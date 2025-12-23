https://ukraina.ru/20251223/zelenskiy-ukral-rozhdestvo-u-ukraintsev-zachem-grinch-perepisyvaet-sakralnyy-kalendar-1073507953.html

Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь

Не успели утихнуть страсти по Булгакову, как оказалось, что врагом украинцев является не только автор "Белой Гвардии", но и созданный Юлием Цезарем календарь. Логика процесса уже знакома: если объект невозможно вписать в новую идеологию, его объявляют враждебным.

украина

сша

европа

владимир зеленский

петр порошенко

михаил булгаков

вооруженные силы украины

тцк

"азов"

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_449564da7005daeccbc4a5cfaff99729.png

Не исключено, что со временем и сам римский реформатор будет записан в символы "имперского наследия".Направление уже указал нации гетман Владимир. В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что вместе с чиновниками работает над определением новых подходов к праздничным дням украинского календаря. Заметьте, что волнуют просроченного гаранта не переговоры США и Москвы о прекращении войны на Украине, не погружение страны в блэкаут, не ситуация на фронте, где ВСУ терпят одно поражение за другим. Это все мелочь по сравнению с календарными праздниками, которые нуждаются в отмене или переносе."Среди прочего я поработал с Русланом Стефанчуком вместе с депутатским корпусом, а также совместно с правительством и представителями гражданского общества над подготовкой предложений по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают неудачные календарные совпадения, и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или, когда в один день, ещё с советских времён и первых лет независимости, приходится несколько совершенно разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", - заявил главком. Тут приходится только дивиться: между поездками на "передовую" в Купянск и визитами в Европу для выклянчивания денег, проныра успевает найти время и на культуру. А значит, сейчас эти вопросы дороже денег, иначе не обращал бы попрошайка на даты никакого внимания.Что-то подсказывает, что наслаивающиеся друг на друга профессиональные праздники не более чем ширма для отмены и православного Рождества и советского дня Победы. Не исключено, что и до Нового года дело дойдет. Ведь если изучить историю чуть глубже, чем копание Черного моря лопатами, как выяснится что Новый год подарил украинцам "ненавистный большевистский режим" и лично товарищ Сталин. Действительно, в 1935 году в газете "Правда" появилась статья Павла Постышева, где он предложил организовать для детей хорошую новогоднюю елку (вместо рождественской), и Сталин поддержал эту идею. Таким образом, зимний праздник был превращен из религиозного в светский, и стал центральным для советской культуры: с боем курантов, "Оливье", шампанским и обращением генсеков к народу. Вот и спрашивается: чего больше боится Зеленский - кремлевских курантов в новогоднюю ночь или изживаемого на Украине культового салата, который защитник борща, повар Евгений Клопотенко давно предлагает заменить смесью ветчины, картофеля и йогурта. Он почти идентичен салату "Оливье", но все же не как у "москалей". Собственно, этот посыл и пытается донести до патриотов гетман Зеленский, убеждая украинцев пересмотреть календарь. А вместе с ним и отменить январские праздничные дни. Судя по всему, выходного дня 7 января у людей не будет - его "заберут" в пользу празднования европейского Рождества. Также отменят дополнительные выходные дни на Новый год: у ТЦК, которое ловит "крепостных" для фронта не должно быть выходных. Так что календарная реформа Зеленского - с очень дальним прицелом.А вот с точки зрения политической психологии, подобные шаги являются показателем духовного и социального истощения. Когда власть теряет контроль над реальностью, она начинает бороться с символами. Зачистка дат, переименование праздников, "исправление" исторических совпадений - это никакая не освободительная боротьба, а форма бегства от нерешаемых проблем. А еще - предвыборный пиар. Ведь наверняка в "календарь Зеленского" напихают и европейские праздники, и американские культовые "свята" (День благодарения депутаты ВР уже предложили отмечать), и скорбные даты, связанные с жертвами "российской агрессии". Надо полагать, что дней, в которые надо стоять на коленях и оплакивать карателей из "Азова"*, тоже станет намного больше. И вот с этим календарем, как со знаменем, "Боневтик" (от слова "бонвиван" - любитель выпить и закусить, новая кличка, которую дали украинцы просроченному президенту) двинет на выборы - если все же решится в них участвовать.