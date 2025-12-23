https://ukraina.ru/20251223/pozyvnoy-mongol-v-angole-vospityval-soldat-pravitelstvennoy-armii-v-berdyanske-lovil-azovtsev-1073473957.html

Позывной "Монгол": В Анголе воспитывал солдат правительственной армии, в Бердянске ловил азовцев*

Боец БАРС-23 с позывным "Монгол" рассказал изданию Украина.ру, почему пошел на СВО, и как чуть было не попал вместе с командиром под дрон-камикадзе

- Монгол, сколько вам лет? Просто не могу понять, вам до шестидесяти или больше?- (улыбается). До шестидесяти. Мне 58 лет.- Почему вы в своем подразделении носите бороды без усов. Это то ли ваххабитская борода, то ли борода, похожая на ту, что носил канадский гарпунер Нед Ленд, которого сыграл Владимир Талашко в советском фильме по Жюль Верну - "Капитан Немо".- Я до войны не носил бороду, только усы. А бороду отпустил только здесь, потому что у нас все так ходят. Прихожу домой, а там меня жена уже ждет с ножницами: я снова отпускаю усы и брею бороду.- А почему у вас такой позывной "Монгол"? Глаза же у вас не узкие, а вполне себе европейские.- Многие мне задают такой вопрос. Родственники у меня на границе с Монголией. В общем, так получилось. А сам я родом из Крыма.- Подождите, так это значит, что до 2014 года вы были гражданином Украины?- Да. Я сам из поселка Первомайское (северный Крым – прим.). Состоял в Народном ополчении. Мы во время Русской весны на полуострове встречали "поезда дружбы", на которых правосеки (Правый сектор - зепрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация - прим.) собирались приехать в Крым. Правда, поезда приходили пустые. Они высаживались еще в Херсонской области, на последней станции перед Крымом – Алексеевка, зная, что мы их тут встречаем.Нас, неравнодушных граждан, но которые были полны духа патриотизма, проявив желание дать отпор незваным гостям, вооружили всем, что было: мотоциклетные и строительные шлемы, держаки и черенки от лопат. У меня был мотоциклетный шлем и самодельный щит.Сам я в крымском казачестве состою. Сначала мы с атаманом возили гуманитарку в Луганск. Это было в 2015-2016 годах. А в 2014-2015 годах мы охраняли в Крыму жизненно важные объекты, когда Украина нам свет и воду отключила, охраняли правопорядок с милицией.- В 2022 году почему решили пойти на СВО?- Как вам сказать, это у меня уже вторая война получается. А первая была в Африке. Срочку там проходил в 1985-87 годах. В Анголе.- Вы там с УНИТА воевали (антикоммунистический Национальный союз за полную независимость Анголы – прим.)? Так вы ж на негра не похожи.- Да-да, с УНИТА. Учебку закончили и нас отправили туда. Все было непублично. Анголе тогда помогали мы и Куба. Мы охраняли наших советников, выезжали на боевые.- Унитовцы хорошо воевали?- Унитовцы – да, воевали хорошо. Против них в основном кубинцы воевали. Там было девять военных округов. Я служил в девятом. Это посредине страны. Их пленных я не видел. Может, они и были. И наши были у них в плену, и среди наших были погибшие. По официальным данным наших погибло 53 человека, а сколько не по официальным… это не афишировалось.- Какие-то примечательные случаи в Африке помните?- Мы выезжали на позиции ангольской армии, а караульные спят. Мы забирали у них оружие. Отлупим их за это, а они жалуются нашему замполиту: мол, русские нас лупят. Тогда мы просто у спящих отбирали оружие и их сержанту относили. А у них сержант – это всё, лучше бы мы их и дальше воспитывали…- Сержант у них – это Ад?- Точно. У них сержант занимает такое же положение как у нас майор.- Так все-таки, почему пошли на СВО?