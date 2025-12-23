"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США - 23.12.2025 Украина.ру
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
Антироссийские санкции и отказ от дешевых энергоносителей нанесли удар промышленности ЕС, от которого она не сможет оправиться. Сегодня размещать производство в Евросоюзе стало экономически невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Эксперт назвал ключевые, системные причины, которые привели европейскую экономику в состояние стагнации и упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции", — заявил Брекотин.По его словам, совокупность этих факторов создает неподъемную ношу для любого производителя. "Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — констатировал политолог.Естественным итогом этого стало массовое бегство бизнеса в другие регионы мира. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — сказал Брекотин.Символическим финалом этой эпохи стало поражение Германии в автомобилестроении, которое многие годы была ее визитной карточкой. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Антироссийские санкции и отказ от дешевых энергоносителей нанесли удар промышленности ЕС, от которого она не сможет оправиться. Сегодня размещать производство в Евросоюзе стало экономически невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Эксперт назвал ключевые, системные причины, которые привели европейскую экономику в состояние стагнации и упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции", — заявил Брекотин.
По его словам, совокупность этих факторов создает неподъемную ношу для любого производителя. "Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — констатировал политолог.
Естественным итогом этого стало массовое бегство бизнеса в другие регионы мира. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — сказал Брекотин.
Символическим финалом этой эпохи стало поражение Германии в автомобилестроении, которое многие годы была ее визитной карточкой. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.
Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
