 декабря
17:45"Наступаем широким фронтом": про ситуацию на Северском направлении сообщает "Дневник Десантника"
17:20Продвижение в Гришино, успех в Родинском: "Донбасский партизан" о ситуации под Красноармейском
17:05Максимум 10 комплексов "Орешник" будет размещено в Белоруссии — Лукашенко
17:04Морская война против России. Победа над Украиной и Западом не будет легкой
16:30До 7,5 млн украинцев сбежали за границу: в избиркоме рассказали о проблемах с организацией выборов
16:13"Латание дыр": ЕС подарил Украине разобранную литовскую ТЭС
16:04На марксизме до "Мурзилки". Феликс Кон выжил в терроре, но социализма в Польше не дождался
15:59Марко Вовчок. Роковая женщина украинской литературы
15:58АП ВАКС отложила заседание по залогу нардепа Скороход
15:36Путин предложил подвести итоги СНГ, Израиль бомбит Ливан. Главное к этому часу
15:32Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом
15:26Тупик Сырского
Лента новостейМолния