Напомним, что ситуация не нова и с праздниками уже пытался сражаться бывший президент Петр Порошенко**. Незадолго до переизбрания он тоже устраивал набеги на календарь: благо у него под рукой был для этого целый Институт нацпамяти во главе с оголтелым Владимиром Вятровичем. Именно при Порошенко - Вятровиче украинский календарь пополнился огромным числом поминальных дней, в которые полагалось чтить память жертв различных репрессий и зажигать свечи на подоконниках. Инициаторы календарной реформы тогда поработали от души. Не забыли ни жертв голода 30-х годов прошлого века, ни жертв коммунистического режима, ни жертв политических репрессий. И уж, конечно, особое место в календаре выделили для "героев Небесной сотни" и АТО. При этом советские праздники оставались бельмом на глазу постмайданной власти, которая последовательно искореняла 8 марта, Международный день солидарности трудящихся, день Победы. И хотя сразу после госпереворота на Украине вместо 9 мая стали отмечать "День победы над нацизмом во Второй мировой войне", даже такая явно компромиссная формулировка категорически не устраивала декоммунизаторов. Предполагалось, что пришедший к власти Зеленский отменит этот календарный маразм, тем более, что 9 мая он показательно ходил на могилу к своему погибшему на войне деду и говорил, что неважно как называется улица, если она асфальтирована и хорошо освещена. Но за шесть лет диктаторского правления Зеленский превратился в нациста и русофоба, размаху которого страстно завидует "сывочолый гетман" Порошенко.Зеленский не только не демонтировал прежнюю систему символических войн, но довёл её до совершенства: сносит памятники Булгакову и Екатерине Второй, уничтожает мемориалы героям Великой Отечественной, демонтирует Ватутина и Жукова. Политика переименований, зачистки дат и пересмотра исторических маркеров не менялась даже во время войны. Скорее, наоборот - чем хуже обстоят дела на фронте, тем с большим энтузиазмом декоммунизаторы срывают вывески, уничтожают барельефы со звездами или с серпом и молотом. Зеленский и Порошенко оказались крысами из одной норы, общего поля ягодами, а их показная борьба в 2019-м была шоу для доверчивых украинцев, которые думали, что избирают Голобородько а не нового Порошенко. На деле же Украина получила уродливую копию идеолога "армовира", который вместо обещанной смены курса только радикализировал его.Однако, в отличие от Петра Алексеевича Владимир Александрович будет не день рождения Ленина запрещать, а Рождество и Пасху. В своем обращении он умолчал о том, какие конкретно даты правительство хочет поменять в календаре. Но тем не менее, иудей Зеленский посоветовал православным украинцам отмечать Рождество 25 декабря - вместе со всей Европой. "Настоящее Рождество было возвращено на 25 число, так должно быть и с другими датами", заявил Зеленский. Интересно, почему он с такой же легкостью не предлагает внести изменения в Тору, не поучает соплеменников как и когда им отмечать Хануку или Рош-ха-Шана? Зато вместе с депутатами и грантоедами полностью меняет церковный календарь с традиционного Юлианского на Григорианский. По логике, теперь на Украине все церковные праздники будут переведены на новый стиль и в соответствии с этим изменятся и государственные праздничные дни. То, чего так и не смогла добиться раскольническая ПЦУ взял на себя Зеленский, показательно демонстрируя украинцам, что он для них не только царь, но и Бог. Действительно, логика действий киевского режима наводит на тревожные выводы: речь явно идет не о корректировке "профсоюзных дат", а о попытке переписать основы религиозной жизни, взять под контроль церковь и сакральный календарь. Скажем больше - налицо попытка "перепрошивки" культурной и духовной жизни Украины, подгон религиозных традиций под политическую целесообразность. Украинцы уже отмечают день святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря, что стало официальной датой после перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь. И теперь "Мыкола" приносит подарки и сладости только украиноязычным детишкам, а "москворотым" конфет не дает - как это было в нынешнем году в одном из детсадов Львова. Там переселенку Дашеньку на праздничном утреннике показательно лишили сладкого - пока не выучит мову. Ну, а на Пасху, значит, запретят святить куличи в церкви?Все к тому идет, ведь если слушать Зеленского, то и и Рождество, и Пасху, и другие религиозные даты попытаются синхронизировать с европейскими - под предлогом того, что Украина движется по пути евроинтеграции и в 2027 году вступит в ЕС. На самом же деле, Зеленский и его ручные бобики из Рады хотят таким странным образом доказать, что "Украина - цэ Европа", и никакого пересмотра курса и быть не может, даже если военная и экономическая реальность этому противоречат. По большому счету, это завуалированная форма отказа от мирного плана, где прописан и государственный статус русского языка, и декоммунизация, и восстановление прав УПЦ, и свобода совести. Нелишне заметить, что идея поработать с календарем совпала с возвращением в Киев переговорной делегации. "Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами", - подтвердил глава киевского режима.В общем, все идет к тому, что после доклада Умерова режим включит "мобилизационный календарь" и заставит украинцев молиться о продолжении войны.*-запрещенная в России организация.**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

