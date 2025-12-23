Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь - 23.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251223/zelenskiy-ukral-rozhdestvo-u-ukraintsev-zachem-grinch-perepisyvaet-sakralnyy-kalendar-1073507953.html
Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь
Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь - 23.12.2025 Украина.ру
Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь
Не успели утихнуть страсти по Булгакову, как оказалось, что врагом украинцев является не только автор "Белой Гвардии", но и созданный Юлием Цезарем календарь. Логика процесса уже знакома: если объект невозможно вписать в новую идеологию, его объявляют враждебным.
2025-12-23T04:58
2025-12-23T04:58
украина
сша
европа
владимир зеленский
петр порошенко
михаил булгаков
вооруженные силы украины
тцк
"азов"
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_449564da7005daeccbc4a5cfaff99729.png
Не исключено, что со временем и сам римский реформатор будет записан в символы "имперского наследия".Направление уже указал нации гетман Владимир. В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что вместе с чиновниками работает над определением новых подходов к праздничным дням украинского календаря. Заметьте, что волнуют просроченного гаранта не переговоры США и Москвы о прекращении войны на Украине, не погружение страны в блэкаут, не ситуация на фронте, где ВСУ терпят одно поражение за другим. Это все мелочь по сравнению с календарными праздниками, которые нуждаются в отмене или переносе."Среди прочего я поработал с Русланом Стефанчуком вместе с депутатским корпусом, а также совместно с правительством и представителями гражданского общества над подготовкой предложений по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают неудачные календарные совпадения, и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или, когда в один день, ещё с советских времён и первых лет независимости, приходится несколько совершенно разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", - заявил главком. Тут приходится только дивиться: между поездками на "передовую" в Купянск и визитами в Европу для выклянчивания денег, проныра успевает найти время и на культуру. А значит, сейчас эти вопросы дороже денег, иначе не обращал бы попрошайка на даты никакого внимания.Что-то подсказывает, что наслаивающиеся друг на друга профессиональные праздники не более чем ширма для отмены и православного Рождества и советского дня Победы. Не исключено, что и до Нового года дело дойдет. Ведь если изучить историю чуть глубже, чем копание Черного моря лопатами, как выяснится что Новый год подарил украинцам "ненавистный большевистский режим" и лично товарищ Сталин. Действительно, в 1935 году в газете "Правда" появилась статья Павла Постышева, где он предложил организовать для детей хорошую новогоднюю елку (вместо рождественской), и Сталин поддержал эту идею. Таким образом, зимний праздник был превращен из религиозного в светский, и стал центральным для советской культуры: с боем курантов, "Оливье", шампанским и обращением генсеков к народу. Вот и спрашивается: чего больше боится Зеленский - кремлевских курантов в новогоднюю ночь или изживаемого на Украине культового салата, который защитник борща, повар Евгений Клопотенко давно предлагает заменить смесью ветчины, картофеля и йогурта. Он почти идентичен салату "Оливье", но все же не как у "москалей". Собственно, этот посыл и пытается донести до патриотов гетман Зеленский, убеждая украинцев пересмотреть календарь. А вместе с ним и отменить январские праздничные дни. Судя по всему, выходного дня 7 января у людей не будет - его "заберут" в пользу празднования европейского Рождества. Также отменят дополнительные выходные дни на Новый год: у ТЦК, которое ловит "крепостных" для фронта не должно быть выходных. Так что календарная реформа Зеленского - с очень дальним прицелом.А вот с точки зрения политической психологии, подобные шаги являются показателем духовного и социального истощения. Когда власть теряет контроль над реальностью, она начинает бороться с символами. Зачистка дат, переименование праздников, "исправление" исторических совпадений - это никакая не освободительная боротьба, а форма бегства от нерешаемых проблем. А еще - предвыборный пиар. Ведь наверняка в "календарь Зеленского" напихают и европейские праздники, и американские культовые "свята" (День благодарения депутаты ВР уже предложили отмечать), и скорбные даты, связанные с жертвами "российской агрессии". Надо полагать, что дней, в которые надо стоять на коленях и оплакивать карателей из "Азова"*, тоже станет намного больше. И вот с этим календарем, как со знаменем, "Боневтик" (от слова "бонвиван" - любитель выпить и закусить, новая кличка, которую дали украинцы просроченному президенту) двинет на выборы - если все же решится в них участвовать.