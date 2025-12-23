https://ukraina.ru/20251223/segodnya--tramp-a-zavtra--pokhod-na-rossiyu-polkovnik-klupov-nazval-istinnogo-protivnika-v-svo-1073474823.html

"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО

Специальная военная операция является частью многовекового противостояния России с коллективным Западом, которое лишь меняет свои формы. Достижение договоренностей после окончания СВО не гарантирует долгосрочного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg

Отвечая на вопрос Украина.ру, сможет ли Россия "разобраться" с Западом за одну войну, Клупов дал исторически обоснованный ответ. "Пока мы с одной Украиной за одну войну не можем разобраться. А война с Западом длится уже столетиями. Просто процессы переходят из горячей стадии в холодную", — сказал эксперт.Он напомнил, что даже общая победа в прошлом не привела к нормализации отношений. "Мы даже по итогам Второй мировой войны не стали союзниками с США и Великобританией, потому что у каждого были свои цели", — заявил полковник.Клупов прямо указал на отсутствие доверия к западным партнерам. "И на мир я бы не рассчитывал. К ним нет никакого доверия. Сегодня [президент США Дональд] Трамп, а завтра глубинное государство снова объявит о походе на Россию", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.

