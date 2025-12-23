Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ - 23.12.2025 Украина.ру
Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ
Отчаянные контратаки ВСУ под Купянском дорого обходятся украинскому командованию. На севере российская группировка "Север" успешно наступает, перехватывая важнейшие пути снабжения противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
2025-12-23T05:00
2025-12-23T05:00
новости
купянск
сумы
россия
борис рожин
купянск новости
купянское направление
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
Анализируя тяжелую ситуацию под Купянском, эксперт связал активность ВСУ с потерями на иных участках фронта. Рожин отметил, что сняв резервы с других направлений, ВСУ пытаются пробиться в центр города. Он подчеркнул последствия этого решения: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления [главкома ВСУ Александра] Сырского стало ослабление других направлений".По его словам, результатом стала череда успехов на севере. "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области", — констатировал аналитик. Он уточнил, что "группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе". Это, как отметил Рожин, "уже создает угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом".Эксперт раскрыл общую стратегию российского командования, основанную на дефиците резервов у ВСУ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал он. "Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
купянск
сумы
россия
купянское направление
харьков
харьков новости
харьковская область
Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ

05:00 23.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Отчаянные контратаки ВСУ под Купянском дорого обходятся украинскому командованию. На севере российская группировка "Север" успешно наступает, перехватывая важнейшие пути снабжения противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Анализируя тяжелую ситуацию под Купянском, эксперт связал активность ВСУ с потерями на иных участках фронта. Рожин отметил, что сняв резервы с других направлений, ВСУ пытаются пробиться в центр города.
Он подчеркнул последствия этого решения: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления [главкома ВСУ Александра] Сырского стало ослабление других направлений".
По его словам, результатом стала череда успехов на севере. "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области", — констатировал аналитик.
Он уточнил, что "группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе". Это, как отметил Рожин, "уже создает угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом".
Эксперт раскрыл общую стратегию российского командования, основанную на дефиците резервов у ВСУ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал он.
"Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.
О последних событиях на Украине и вокруг нее в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