Напомним, что ситуация не нова и с праздниками уже пытался сражаться бывший президент Петр Порошенко**. Незадолго до переизбрания он тоже устраивал набеги на календарь: благо у него под рукой был для этого целый Институт нацпамяти во главе с оголтелым Владимиром Вятровичем. Именно при Порошенко - Вятровиче украинский календарь пополнился огромным числом поминальных дней, в которые полагалось чтить память жертв различных репрессий и зажигать свечи на подоконниках. Инициаторы календарной реформы тогда поработали от души. Не забыли ни жертв голода 30-х годов прошлого века, ни жертв коммунистического режима, ни жертв политических репрессий. И уж, конечно, особое место в календаре выделили для "героев Небесной сотни" и АТО. При этом советские праздники оставались бельмом на глазу постмайданной власти, которая последовательно искореняла 8 марта, Международный день солидарности трудящихся, день Победы. И хотя сразу после госпереворота на Украине вместо 9 мая стали отмечать "День победы над нацизмом во Второй мировой войне", даже такая явно компромиссная формулировка категорически не устраивала декоммунизаторов. Предполагалось, что пришедший к власти Зеленский отменит этот календарный маразм, тем более, что 9 мая он показательно ходил на могилу к своему погибшему на войне деду и говорил, что неважно как называется улица, если она асфальтирована и хорошо освещена. Но за шесть лет диктаторского правления Зеленский превратился в нациста и русофоба, размаху которого страстно завидует "сывочолый гетман" Порошенко.Зеленский не только не демонтировал прежнюю систему символических войн, но довёл её до совершенства: сносит памятники Булгакову и Екатерине Второй, уничтожает мемориалы героям Великой Отечественной, демонтирует Ватутина и Жукова. Политика переименований, зачистки дат и пересмотра исторических маркеров не менялась даже во время войны. Скорее, наоборот - чем хуже обстоят дела на фронте, тем с большим энтузиазмом декоммунизаторы срывают вывески, уничтожают барельефы со звездами или с серпом и молотом. Зеленский и Порошенко оказались крысами из одной норы, общего поля ягодами, а их показная борьба в 2019-м была шоу для доверчивых украинцев, которые думали, что избирают Голобородько а не нового Порошенко. На деле же Украина получила уродливую копию идеолога "армовира", который вместо обещанной смены курса только радикализировал его.Однако, в отличие от Петра Алексеевича Владимир Александрович будет не день рождения Ленина запрещать, а Рождество и Пасху. В своем обращении он умолчал о том, какие конкретно даты правительство хочет поменять в календаре. Но тем не менее, иудей Зеленский посоветовал православным украинцам отмечать Рождество 25 декабря - вместе со всей Европой. "Настоящее Рождество было возвращено на 25 число, так должно быть и с другими датами", заявил Зеленский. Интересно, почему он с такой же легкостью не предлагает внести изменения в Тору, не поучает соплеменников как и когда им отмечать Хануку или Рош-ха-Шана? Зато вместе с депутатами и грантоедами полностью меняет церковный календарь с традиционного Юлианского на Григорианский. По логике, теперь на Украине все церковные праздники будут переведены на новый стиль и в соответствии с этим изменятся и государственные праздничные дни. То, чего так и не смогла добиться раскольническая ПЦУ взял на себя Зеленский, показательно демонстрируя украинцам, что он для них не только царь, но и Бог. Действительно, логика действий киевского режима наводит на тревожные выводы: речь явно идет не о корректировке "профсоюзных дат", а о попытке переписать основы религиозной жизни, взять под контроль церковь и сакральный календарь. Скажем больше - налицо попытка "перепрошивки" культурной и духовной жизни Украины, подгон религиозных традиций под политическую целесообразность. Украинцы уже отмечают день святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря, что стало официальной датой после перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь. И теперь "Мыкола" приносит подарки и сладости только украиноязычным детишкам, а "москворотым" конфет не дает - как это было в нынешнем году в одном из детсадов Львова. Там переселенку Дашеньку на праздничном утреннике показательно лишили сладкого - пока не выучит мову. Ну, а на Пасху, значит, запретят святить куличи в церкви?