Откроется дорога на Запорожье: Рожин рассказал о перспективах освобождения Степногорска

Наступление на Степногорск скоро завершится, а освобождение Гуляйполя позволит открыть для ВС РФ путь на Запорожье. Значительные успехи ожидаются на стыке двух ключевых областей. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.р

Комментируя ситуацию на южном фронте, эксперт дал четкие прогнозы. "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске", — заявил Рожин. Он подчеркнул, что освобождение Степногорска откроет ВС РФ новые возможности для продвижения "вплоть до самого Запорожья".Эксперт сообщил, что в Гуляйполе бои идут уже за центр города. "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским", — констатировал аналитик. Он также обратил внимание на другое важное направление.Эксперт указал, что серьезных успехов следует ждать на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. "Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления. Димитров (Мирноград) находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

