https://ukraina.ru/20251223/vypuskat-v-es-nevygodno-politolog-obyasnil-pochemu-evropeyskie-korporatsii-begut-v-aziyu-i-ssha-1073498481.html
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США - 23.12.2025 Украина.ру
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
Антироссийские санкции и отказ от дешевых энергоносителей нанесли удар промышленности ЕС, от которого она не сможет оправиться. Сегодня размещать производство в Евросоюзе стало экономически невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
2025-12-23T04:30
2025-12-23T04:30
2025-12-23T04:30
новости
сша
россия
украина
ес
украина.ру
германия
фрг
экономика
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/24/1027412417_0:139:2854:1744_1920x0_80_0_0_6e616e882a67a7f3ed8893ada55b5a72.jpg
Эксперт назвал ключевые, системные причины, которые привели европейскую экономику в состояние стагнации и упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции", — заявил Брекотин.По его словам, совокупность этих факторов создает неподъемную ношу для любого производителя. "Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — констатировал политолог.Естественным итогом этого стало массовое бегство бизнеса в другие регионы мира. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — сказал Брекотин.Символическим финалом этой эпохи стало поражение Германии в автомобилестроении, которое многие годы была ее визитной карточкой. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Брекотин: Если Европа все же украдет активы России, это станет шагом к развалу западной системы" на сайте Украина.ру.Также на тему финансирования Украины — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
германия
фрг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/24/1027412417_173:0:2681:1881_1920x0_80_0_0_e15e476789846dcf3d76f9a27b8fc0c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, ес, украина.ру, германия, фрг, экономика, промышленность, евросоюз, главные новости
Новости, США, Россия, Украина, ЕС, Украина.ру, Германия, ФРГ, экономика, промышленность, Евросоюз, Главные новости
"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
Антироссийские санкции и отказ от дешевых энергоносителей нанесли удар промышленности ЕС, от которого она не сможет оправиться. Сегодня размещать производство в Евросоюзе стало экономически невыгодно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, редактор AfterShock.News Сергей Брекотин
Эксперт назвал ключевые, системные причины, которые привели европейскую экономику в состояние стагнации и упадка. "Причины банальны: высокая социальная нагрузка, дорогие энергоносители, на это влияют и антироссийские санкции", — заявил Брекотин.
По его словам, совокупность этих факторов создает неподъемную ношу для любого производителя. "Все это создает высокую нагрузку на промышленность, поэтому выпускать продукцию в Евросоюзе часто невыгодно", — констатировал политолог.
Естественным итогом этого стало массовое бегство бизнеса в другие регионы мира. "Поэтому корпорации переносят бизнес в США и Азию", — сказал Брекотин.
Символическим финалом этой эпохи стало поражение Германии в автомобилестроении, которое многие годы была ее визитной карточкой. "К примеру, автомобилестроение было витриной европейской промышленности, но и здесь они проиграли Китаю, который сейчас экспортирует больше автомобилей, чем Германия", — резюмировал собеседник издания.