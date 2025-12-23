https://ukraina.ru/20251223/dimitrov-na-grani-rozhin-raskryl-kak-shturm-konstantinovki-otkroet-put-k-serdtsu-aglomeratsii-1073501220.html

Димитров на грани: Рожин раскрыл, как штурм Константиновки откроет путь к "сердцу" агломерации

После освобождения Северска ВС РФ наращивают давление на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Потеря Константиновки откроет войскам выход в сердце Славянско-Краматорской агломерации. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

2025-12-23T05:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061488727_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c2c1f3eba149892bac3e0ab95b1453d1.jpg

Комментируя успехи российских войск в Донбассе, эксперт сообщил о фактическом разгроме противника в Димитрове (Мирноград). "Димитров находится на грани. Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона", — заявил Рожин.Особое внимание аналитик уделит важному транспортному узлу — Константиновке, где сейчас идут ожесточенные бои. "Противник серьезно упирается, понимая, что ее потеря откроет нашим войскам выход в сердце Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил он. При этом Рожин уверен в успехе: "Полагаю, вопрос с ней будет решаться во второй половине зимы".Эксперт рассказал о грамотной тактике российских войск на других направлениях. "Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана", — сказал Рожин. Он раскрыл, что "ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

2025

Новости