Все к тому идет, ведь если слушать Зеленского, то и и Рождество, и Пасху, и другие религиозные даты попытаются синхронизировать с европейскими - под предлогом того, что Украина движется по пути евроинтеграции и в 2027 году вступит в ЕС. На самом же деле, Зеленский и его ручные бобики из Рады хотят таким странным образом доказать, что "Украина - цэ Европа", и никакого пересмотра курса и быть не может, даже если военная и экономическая реальность этому противоречат. По большому счету, это завуалированная форма отказа от мирного плана, где прописан и государственный статус русского языка, и декоммунизация, и восстановление прав УПЦ, и свобода совести. Нелишне заметить, что идея поработать с календарем совпала с возвращением в Киев переговорной делегации. "Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами", - подтвердил глава киевского режима.В общем, все идет к тому, что после доклада Умерова режим включит "мобилизационный календарь" и заставит украинцев молиться о продолжении войны.*-запрещенная в России организация.**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_91:0:1154:797_1920x0_80_0_0_43167ab46197bc27fd1083837fd47565.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, европа, владимир зеленский, петр порошенко, михаил булгаков, вооруженные силы украины, тцк, "азов", эксклюзив
Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Михаил Булгаков, Вооруженные силы Украины, ТЦК, "Азов", Эксклюзив

Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь

04:58 23.12.2025
 
© ФотоЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Не успели утихнуть страсти по Булгакову, как оказалось, что врагом украинцев является не только автор "Белой Гвардии", но и созданный Юлием Цезарем календарь. Логика процесса уже знакома: если объект невозможно вписать в новую идеологию, его объявляют враждебным.
Не исключено, что со временем и сам римский реформатор будет записан в символы "имперского наследия".
Направление уже указал нации гетман Владимир. В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что вместе с чиновниками работает над определением новых подходов к праздничным дням украинского календаря. Заметьте, что волнуют просроченного гаранта не переговоры США и Москвы о прекращении войны на Украине, не погружение страны в блэкаут, не ситуация на фронте, где ВСУ терпят одно поражение за другим. Это все мелочь по сравнению с календарными праздниками, которые нуждаются в отмене или переносе.
"Среди прочего я поработал с Русланом Стефанчуком вместе с депутатским корпусом, а также совместно с правительством и представителями гражданского общества над подготовкой предложений по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают неудачные календарные совпадения, и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или, когда в один день, ещё с советских времён и первых лет независимости, приходится несколько совершенно разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить", - заявил главком.
Тут приходится только дивиться: между поездками на "передовую" в Купянск и визитами в Европу для выклянчивания денег, проныра успевает найти время и на культуру. А значит, сейчас эти вопросы дороже денег, иначе не обращал бы попрошайка на даты никакого внимания.
Что-то подсказывает, что наслаивающиеся друг на друга профессиональные праздники не более чем ширма для отмены и православного Рождества и советского дня Победы. Не исключено, что и до Нового года дело дойдет. Ведь если изучить историю чуть глубже, чем копание Черного моря лопатами, как выяснится что Новый год подарил украинцам "ненавистный большевистский режим" и лично товарищ Сталин.
Действительно, в 1935 году в газете "Правда" появилась статья Павла Постышева, где он предложил организовать для детей хорошую новогоднюю елку (вместо рождественской), и Сталин поддержал эту идею. Таким образом, зимний праздник был превращен из религиозного в светский, и стал центральным для советской культуры: с боем курантов, "Оливье", шампанским и обращением генсеков к народу. Вот и спрашивается: чего больше боится Зеленский - кремлевских курантов в новогоднюю ночь или изживаемого на Украине культового салата, который защитник борща, повар Евгений Клопотенко давно предлагает заменить смесью ветчины, картофеля и йогурта. Он почти идентичен салату "Оливье", но все же не как у "москалей".
Собственно, этот посыл и пытается донести до патриотов гетман Зеленский, убеждая украинцев пересмотреть календарь. А вместе с ним и отменить январские праздничные дни. Судя по всему, выходного дня 7 января у людей не будет - его "заберут" в пользу празднования европейского Рождества. Также отменят дополнительные выходные дни на Новый год: у ТЦК, которое ловит "крепостных" для фронта не должно быть выходных. Так что календарная реформа Зеленского - с очень дальним прицелом.
А вот с точки зрения политической психологии, подобные шаги являются показателем духовного и социального истощения. Когда власть теряет контроль над реальностью, она начинает бороться с символами. Зачистка дат, переименование праздников, "исправление" исторических совпадений - это никакая не освободительная боротьба, а форма бегства от нерешаемых проблем. А еще - предвыборный пиар. Ведь наверняка в "календарь Зеленского" напихают и европейские праздники, и американские культовые "свята" (День благодарения депутаты ВР уже предложили отмечать), и скорбные даты, связанные с жертвами "российской агрессии". Надо полагать, что дней, в которые надо стоять на коленях и оплакивать карателей из "Азова"*, тоже станет намного больше. И вот с этим календарем, как со знаменем, "Боневтик" (от слова "бонвиван" - любитель выпить и закусить, новая кличка, которую дали украинцы просроченному президенту) двинет на выборы - если все же решится в них участвовать.
Напомним, что ситуация не нова и с праздниками уже пытался сражаться бывший президент Петр Порошенко**. Незадолго до переизбрания он тоже устраивал набеги на календарь: благо у него под рукой был для этого целый Институт нацпамяти во главе с оголтелым Владимиром Вятровичем. Именно при Порошенко - Вятровиче украинский календарь пополнился огромным числом поминальных дней, в которые полагалось чтить память жертв различных репрессий и зажигать свечи на подоконниках. Инициаторы календарной реформы тогда поработали от души. Не забыли ни жертв голода 30-х годов прошлого века, ни жертв коммунистического режима, ни жертв политических репрессий. И уж, конечно, особое место в календаре выделили для "героев Небесной сотни" и АТО.
При этом советские праздники оставались бельмом на глазу постмайданной власти, которая последовательно искореняла 8 марта, Международный день солидарности трудящихся, день Победы. И хотя сразу после госпереворота на Украине вместо 9 мая стали отмечать "День победы над нацизмом во Второй мировой войне", даже такая явно компромиссная формулировка категорически не устраивала декоммунизаторов. Предполагалось, что пришедший к власти Зеленский отменит этот календарный маразм, тем более, что 9 мая он показательно ходил на могилу к своему погибшему на войне деду и говорил, что неважно как называется улица, если она асфальтирована и хорошо освещена. Но за шесть лет диктаторского правления Зеленский превратился в нациста и русофоба, размаху которого страстно завидует "сывочолый гетман" Порошенко.
Зеленский не только не демонтировал прежнюю систему символических войн, но довёл её до совершенства: сносит памятники Булгакову и Екатерине Второй, уничтожает мемориалы героям Великой Отечественной, демонтирует Ватутина и Жукова. Политика переименований, зачистки дат и пересмотра исторических маркеров не менялась даже во время войны. Скорее, наоборот - чем хуже обстоят дела на фронте, тем с большим энтузиазмом декоммунизаторы срывают вывески, уничтожают барельефы со звездами или с серпом и молотом. Зеленский и Порошенко оказались крысами из одной норы, общего поля ягодами, а их показная борьба в 2019-м была шоу для доверчивых украинцев, которые думали, что избирают Голобородько а не нового Порошенко. На деле же Украина получила уродливую копию идеолога "армовира", который вместо обещанной смены курса только радикализировал его.
