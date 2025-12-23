https://ukraina.ru/20251223/obedinenie-raspada-sammit-sng-v-sankt-peterburge-proshel-bez-alieva-1073490873.html

Объединение распада. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге прошел без Алиева

Объединение распада. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге прошел без Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом 22 декабря сообщило издание Azertag со ссылкой на администрацию азербайджанского президента. И это - очередной тревожный сигнал для Содружества

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073484562_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc4c33c22852e0c7b294871ace15254.jpg

Администрация Алиева также объяснила неучастие главы Азербайджана в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось накануне, тем, что республика не входит в эту организацию.При этом в Баку отметили, что страна придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ и регулярно участвует в официальных саммитах. Так 9 и 10 октября Алиев присутствовал на встрече глав государств СНГ в Душанбе, напомнили в его администрации.Тем временем в Кремле готовились к приезду Ильхама Алиева в Санкт-Петербург. Об этом 21 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, когда стало известно о том, что Алиев не сможет прилететь в Северную столицу, Песков заявил, что российская сторона с пониманием относится к напряженному графику азербайджанского лидера."Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества", — сказал Песков.Президент России Владимир Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ с 2017 года. В Санкт-Петербурге эти мероприятия проходят с 2018 года.В 2025 году на саммит приехали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Содружество независимых государств было создано 8 декабря 1991 года на развалинах Советского Союза в буквальном смысле этого слова.В этот день президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали Соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества независимых государств.Уже 13 декабря о своем желании присоединиться к СНГ заявили лидеры других республик бывшего Союза. Неделю спустя в Алма-Ате, на встрече глав Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины была принята Алма-Атинская декларация и Протокол к Соглашению о создании СНГ.Новая организация не была ни государством, ни надгосударственным образованием. Все члены Содружества заявили о взаимном признании суверенитета и нерушимости границ друг друга, а сотрудничество в рамках организации планировалось осуществлять на принципе равноправия, через координирующие институты.Среди задач объединения в том числе значились сотрудничество в политической, экономической, социальной, культурной и иных областях, создание общего экономического пространства, обеспечение прав и свобод человека, сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ.В Уставе СГН предусмотрено, что членом организации может стать любое государство, разделяющее цели и принципы организации и принимающее на себя обязательства, содержащиеся в Уставе. С присоединением нового члена должны быть согласны все действующие члены организации.Также Устав содержит положение о процедуре выхода государства из СНГ. Первая этим правом в 2009 году воспользовалась Грузия. В декабре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Однако официального уведомления о выходе из исполкома СНГ украинские власти не направляли, поэтому основополагающие договоры СНГ до сих пор действуют на Украине.Участие в Союзе независимых государств многим странам бывшего Советского Союза давало возможность более удачно пройти через период становления государственности, полагаясь прежде всего на его экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности.Однако сегодня почти все страны Содружества свою внешнюю политику строят на так называемой многовекторности. Порой создается впечатление, что СНГ сегодня держится прежде всего на дипломатических усилиях России.По словам известного политолога, общественного деятеля, автора телеграм-канала "Железная логика" Сергея Михеева, отношение к России у остальных стран-участниц Союза независимых государств сложилось еще в 1990-е годы. Это отношение базируется на крайне простых началах, отметил эксперт в интервью Украина.ру."Вся проблема СНГ заключается в том, что он появился на распаде, а не на сборке. Это такая родовая травма. Поэтому все принципы, которые внутри организации существуют, предельно простые. Когда надо что-то потребовать у России, страны Содружества про нее вспоминают. Когда России что-то надо, они просят Москву со своими "имперскими замашками" к ним не обращаться", - рассказал политолог.По его словам, примерно таким принципом руководствовался и Алиев, выбирая приоритеты для своей президентской повестки."Алиев ориентируется на Турцию, и для него этот ориентир является стратегическим", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, почему президент Азербайджана все-таки не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит лидеров СНГ.Эксперт допустил, что без активной роли России вся организация уже развалилась бы."Хотя определенные преимущества для стран-участниц СНГ существуют, и кто хочет, он их и использует", - констатировал Михеев.Российский политолог, кандидат исторических наук Вадим Трухачев тем временем подчеркивает, что страны в рамках СНГ очень разные между собой и что только через Россию они могут держаться вместе."Очень сложно сделать союз, где были бы Киргизия и Молдавия, например. Киргизия входит в Организацию тюркских государств и в Организацию исламского сотрудничества. А Молдавия понятно куда стремиться. Каждый третий, если не каждый второй житель Молдавии, имеет румынский паспорт", - рассказал эксперт.К тому же, СНГ создавался как механизм распада Советского Союза, или "цивилизованного развода" между бывшими республиками, продолжил Трухачев. Поэтому плотная интеграция между странами-участницами и не предполагалась, отметил он."Азербайджан – это продолжение Турции. Таджикистан – это особая история, но если в Иране власть будет менее религиозна, то будет продолжением Ирана. Армения и Грузия смотрят на Грецию, входящую в Евросоюз", - заявил политолог.По его мнению, существование СНГ для самих российских граждан является вопросом поколений. Те люди, которые застали развал СССР уже взрослыми, мыслят категориями единого пространства, полагает Трухачев."Для более молодых людей вполне допустимо выстраивание сотрудничества со странами СНГ на двухсторонней основе или на базе новых региональных организаций. Как бы мы не относились к СНГ, нельзя отрицать, что это механизм распада, из которого сложно извлечь что-то большее. Еще и страны в рамках объединения очень разные. В Евросоюзе, например, такой разницы между странами нет", - подытожил Вадим Трухачев.

Татьяна Стоянович

