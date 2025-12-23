https://ukraina.ru/20251223/drony-uzhe-zamenili-armeyskuyu-aviatsiyu-polkovnik-klupov-pro-smenu-prioritetov-na-fronte-1073473418.html

"Дроны уже заменили армейскую авиацию": полковник Клупов про смену приоритетов на фронте

Беспилотная авиация кардинально изменила расклад сил на поле боя, взяв на себя функции вертолетов. Дроны уже сегодня выполняют ключевые задачи армейской авиации, что неизбежно ведет к трансформации этого рода войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

Комментируя заявление о закрытии потребностей в авиации, Клупов сместил акцент на ее реальное применение. "Вопрос не в том, хватает нам этого или нет. Вопрос в том, в какой степени эти виды вооружений используются на поле боя", — сказал эксперт.Он привел конкретные цифры, показывающие смену приоритетов. "Мы начинали СВО, когда артиллерия наносила 70-80% огневого поражения. Авиация – 20-30%. Это классические цифры, которые были на всех войнах до 2022 года", — сказал полковник.Но в связи с тем, что во время СВО большую часть огневого поражения стала брать на себя беспилотная авиация, это соотношение поменялось, отметил Клупов.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.

