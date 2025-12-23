https://ukraina.ru/20251223/energeticheskie-voyny-ssha-postavili-na-potok-zakhvat-tankerov-u-beregov-venesuely-1073507298.html

Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы

Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы - 23.12.2025

Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты оставят себе нефть с захваченных танкеров. По словам главы Белого дома, она пойдёт на продажу или останется в американских стратегических запасах.

США захватили ещё два танкера у берегов ВенесуэлыПрезидент США Дональд Трамп заявил 16 декабря о введении полной блокады танкеров, находящихся под американскими санкциями и следующих в Венесуэлу или из неё. До конца прошлой недели американские военные захватили ещё два танкера у венесуэльских берегов.Ранним утром 20 декабря береговая охрана США при поддержке Министерства войны США взяла на абордаж и захватила танкер Centuries, идущий под флагом Панамы. Судно в последний раз заходило в порт Венесуэлы и ныне доставляло покупателю около 1,8 млн баррелей венесуэльской нефти. Несмотря на то, что танкер не был включен в санкционные списки США, его груз рассматривается американскими властями как санкционный.По данным газеты The New York Times (NYT), нефть на танкере принадлежит известному китайскому нефтетрейдеру, ранее поставлявшему венесуэльскую высоковязкую нефть на НПЗ Китая. Пока реакции трейдера или официального Пекина на произошедшее нет.В своем заявлении после захвата танкера Centuries министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пояснила, что США будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, – которая, по мнению американской стороны, используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Белый дом ранее назвал подобные суда частью "теневого флота", а Дональд Трамп заявлял, что США намерены вернуть нефть, которую Венесуэла, по его словам, "незаконно забрала".В ответ правительство Венесуэлы распространило коммюнике, назвав действия США актом "международного пиратства" и пообещав, что они не останутся без ответа. Власти Венесуэлы заявили о готовности привлечь внимание мирового сообщества к нарушению международного права и обратиться в Совет Безопасности ООН. Для защиты танкеров Венесуэла начала выводить в море корабли ВМФ, что повышает риск прямой военной конфронтации. Обе стороны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне.Это был уже второй подобный инцидент за декабрь 2025 года. 10 декабря США задержали крупнотоннажный танкер Skipper, который использовался в теневых схемах поставок нефти в обход санкций. По сообщению портала Axios, один из источников, осведомленных о последнем задержании, расценил его как "послание" венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, которому в США предъявлены обвинения в "наркотерроризме".На следующий день, 21 декабря, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщило, что у берегов Венесуэлы американцами был перехвачен уже третий нефтяной танкер. Судно под названием Bella 1, находящееся под американскими санкциями и шедшее под панамским флагом, было остановлено силами США. Танкер направлялся в Венесуэлу для загрузки нефти.В марте 2025 года Bella 1 была замечена в порту Шахид Раджаи (часть порта Бендер-Аббас) в Иране. Это позволяет предположить, что судно могло участвовать в поставках иранского газового конденсата в Венесуэлу, который необходим для смешивания с местной тяжелой нефтью. Затем танкер скрылся из поля зрения, пока 23 ноября 2025-го не прошёл через Суэцкий канал в Средиземное море, а затем через Гибралтарский пролив вышел в Атлантический океан и двинулся в сторону Карибского моря. В середине декабря судно достигло о-ва Антигуа и Барбуда, но далее развернулось, не дойдя до Венесуэлы на фоне объявленной Дональдом Трампом нефтяной блокады страны.К вечеру 21 декабря NYT со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море. По данным источников издания, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.В понедельник, 22 декабря, техасский телеканал KHOU сообщил, что танкер Skipper с венесуэльской нефтью на борту, захваченный США 10 декабря, отбуксирован к побережью штата Техас. По сведениям телеканала, судно стоит на якоре примерно в 50 милях (80 км) от портового города Галвестон. "Танкер находится там, потому что там располагается береговая охрана. Там у США есть сооружения, необходимые для выгрузки нефти", – привёл телеканал слова эксперта Эда Хирса.Вечером того же дня Дональд Трамп заявил, что США оставят себе нефть с захваченных танкеров. По его словам, она пойдёт на продажу или останется в американских стратегических запасах.Китай наращивает импорт СПГ, Индия сокращаетКитай в октябре 2025 года импортировал 6,940 млн тонн СПГ (в регазифицированном состоянии – 9,025 млрд кубометров газа), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 18 декабря сообщило Главное таможенное управления (ГТУ) КНР.