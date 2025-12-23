"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего - 23.12.2025 Украина.ру
"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего
"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего - 23.12.2025 Украина.ру
"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего
Развитие российских вооружений движется в сторону автономности и высокого качества единицы техники, способной заменить целое подразделение. Современные образцы кардинально меняют тактику применения артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
2025-12-23T04:45
2025-12-23T04:45
Рассуждая о техническом прогрессе, Клупов привел в пример современные самоходные артиллерийские установки (САУ). Он подробно описал новый принцип ведения огня. "И она их так выстреливает их так под разными углами в одну точку, что первый и последний снаряд взрываются одновременно", — пояснил полковник.Говоря о перспективах, ветеран разведки отметил, что ключ к развитию российского вооружения — в интеграции технологий. "А если совместить артиллерию с БПЛА, чтобы с помощью снаряда БПЛА пересекал линию фронта, насыщенную средствами РЭБ, и раскрывался в тылу противника для нанесения удара?" — задал риторический вопрос Клупов."Мы стоим на пороге того, что количество надо заменять качеством. В этом направлении надо работать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего

04:45 23.12.2025
 
Развитие российских вооружений движется в сторону автономности и высокого качества единицы техники, способной заменить целое подразделение. Современные образцы кардинально меняют тактику применения артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Рассуждая о техническом прогрессе, Клупов привел в пример современные самоходные артиллерийские установки (САУ).
"Раньше мы выстраивали батарею, чтобы открыть огонь. А теперь одна САУ заменяет батарею. Она автоматическая. В батарее – четыре-шесть орудий. А у нее в барабане столько же снарядов", — заявил эксперт.
Он подробно описал новый принцип ведения огня. "И она их так выстреливает их так под разными углами в одну точку, что первый и последний снаряд взрываются одновременно", — пояснил полковник.
Говоря о перспективах, ветеран разведки отметил, что ключ к развитию российского вооружения — в интеграции технологий. "А если совместить артиллерию с БПЛА, чтобы с помощью снаряда БПЛА пересекал линию фронта, насыщенную средствами РЭБ, и раскрывался в тылу противника для нанесения удара?" — задал риторический вопрос Клупов.
"Мы стоим на пороге того, что количество надо заменять качеством. В этом направлении надо работать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.
