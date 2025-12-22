https://ukraina.ru/20251222/per-akopov-esli-ne-smenit-rezhim-v-kieve-terror-protiv-rossii-budet-prodolzhatsya-esche-dolgie-gody-1073490555.html

Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годы

Никто в США не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин. То есть Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы. Никакие американские ядерные ракеты Европу не защитят, потому что США их просто не применит. А ядерная война России с Европой будет скоротечной, так как французский и британский потенциал сравниться с нашим не могут.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о прорыве на переговорах по Украине по итогам консультаций РФ и США в Майами.- Петр, в недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что заставить Киев идти на переговоры с Москвой и принятия наших условий может очень жесткий ультиматум со стороны Штатов. Были ли такой ультиматум уже сделан, возможно, неофициально?- Переговоры в Майами, которые ведутся Кушнером и Уиткоффом не похожи на ультиматум. Идет утряска отдельных пунктов. Слова Вэнса связаны с тем, что трамповская администрация хочет, чтобы все было достигнуто как можно быстрее, чтобы это пошло в плюс ее политическому капиталу. Но я сейчас не вижу возможностей для резкого прорыва.Если бы ультиматум был поставлен, то Зеленский и Киев не продолжали бы говорить о том, что они думают про эвакуацию из Донбасса. Европейцы не продолжали бы говорить о гарантиях и возможностях ввода войск на Украину.То есть ультиматума нет, есть попытка объяснить украинцам, что их положение ухудшается и надо быть более уступчивым. Но тенденция такая, что в Европе и Киеве понимают, что Трамп склонен к большим уступкам в сторону России, а не Украины.- К сожалению, в Москве в результате теракта погиб начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.- Это продолжение волны украинского террора. Они пытаются запугать представителей элиты, тех, кто вовлечен в подготовку боевых действий. Они хотели убить того, кого считают идеологом войны, но погибла Дарья Дугина. Они бы хотели убивать и министров, и президента, но это невозможно, поэтому дотягиваются до нижестоящего уровня. Естественно, что Генштаб находится под их пристальным вниманием. Учитывая, что не все российские генералы охраняются, провести этот теракт было не так сложно.- У общества наверняка возникнет два вопроса: как защитить высокопоставленных военных, и можем ли мы устроить зеркальный ответ, объявив охоту на украинских генералов?- Индивидуальный террор мы не используем, мы хотим сменить режим на Украине как таковой, а не только занять территории, которые мы считаем своими. Это делается не только военными ударами, но и дипломатическими методами. Другого варианта для прекращения террора нет.Пока на Украине будет нынешняя власть, в широком понимании этого слова, террор будет продолжаться. И более того, террор продолжится даже когда война будет приостановлена или закончится. Пока в Киеве не произойдет смена власти и весь антироссийский проект не будет ликвидирован, не будет уничтожена та часть украинской элиты, которая делает ставку на Анти-Россию, террор будет продолжаться. В худшем случае решение этого вопроса затянется на долгие годы.- Тем временем и европейские говорят о грядущей войне с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили их деды и прадеды. Неизбежен ли военный конфликт с Европой?- Никакой войны с Европой не будет. Все это европейская пропаганда, связанная с несколькими вещами. Во-первых, они не хотят отказываться от Украины, от претензии на то, что она будет частью Запада, поэтому им нужно повышать градус борьбы с Россией. В реальности Россия не собиралась нападать на Европу.Нападение на Европу может быть вызвано только одним: если мы увидим, что европейцы напрямую участвуют в военных действиях на Украине своими войсками. Если Европа полноценно вступает в войну своими наземными частями и авиацией, тогда Россия может нанести ответный удар, который будет таким, как сказал Путин, после которого не с кем будет договариваться. Но для этого Европе нужно попытаться перенести войну Запада с нами на исторические территории России. Тогда Европе нужно будет бояться.Но европейцы прекрасно понимают это, поэтому не введет на Украину войска. Поэтому все разговоры о будущих жертвах направлены на разжигание истерии. Будущее Европы в ее собственных руках. Если она хочет сгореть в огне ядерного конфликта, ей нужно срочно вводить войска на Украину. Это не сделает ядерную войну неизбежной, но ускорит решение России о войне с Европой. Но Европа не самоубийца, это древняя многотысячелятняя цивилизация. Поэтому такого никогда не будет.- Может быть, европейцы не верят в ядерный ответ, поскольку Россия воюет на Украине, как сказал президент, "хирургическим способом".- Никто в США не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин. То есть Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы. Никакие американские ядерные ракеты Европу не защитят, потому что США их просто не применит. А ядерная война России с Европой будет скоротечной, так как французский и британский потенциал сравниться с нашим не могут.- Как долго Украине позволит продержаться транш в 90 млрд евро, о выделении которого договорились на саммите ЕС на минувшей неделе?- Дело не в деньгах, а в военной поддержке Запада. Если американские поставки через Европу будут продолжаться, тогда Украина будет способна продержаться.Деньги лишь дополнительный фактор. У европейцев хватило мозгов не конфисковывать наши средства. Для нас эта конфискация была бы даже хороша. Она бы подорвала репутацию Евросоюза и евро в мире, фактически поставив на них крест в плане привлечения денег арабского мира и Китая. А меньший объем денег для Украины должен привести ее к компромиссу и принятию плана, который проталкивает Трамп.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом

