"Одна САУ заменяет батарею": Герой России Клупов рассказал про артиллерию будущего

Развитие российских вооружений движется в сторону автономности и высокого качества единицы техники, способной заменить целое подразделение. Современные образцы кардинально меняют тактику применения артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444451_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e3cf16ed88b9134c179234932638dd6.jpg

Рассуждая о техническом прогрессе, Клупов привел в пример современные самоходные артиллерийские установки (САУ). Он подробно описал новый принцип ведения огня. "И она их так выстреливает их так под разными углами в одну точку, что первый и последний снаряд взрываются одновременно", — пояснил полковник.Говоря о перспективах, ветеран разведки отметил, что ключ к развитию российского вооружения — в интеграции технологий. "А если совместить артиллерию с БПЛА, чтобы с помощью снаряда БПЛА пересекал линию фронта, насыщенную средствами РЭБ, и раскрывался в тылу противника для нанесения удара?" — задал риторический вопрос Клупов."Мы стоим на пороге того, что количество надо заменять качеством. В этом направлении надо работать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.О последствиях морской войны, которую Киев эскалировал при поддержке и кураторстве Лондона — в статье Михаила Павлива "Танкерная война Украины. Почему эскалация на море обернулась для Киева катастрофой" на сайте Украина.ру.

