https://ukraina.ru/20251223/rosaviatsiya-ogranichila-polty-esch-v-trkh-aeroportakh-dopolnenie-po-ugrozam-bpla-v-regionakh-rossii-1073506674.html

Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России - 23.12.2025 Украина.ру

Росавиация ограничила полёты ещё в трёх аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в ночь на 23 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-12-23T03:49

2025-12-23T03:49

2025-12-23T03:49

новости

россия

украина.ру

росавиация

аэропорты

ограничения

угроза

бпла

всу

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059122933_0:53:3546:2048_1920x0_80_0_0_8eebf9e27ced6fe2069868e3ea26a91c.jpg

Ранее из-за угрозы БПЛА полёты были ограничены в аэропорту Волгограда.По состоянию на 3:30 мск тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Ставропольском крае, в Крыму и в Ростовской области.В Ростовской области объявлялась опасность по реактивным БПЛА. В Крыму и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности в течение ночи объявили в Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, по всему Северному Кавказу, в ДНР и ЛНР.Список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск в публикации - Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ставропольский край

крым

ростовская область

курская область

белгородская область

калужская область

смоленск

пенза

ульяновская область

самара

волгоградская область

воронежская область

саратовская область

запорожская область

краснодарский край

северный кавказ

днр

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, росавиация, аэропорты, ограничения, угроза, бпла, всу, ставропольский край, крым, ростовская область, курская область, белгородская область, калужская область, смоленск, пенза, ульяновская область, самара, волгоградская область, воронежская область, саратовская область, запорожская область, краснодарский край, северный кавказ, днр, лнр