Однако, в отличие от Петра Алексеевича Владимир Александрович будет не день рождения Ленина запрещать, а Рождество и Пасху. В своем обращении он умолчал о том, какие конкретно даты правительство хочет поменять в календаре. Но тем не менее, иудей Зеленский посоветовал православным украинцам отмечать Рождество 25 декабря - вместе со всей Европой. "Настоящее Рождество было возвращено на 25 число, так должно быть и с другими датами", заявил Зеленский.
Интересно, почему он с такой же легкостью не предлагает внести изменения в Тору, не поучает соплеменников как и когда им отмечать Хануку или Рош-ха-Шана? Зато вместе с депутатами и грантоедами полностью меняет церковный календарь с традиционного Юлианского на Григорианский. По логике, теперь на Украине все церковные праздники будут переведены на новый стиль и в соответствии с этим изменятся и государственные праздничные дни. То, чего так и не смогла добиться раскольническая ПЦУ взял на себя Зеленский, показательно демонстрируя украинцам, что он для них не только царь, но и Бог.
Действительно, логика действий киевского режима наводит на тревожные выводы: речь явно идет не о корректировке "профсоюзных дат", а о попытке переписать основы религиозной жизни, взять под контроль церковь и сакральный календарь. Скажем больше - налицо попытка "перепрошивки" культурной и духовной жизни Украины, подгон религиозных традиций под политическую целесообразность. Украинцы уже отмечают день святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря, что стало официальной датой после перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь. И теперь "Мыкола" приносит подарки и сладости только украиноязычным детишкам, а "москворотым" конфет не дает - как это было в нынешнем году в одном из детсадов Львова. Там переселенку Дашеньку на праздничном утреннике показательно лишили сладкого - пока не выучит мову. Ну, а на Пасху, значит, запретят святить куличи в церкви?
Все к тому идет, ведь если слушать Зеленского, то и и Рождество, и Пасху, и другие религиозные даты попытаются синхронизировать с европейскими - под предлогом того, что Украина движется по пути евроинтеграции и в 2027 году вступит в ЕС. На самом же деле, Зеленский и его ручные бобики из Рады хотят таким странным образом доказать, что "Украина - цэ Европа", и никакого пересмотра курса и быть не может, даже если военная и экономическая реальность этому противоречат.
По большому счету, это завуалированная форма отказа от мирного плана, где прописан и государственный статус русского языка, и декоммунизация, и восстановление прав УПЦ, и свобода совести. Нелишне заметить, что идея поработать с календарем совпала с возвращением в Киев переговорной делегации. "Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами", - подтвердил глава киевского режима.
В общем, все идет к тому, что после доклада Умерова режим включит "мобилизационный календарь" и заставит украинцев молиться о продолжении войны.
*-запрещенная в России организация.
**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоМихаил БулгаковВооруженные силы УкраиныТЦК"Азов"Эксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Димитров на грани: Рожин раскрыл, как штурм Константиновки откроет путь к "сердцу" агломерации
05:22Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать
05:10"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО
05:00Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ
04:58Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь
04:45"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего
04:33Объединение распада. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге прошел без Алиева
04:30"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
04:24Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"
04:22Серый кардинал, с которым советуется по важным решениям: на кого Трамп опирается в переговорах по Украине
04:18Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы
04:15В небе "Герани" и "стратеги". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:15"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии
04:03PolExit на горизонте. Уже каждый четвёртый поляк поддерживает выход Польши из ЕС
04:00"Дроны уже заменили армейскую авиацию": полковник Клупов про смену приоритетов на фронте
03:49Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
03:27Названо число погибших и раненых от ударов ВСУ с 2014 года жителей ДНР
03:08ВСУ наращивают обстрелы территории РФ — Мирошник
02:48Трамп рассказал о переговорах по Украине
02:13Трамп объявил о планах форсированного строительства новых боевых кораблей для ВМС США
Лента новостейМолния