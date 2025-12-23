Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска - 23.12.2025 Украина.ру
Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска
Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска - 23.12.2025 Украина.ру
Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска
Наступление на Степногорск скоро завершится, а освобождение Гуляйполя позволит открыть для ВС РФ путь на Запорожье. Значительные успехи ожидаются на стыке двух ключевых областей. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.р
Комментируя ситуацию на южном фронте, эксперт дал четкие прогнозы. "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске", — заявил Рожин. Он подчеркнул, что освобождение Степногорска откроет ВС РФ новые возможности для продвижения "вплоть до самого Запорожья".Эксперт сообщил, что в Гуляйполе бои идут уже за центр города. "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским", — констатировал аналитик. Он также обратил внимание на другое важное направление.Эксперт указал, что серьезных успехов следует ждать на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. "Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления. Димитров (Мирноград) находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска

06:00 23.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наступление на Степногорск скоро завершится, а освобождение Гуляйполя позволит открыть для ВС РФ путь на Запорожье. Значительные успехи ожидаются на стыке двух ключевых областей. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.р
Комментируя ситуацию на южном фронте, эксперт дал четкие прогнозы. "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске", — заявил Рожин. Он подчеркнул, что освобождение Степногорска откроет ВС РФ новые возможности для продвижения "вплоть до самого Запорожья".
Эксперт сообщил, что в Гуляйполе бои идут уже за центр города. "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским", — констатировал аналитик. Он также обратил внимание на другое важное направление.
Эксперт указал, что серьезных успехов следует ждать на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
"Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления. Димитров (Мирноград) находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.
О последних событиях на Украине и вокруг нее в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
Россия, Запорожье, Днепропетровская область, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, СВО, Гуляйполе, наступление ВС РФ, наступление России, война на Украине
 