До этого импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай снижался на протяжении 12 месяцев. В абсолютном выражении импорт СПГ достиг максимума за последние 11 месяцев – с декабря прошлого года. При этом с мая текущего года Китай устойчиво опережает Японию в борьбе за лидерство среди крупнейших импортеров СПГ.Россия в октябре 2025 года обновила рекорд поставок СПГ в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, за месяц отгрузки составили 1,629 млн тонн (годом раньше было 679 тыс. тонн). Предыдущий пик пришелся на предыдущий месяц – сентябрь (1,299 млн тонн). Таким образом, по итогам октября Россия переместилась на второе с третьего места по объему поставок СПГ на рынок КНР, обойдя Австралию (1,461 млн тонн) и немного уступая Катару (1,788 млн тонн)."Россия обратилась к крупнейшему газовому рынку Азии, чтобы компенсировать сокращение поставок СПГ в Европу. Чтобы привлечь покупателей, ей пришлось значительно снизить цены – российский СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай, и примерно на 10% ниже среднего показателя", – сообщило 22 декабря американское агентство Bloomberg. Цена СПГ из России составила 9,85 доллара за миллион британских термических единиц, как показывают данные таможни.Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – НОВАТЭК, TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Суммарно в октябре Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (КНР, Япония, Южная Корея) 2,427 млн тонн СПГ при общем объеме производства в 3,230 млн тонн.Среди заказчиков российского СПГ нет Индии, которая является четвёртым по объёму покупателем сжиженного природного газа в мире – после КНР, Японии и Южной Кореи. Индия в октябре 2025 года импортировала 2,445 млн т СПГ, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,737 млн т). Об этом 17 декабря сообщило Министерство торговли и промышленности страны.На долю Катара пришлось около 50% всех поставок СПГ в Индию в октябре. Значительные объемы также обеспечили Ангола, Оман и США. Прямых поставок российского СПГ в Индию нет, один груз был доставлен из Камеруна (с начала года – пять партий). При этом из Камеруна в Индию СПГ поставляется в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading, тогда как газ с проекта "Ямал СПГ" направляется другим адресатам.С начала 2025 года поставки СПГ в Индию сокращаются по отношению к показателям тех же месяцев 2024-го, исключение составили пока только апрель и сентябрь. В текущем году во время летнего максимума спроса – в мае, июне, июле – температура воздуха в стране была заметно ниже прошлогодних экстремальных значений, и это могло ограничить увеличение спроса на СПГ, считают аналитики рынка.Рост мощностей солнечной энергетики в мире замедлится впервые с 2000 годаМеждународная исследовательская компания Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF) впервые с начала века прогнозирует снижение темпов прироста новых мощностей солнечной генерации в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета аналитиков компании, обнародованного 16 декабря. По их оценке, в следующем году глобальный прирост мощностей в солнечной энергетике составит 649 ГВт, что окажется ниже ожидаемого показателя за 2025 год.В отчёте отмечается, что солнечная энергетика вступает в фазу умеренного роста после продолжительного периода бурной экспансии. Ожидается, что прирост в 2025-м. станет минимальным за последние семь лет, а в 2026 году замедление темпов произойдет впервые за все время наблюдений с 2000-го.Основной причиной этой тенденции аналитики называют корректировку энергетической политики в двух крупнейших экономиках – Соединенных Штатах и Китае. В частности, в Китае, который является лидером мирового рынка, ожидаемый ввод солнечных мощностей в 2025 году снижен до 372 ГВт – это на 9% меньше предыдущего прогноза BloombergNEF. В 2026-м данный показатель, по расчетам экспертов, может сократиться еще на 14%.Оживление темпов строительства новых солнечных электростанций прогнозируется лишь к 2027 году. Аналитики BloombergNEF полагают, что к тому времени рынок адаптируется к изменившимся условиям спроса и предложения. Согласно их оценке, в 2027-м глобальный рост мощностей в секторе может вновь ускориться и достичь 688 ГВт.Солнечная энергетика остается одним из самых быстрорастущих сегментов мировой энергосистемы, однако её развитие подвержено влиянию государственного регулирования и экономических факторов. Китай, на долю которого приходится значительная часть мирового производства солнечных панелей и ввода новых мощностей, в последнее время корректирует стратегию развития отрасли. Страна смещает акцент с экстенсивного роста на интеграцию в энергосистему и технологическое совершенствование, отмечено в отчёте BloombergNEF.О том, как ЕС пытается спасти разваливающуюся энергетику Украины - в статье ""Латание дыр": ЕС подарил Украине разобранную литовскую ТЭС"

Олег Хавич

Олег Хавич

