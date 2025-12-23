https://ukraina.ru/20251223/polexit-na-gorizonte-uzhe-kazhdyy-chetvrtyy-polyak-podderzhivaet-vykhod-polshi-iz-es-1073506853.html

PolExit на горизонте. Уже каждый четвёртый поляк поддерживает выход Польши из ЕС

Свежий опрос показал, что почти 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС. Среди людей в возрасте 30-49 лет поддержка PolExit достигает 36-38%, а доля неопределившихся респондентов быстро снижается.

Всё больше поляков выступают за выход своей страны из Европейского Союза. Свежий опрос фонда IBRiS, проведённый для портала Wirtualna Polska (WP), показал, что ошеломляющие 24,7% респондентов поддерживают начало процесса PolExit (выход Польши из ЕС – прим). Хотя большинство граждан Польши по-прежнему хочет остаться в Евросоюзе, результаты опроса являются тревожным сигналом для сторонников европейской интеграции, написали 22 декабря польские проправительственные СМИ.Растущая поддержка PolExit может иметь серьезные политические и экономические последствия. Результаты опросов показывают, что тема выхода из ЕС перестала быть маргинальной, и дискуссия о будущем Польши в Европе набирает обороты, подчёркивает портал Onet.pl. Результаты показывают растущую силу евроскептического электората, который ещё несколько лет назад оставался на периферии общественных дебатов, вторит коллегам редакция газеты Rzeczpospolita. Опрос демонстрирует не только явное преимущество противников PolExit, но и то, насколько глубоко разделились общественные настроения по этому вопросу, отмечает портал Business Insider.В свою очередь, оппозиционные польские СМИ вроде портала DoRzeczy с нескрываемым удовольствием отметили, что растущая власть Европейской комиссии над государствами-членами ЕС, несоблюдение ею европейских договоров и ускорение процесса централизации Европейского Союза приводят к тому, что в отдельных странах, особенно в Центральной и Восточной Европе, вновь поднимается вопрос о возможном выходе из этой организации.В ходе опроса, результаты которого были опубликованы в понедельник, респондентам был задан вопрос, следует ли Польше предпринять шаги по выходу из Европейского Союза в ближайшем будущем. 48,6% респондентов ответили "определенно нет", а еще 17,1% выбрали вариант "скорее всего, нет". В общей сложности это составляет 65,7% противников PolExit. В то же время 13,1% респондентов ответили "скорее всего, да", а 11,6% – "определенно да", то есть почти каждый четвертый респондент поддержал такую идею. Остальные 9,6% респондентов не имели мнения по этому вопросу.Анализ результатов опроса показывает, что евроскептицизм наиболее силён среди избирателей консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), пребывающей ныне в оппозиции. Почти 47% респондентов, идентифицирующих себя с этой партией, поддерживают PolExit, а 29% заявляют о "решительной" поддержке выхода Польши из ЕС. С другой стороны, 33% избирателей ПиС решительно выступают против выхода из ЕС. "Реальные изменения произошли в ключевой правой партии, где более 46% респондентов поддерживают выход из ЕС. Именно здесь PolExit перестал быть политической экзотикой и стал частью идентичности", – подчеркнул президент IBRiS Марчин Дума.Избиратели националистической и также оппозиционной "Конфедерации" заняли второе место по уровню евроскептицизма. Среди них 41% поддержали PolExit, из которых 19% выбрали ответ "определенно да". Интересно, что только 8% сторонников этой партии выразили решительное несогласие с выходом Польши из ЕС, что делает их наименее проевропейской группой в опросе.Избиратели, поддерживающие партии правящей коалиции, – "Гражданскую коалицию", "Новых левых" и "Третий путь", – остаются практически единодушными в своей поддержке членства Польши в Европейском Союзе. Против PolExit выступают 83%, 88% и 83% сторонников этих партий соответственно. В этих группах практически никто не выразил решительной поддержки выходу из ЕС – в случае "Гражданской коалиции" и "Левых" эта доля составляет 0%.