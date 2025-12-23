Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 23.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251223/rosaviatsiya-ogranichila-polty-esch-v-trkh-aeroportakh-dopolnenie-po-ugrozam-bpla-v-regionakh-rossii-1073506674.html
Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 23.12.2025 Украина.ру
Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-23T03:49
2025-12-23T03:49
новости
россия
украина.ру
росавиация
аэропорты
ограничения
угроза
бпла
всу
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059122933_0:53:3546:2048_1920x0_80_0_0_8eebf9e27ced6fe2069868e3ea26a91c.jpg
Ранее из-за угрозы БПЛА полёты были ограничены в аэропорту Волгограда.По состоянию на 3:30 мск тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Ставропольском крае, в Крыму и в Ростовской области.В Ростовской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Крыму и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности в течение ночи объявили в Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, по всему Северному Кавказу, в ДНР и ЛНР.Список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ставропольский край
крым
ростовская область
курская область
белгородская область
калужская область
смоленск
пенза
ульяновская область
самара
волгоградская область
воронежская область
саратовская область
запорожская область
краснодарский край
северный кавказ
днр
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059122933_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5124dff69c201088d9ef790bfb81a6c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, росавиация, аэропорты, ограничения, угроза, бпла, всу, ставропольский край, крым, ростовская область, курская область, белгородская область, калужская область, смоленск, пенза, ульяновская область, самара, волгоградская область, воронежская область, саратовская область, запорожская область, краснодарский край, северный кавказ, днр, лнр
Новости, Россия, Украина.ру, Росавиация, аэропорты, ограничения, угроза, БПЛА, ВСУ, Ставропольский край, Крым, Ростовская область, Курская область, Белгородская область, Калужская область, Смоленск, Пенза, Ульяновская область, Самара, Волгоградская область, Воронежская область, Саратовская область, Запорожская область, краснодарский край, Северный Кавказ, ДНР, ЛНР

Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

03:49 23.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее из-за угрозы БПЛА полёты были ограничены в аэропорту Волгограда.
По состоянию на 3:30 мск тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Ставропольском крае, в Крыму и в Ростовской области.
В Ростовской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Крыму и ДНР объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности в течение ночи объявили в Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, по всему Северному Кавказу, в ДНР и ЛНР.
Список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руРосавиацияаэропортыограниченияугрозаБПЛАВСУСтавропольский крайКрымРостовская областьКурская областьБелгородская областьКалужская областьСмоленскПензаУльяновская областьСамараВолгоградская областьВоронежская областьСаратовская областьЗапорожская областькраснодарский крайСеверный КавказДНРЛНР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Димитров на грани: Рожин раскрыл, как штурм Константиновки откроет путь к "сердцу" агломерации
05:22Очень большой куш, можно подавиться. Как ЗВР России оказались в Европе и почему их не могут конфисковать
05:10"Сегодня — Трамп, а завтра — поход на Россию": полковник Клупов назвал истинного противника в СВО
05:00Цена "контрнаступа" Сырского: Рожин — о ситуации в Купянске и стратегической ошибке ВСУ
04:58Зеленский украл Рождество у украинцев. Зачем "Гринч" переписывает сакральный календарь
04:45"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего
04:33Объединение распада. Саммит СНГ в Санкт-Петербурге прошел без Алиева
04:30"Выпускать в ЕС невыгодно": политолог объяснил, почему европейские корпорации бегут в Азию и США
04:24Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"
04:22Серый кардинал, с которым советуется по важным решениям: на кого Трамп опирается в переговорах по Украине
04:18Энергетические войны: США поставили на поток захват танкеров у берегов Венесуэлы
04:15В небе "Герани" и "стратеги". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:15"Промышленность ЕС в упадке": эксперт раскрыл катастрофические данные по Германии и Италии
04:03PolExit на горизонте. Уже каждый четвёртый поляк поддерживает выход Польши из ЕС
04:00"Дроны уже заменили армейскую авиацию": полковник Клупов про смену приоритетов на фронте
03:49Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
03:27Названо число погибших и раненых от ударов ВСУ с 2014 года жителей ДНР
03:08ВСУ наращивают обстрелы территории РФ — Мирошник
02:48Трамп рассказал о переговорах по Украине
02:13Трамп объявил о планах форсированного строительства новых боевых кораблей для ВМС США
Лента новостейМолния