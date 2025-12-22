https://ukraina.ru/20251222/ot-su-57-do-demontazha-pamyatnikov-tekhnologicheskiy-i-tsivilizatsionnyy-razryv-mezhdu-rossiey-i-kievom-1073489919.html

От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом

От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом - 22.12.2025 Украина.ру

От Су-57 до демонтажа памятников: технологический и цивилизационный разрыв между Россией и Киевом

На фоне цивилизационного варварства Киева, сносящего памятники, Россия демонстрирует технологический рывок и гуманитарную ответственность. Оснащённая... Украина.ру, 22.12.2025

2025-12-22T18:30

2025-12-22T18:30

2025-12-22T18:30

россия

киев

су-57

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073489576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd098a7c4b0ec392136d221b4e7050a4.png

На фоне цивилизационного варварства Киева, сносящего памятники, Россия демонстрирует технологический рывок и гуманитарную ответственность. Оснащённая истребителями пятого поколения и поддерживаемая народом, российская армия необратимо истощает потенциал противника, уверенно продвигаясь к целям СВО.

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, киев, су-57, видео, видео