Результаты опроса опровергают стереотип о том, что люди старшего возраста наиболее скептически относятся к Европейскому Союзу. Оказалось, что больше других выступают за выход из ЕС поляки в возрасте 30-49 лет, чаще всего ссылаясь на трудности, связанные с рынком труда и стоимостью жизни. В этой возрастной группе 38% респондентов поддерживают PolExit, в том числе 17% "определенно" и 21% "в некоторой степени". В то же время лишь 36% людей в возрасте 30-49 лет решительно выступают против выхода из ЕС.Напротив, молодые поляки в возрасте 18-29 лет являются наиболее проевропейской группой в опросе. Целых 61% из них "определенно" выступают против PolExit, в то время как общий процент сторонников выхода Польши из ЕС в этой группе составляет всего 13%. В старших возрастных группах настроения, как ни странно, похожи. Среди поляков в возрасте 50-59 лет лишь 11% поддерживают PolExit, в то время как 56% заявляют о сильной привязанности к Европейскому Союзу.Одним из наиболее существенных факторов, определяющих отношение поляков к Европейскому Союзу, является гендерный аспект. Среди мужчин целых 19% решительно выступают за PolExit, и вместе с ответом "скорее да" евроскептики составляют 28% этой группы. Среди женщин радикализм выражен гораздо слабее. Только 3% женщин-респондентов выбрали ответ "определенно да", хотя 18% заявляют об умеренном скептицизме ("скорее да").Поддержка выхода из ЕС наиболее высока в сельской местности – целых 35% сельских жителей Польши поддерживают PolExit, в том числе 20% – решительно. Это единственная группа, где поддержка выхода значительно превышает средний показатель по стране.Средние города (с населением 50-250 тысяч человек) характеризуются крайней поляризацией. С одной стороны, целых 59% респондентов решительно выступают против PoleExit – это самый высокий показатель в стране. С другой стороны, 19% этой категории однозначно поддерживают выход из ЕС. Малые города (менее 50 тысяч жителей) выделяются умеренной поддержкой PoleExit: ответов "определенно да" не зафиксировано, хотя 19% респондентов склоняются к "скорее да".Крупнейшие города Польши остаются наиболее проевропейски настроенными. Лишь 15% их жителей поддерживают выход из ЕС, из которых только 2% являются убежденными сторонниками PoleExit. В то же время, процент неопределившихся там самый высокий (22%)."Всего около десятка лет назад выход Польши из Европейского Союза был политической фантазией. На референдуме о вступлении Польши в ЕС в 2003 году более 77% избирателей проголосовали за присоединение к Евросоюзу, а в последующие годы поддержка членства оставалась на уровне 80-90%, в то время как сторонники выхода составляли лишь несколько процентов общества", – заявил президент IBRiS Марчин Дума в интервью порталу WP. "Сегодня же, спустя двадцать лет после вступления в ЕС, мы находимся в совершенно иной ситуации", – добавил он.Социолог отметил, что за PoleExit выступает всё ещё меньшинство, но меньшинство достаточно большое, чтобы действительно изменить политический ландшафт страны. "Польша достигла точки, когда Европейский Союз перестал быть бесспорным цивилизационным горизонтом. Две трети общества по-прежнему говорят "нет" выходу, но четверть говорит "да", и почти 10% не имеют мнения. Это фундаментальное изменение по сравнению с тем, что было десять лет назад", – сказал Дума.По его словам, вопрос о будущих отношениях Польши с ЕС перестал быть исключительно прерогативой политической элиты, он превратился в спор о том, что представляет собой польская современность и кто имеет право её определять. "И именно поэтому эти цифры – больше, чем просто опрос. Они свидетельствуют о глубоких социальных изменениях, которые только начинают проявляться", – подчеркнул президент IBRiS.Не обошлось в его заявлениях и без привычной для Польши "руки Москвы". Самой большой угрозой чувству общности с Европейским Союзом Дума назвал "российскую дезинформацию, направленную на усиление антиевропейских настроений". "Если мы объединим различные факторы, ситуация может быстро выйти из-под контроля. Мы видели это на примере Brexit (выход Британии из ЕС – прим). Там тоже сочетание дезинформации и одновременной радикализации настроений вызвало резкий сдвиг в поддержку выхода", – сказал он в интервью WP.Журналисты этого портала отметили, что результаты опроса ещё более удивительны, если сравнить их со списком крупнейших бенефициаров Европейского Союза. По данным Института немецкой экономики, Польша в настоящее время является вторым по величине получателем средств от Евросоюза после Греции, занимая лидирующую позицию на протяжении многих лет. В частности, Польша получила 2,9 миллиарда евро из бюджета ЕС в этом году.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что самым важным результатом упомянутого опроса является само появление в общественном пространстве темы выхода Польши из Европейского Союза."Эта дискуссия пока является формой открытия "окна Овертона". Не является тайной, что я, как и много моих друзей, чрезвычайно скептически отношусь к ЕС. Но от критики, на которую заслуживают Европейский Союз, а особенно Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, действующая позорно и бесправно, до выхода из ЕС – огромное расстояние", – заявил он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По его мнению, нужно смотреть не на процент евроскептиков, а на то, что сам Евросоюз делает всё для того, чтобы развалиться. "Не припомню сейчас, кто из центральноевропейских политиков это сказал, что выход отдельных стран их состава Европейского Союза является малореальным – в отличие от выхода целой группы стран, которые могут покинуть ЕС после очередных выборов, что стало бы концом этого блока", – говорит польский журналист.Кроме этого, Евросоюз может развалиться под тяжестью своих неправовых и немудрых решений – типа недавнего о выделении 90 миллиардов евро Украине. "Оно было принято вопреки всем европейским договорам и праву, с демонстрацией того, что ЕС до одного места мнение европейцев. Это не имеет ничего общего с демократией, и такие действия угрожают ЕС в первую очередь", – резюмировал Мачей Вишнёвский.В свою очередь, польский политический аналитик Корад Рэнкас напомнил, что после вступления Польши в Европейский Союз в 2004 году более 3,5 миллионов поляков эмигрировали на Запад на постоянное место жительства в поисках работы, что фактически смягчило проблему безработицы в Польше на многие годы. "Это позволило политикам создать видимость роста польской экономики и того, что деньги, присылаемые иммигрантами, помогают покрывать дефицит в семейных бюджетах", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Эксперт объясняет результаты опроса тем, что двадцать лет назад поляки попросту увлеклись Европой, чему способствовали давние комплексы неполноценности. "Но чем больше нынешнее поколение знает Европу, тем меньше комплексов неполноценности оно проявляет, полностью осознавая негативные последствия как иммиграционной, так и климатической политики Брюсселя. ЕС оказывается старой курвой, утратившей свой былой блеск, и всё больше поляков это понимают. Тот факт, что большинство политических элит нынешней Польши игнорируют эти изменения, лишь означает, что землетрясение на польской политической сцене ближе, чем кажется", – уверен Конрад Рэнкас.Стоит отметить, что поддержка членства Польши в ЕС снижается с каждым годом. В 2022 году за это выступали 92% поляков, два года спустя показатель снизился до 77%, в нынешнем опросе он составляет 65,7%. Кроме того, в сентябре 2025 года опрос фонда IBRiS, проведённый для государственного Польского агентства печати (РАР), показал, что 43,8% поляков не доверяют Европейскому Союзу. Это самый высокий уровень недоверия к ЕС, зафиксированный за последние годы, отметило тогда РАР.А в начале декабря 2025 года сразу три зарубежных опроса – французский по заказу журнала Le Grand Continent, британский от сервиса YouGov и международный, проведённый компанией IPSOS, – показали, что 25-26% поляков выступают за выход своей страны из ЕС. В Польше эти данные особо не комментировали в связи с традиционным недоверием к иностранным социологам, но свежий опрос IBRiS польские СМИ и политикум проигнорировать не смогли.Конечно, пробрюссельская власть и евроскептическая оппозиция Польши видят в его результатах каждая своё, однако в любом случае они вынуждены будут реагиров"ать на глас народа. Другой вопрос – какой будет эта реакция, особенно в условиях, когда до очередных парламентских выборов в стране ещё почти два года.О том, куда привела Финляндию и вообще западную культуру русофобия - в статье ""Дорога мести" ведет к войне. Финляндия на тупиковом пути русофобии"