- Любовь к Родине и патриотизм. Мне говорят: старый, куда ты прешься, а вот я не могу. Я с 7 марта 22-го, на 14-ый день войны пошел добровольцем. И жена меня поддержала. Люди разные бывают. Кто-то мне говорил: дурак, сиди дома. А я им: вы сидите, а Родина-то в опасности. На СВО решается судьба России, в том числе и Крыма. Я знаю, что такое фашизм. У меня дед в Великую Отечественную погиб.- Куда вас сначала бросили?- Я заходил с донецкими. Старшим там был, 110 человек заводили. В Мелитополь. Потом еще 110 зашло. Мы занимались безопасностью города и противодействием провокациям украинских спецслужб.Месяц там пробыли, потом нас через месяц кинули в Бердянск. Там тоже занимались обеспечением безопасности города. Вылавливали азовцев ("Азов" - запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация). Украинского полковника, который воевал еще в АТО на Донбассе там взяли. Матерый был. Ареста не ожидал. У него много оружия взяли, особенно иностранного образца. В основном винтовки западного производства.Потом группу расформировали, и я ушел в казачий батальон "Таврида". На Запорожском фронте воевали, стояли под Каменским (Васильевский р-н – прим.). Полгода в 2022 году там стояли. В сентябре его вывели.Воевал я и в "Эспаньоле"…- Вместе с футбольными фанатами? "Испанца" знали (интервью записано еще до гибели основателя "Эспаньолы" Станислава Орлова – прим.)? Хороший боец был?- Как командир он ничего так был. Мы, когда еще в "Тавриде" были, он нам гуманитарку привозил. У нас казачий взвод был, который воевал вместе с футбольными фанатами. Мне нравилось в "Эспаньоле" подразделение "Питбуля" (Михаил Турканов - фанат питерского "Зинита", командир штурмовой роты – прим.).- Безбашенный боец. Ранен был.- Так он весь в ранах был. На нем живого места нет. Воевать так, как он, я бы не смог. Он был обезбашенным и за спины никогда не прятался. При мне он только два "Мужика" получил (Орден Мужества – прим.). Мы полгода вместе служили. Были под Клещеевкой, и не доходя Бахмута. Они потом и в Бахмуте были после вагнеров.- Государственные награды есть?— Вот сейчас получил медаль "За спасение погибавших". Друг у меня афганец. Мы вместе с ним воюем с 2022 года. Сдружились. Пошли с ним за нашим "двухсотым". Попали в засаду. Товарищ подорвался на мине. Потерял ногу. Я ему оказал первую медицинскую помощь, как нас учили, и вытащил его.Сейчас служу в БАРС-23 у "Викинга". Это у меня третий контракт у него. А так уже шестой. Казалось бы, хватит уже. Приходишь домой, недели две от силы… и тянет обратно сюда. Люди тебя понимают, ты людей понимаешь. Здесь боевое братство. Это не то, что на гражданке. А на гражданке я людей уже не понимаю, и они меня не понимают.- Под FPV дроны попадали?- Мы в Курахово везли документы трехсотому. Спонтанно все вышло. У нас "Вишенка" "Нива" была. Классная машина. Едем по полю. Все классно было. Тут глохнет машина… Я сейчас верю – Бог есть на свете… Мы только вылезли, подумали: бензин закончился. Командир с позывным "Бирюк" набирает по телефону пацанов, чтоб горючее привезли. Голову поднимаю, а FPV уже заходит на нас. Мы только успели отбежать. Он спалил нашу "Вишенку" и документы товарища тоже сгорели… и сразу бензин потек. Это значит, что у кого-то ангел-хранитель был хороший. Мы в кузове стояли, мы может быть успели отбежать, а командир бы не успел выскочить из кабины. Я раньше в Бога не верил, а теперь… жизнь пробегает в секунды…И под Каменским, когда еще в "Тавриде" служил, мы в водоканале прятались. У нас там парень был, позывной "Боёк", отошел в туалет. А на место, где он сидел, мина из "польского" миномета прилетела. Он бесшумно работает. Также читайте интервью Александра Чаленко с командиром роты из БАРС-23 Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице

