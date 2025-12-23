https://ukraina.ru/20251223/tsena-kontrnastupa-syrskogo-rozhin--o-situatsii-v-kupyanske-i-strategicheskoy-oshibke-vsu-1073502002.html

Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ

Отчаянные контратаки ВСУ под Купянском дорого обходятся украинскому командованию. На севере российская группировка "Север" успешно наступает, перехватывая важнейшие пути снабжения противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

Анализируя тяжелую ситуацию под Купянском, эксперт связал активность ВСУ с потерями на иных участках фронта. Рожин отметил, что сняв резервы с других направлений, ВСУ пытаются пробиться в центр города. Он подчеркнул последствия этого решения: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления [главкома ВСУ Александра] Сырского стало ослабление других направлений".По его словам, результатом стала череда успехов на севере. "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области", — констатировал аналитик. Он уточнил, что "группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе". Это, как отметил Рожин, "уже создает угрозу перерезания коммуникации между Сумами и Харьковом".Эксперт раскрыл общую стратегию российского командования, основанную на дефиците резервов у ВСУ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал он. "Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

