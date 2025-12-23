"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО - 23.12.2025 Украина.ру
"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО
Специальная военная операция является частью многовекового противостояния России с коллективным Западом, которое лишь меняет свои формы. Достижение договоренностей после окончания СВО не гарантирует долгосрочного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2025-12-23T05:10
2025-12-23T05:10
Отвечая на вопрос Украина.ру, сможет ли Россия "разобраться" с Западом за одну войну, Клупов дал исторически обоснованный ответ. "Пока мы с одной Украиной за одну войну не можем разобраться. А война с Западом длится уже столетиями. Просто процессы переходят из горячей стадии в холодную", — сказал эксперт.Он напомнил, что даже общая победа в прошлом не привела к нормализации отношений. "Мы даже по итогам Второй мировой войны не стали союзниками с США и Великобританией, потому что у каждого были свои цели", — заявил полковник.Клупов прямо указал на отсутствие доверия к западным партнерам. "И на мир я бы не рассчитывал. К ним нет никакого доверия. Сегодня [президент США Дональд] Трамп, а завтра глубинное государство снова объявит о походе на Россию", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО

05:10 23.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Специальная военная операция является частью многовекового противостояния России с коллективным Западом, которое лишь меняет свои формы. Достижение договоренностей после окончания СВО не гарантирует долгосрочного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Отвечая на вопрос Украина.ру, сможет ли Россия "разобраться" с Западом за одну войну, Клупов дал исторически обоснованный ответ. "Пока мы с одной Украиной за одну войну не можем разобраться. А война с Западом длится уже столетиями. Просто процессы переходят из горячей стадии в холодную", — сказал эксперт.
Он напомнил, что даже общая победа в прошлом не привела к нормализации отношений. "Мы даже по итогам Второй мировой войны не стали союзниками с США и Великобританией, потому что у каждого были свои цели", — заявил полковник.
Клупов прямо указал на отсутствие доверия к западным партнерам. "И на мир я бы не рассчитывал. К ним нет никакого доверия. Сегодня [президент США Дональд] Трамп, а завтра глубинное государство снова объявит о походе на Россию", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
