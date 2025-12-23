От Львова до Одессы: полковник Клупов про денацификацию и демилитаризацию всей Украины - 23.12.2025 Украина.ру
От Львова до Одессы: полковник Клупов про денацификацию и демилитаризацию всей Украины
От Львова до Одессы: полковник Клупов про денацификацию и демилитаризацию всей Украины - 23.12.2025 Украина.ру
От Львова до Одессы: полковник Клупов про денацификацию и демилитаризацию всей Украины
Основные цели СВО озвучены: вся Украина должна стать денацифицированной и демилитаризованной. Из соображений безопасности нельзя держать у своих границ государство, которое прямо ставит своей целью бесконечную борьбу с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2025-12-23T05:50
2025-12-23T05:50
Отвечая на вопрос о том, как могут развиваться боевые действия в 2026 году, Клупов заявил о незыблемости целей, поставленных Верховным Главнокомандующим ВС РФ Президентом России Владимиром Путиным. "Основные цели СВО озвучены: вся Украина должна стать денацифицированной и демилитаризованной. Это касается и Одессы, и Львова", — сказал полковник.Он объяснил, почему это важно для безопасности страны. "Мы не можем из соображений безопасности России держать у своих границ государство, которое прямо ставит своей целью бесконечную борьбу с Россией", — отметил ветеран разведки. "Если мы остановимся, Украина затаится, а потом опять выстрелит нам в спину", — добавил Клупов."Она (будущая Украина. — Ред.) должна быть или союзной как минимум, или войти в состав РФ как максимум", — обозначил эксперт возможные варианты итога."И потом, мы же воюем не с Украиной. Мы воюем на Украине со ставленниками Запада в виде украинских солдат. Запад оплачивает эту войну. И на мир я бы не рассчитывал. К ним нет никакого доверия",— заключил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.
От Львова до Одессы: полковник Клупов про денацификацию и демилитаризацию всей Украины

05:50 23.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Ситуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Основные цели СВО озвучены: вся Украина должна стать денацифицированной и демилитаризованной. Из соображений безопасности нельзя держать у своих границ государство, которое прямо ставит своей целью бесконечную борьбу с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Отвечая на вопрос о том, как могут развиваться боевые действия в 2026 году, Клупов заявил о незыблемости целей, поставленных Верховным Главнокомандующим ВС РФ Президентом России Владимиром Путиным. "Основные цели СВО озвучены: вся Украина должна стать денацифицированной и демилитаризованной. Это касается и Одессы, и Львова", — сказал полковник.
Он объяснил, почему это важно для безопасности страны. "Мы не можем из соображений безопасности России держать у своих границ государство, которое прямо ставит своей целью бесконечную борьбу с Россией", — отметил ветеран разведки. "Если мы остановимся, Украина затаится, а потом опять выстрелит нам в спину", — добавил Клупов.
"Она (будущая Украина. — Ред.) должна быть или союзной как минимум, или войти в состав РФ как максимум", — обозначил эксперт возможные варианты итога.
"И потом, мы же воюем не с Украиной. Мы воюем на Украине со ставленниками Запада в виде украинских солдат. Запад оплачивает эту войну. И на мир я бы не рассчитывал. К ним нет никакого доверия",— заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия показала ВСУ, что готова прервать сообщение между Сумами и Харьковом" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния