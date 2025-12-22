https://ukraina.ru/20251222/gulyaypole-pod-nashim-kontrolem-klyuchevaya-ulitsa-osvobozhdena-boi-pereshli-v-kvartaly-1073493099.html
Гуляйполе под нашим контролем: ключевая улица освобождена, бои перешли в кварталы
Подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации продолжают зачистку города Гуляйполе, выбив противника из его центра. Установлен полный контроль над улицей Великой, а основные бои теперь разворачиваются в микрорайоне "Цветной", где остатки ВСУ пытаются удержаться
На Запорожском направлении российские войска наносят очередной мощный удар по обороне противника. Согласно последним оперативным данным, подразделения группировки "Восток" полностью очистили от националистических формирований центральную часть города Гуляйполе — ключевого узла обороны ВСУ в этом регионе.Как сообщают источники, под нашим контролем теперь находится вся улица Великая, что фактически означает рассечение вражеской группировки в населённом пункте.Основные боестолкновения в настоящий момент переместились в микрорайон "Цветной". Именно туда противник, цепляясь за последние возможности, пытается подтягивать снабжение по дороге из соседнего Зализничного. Ожесточённые уличные бои идут за контроль над кварталом, ограниченным улицами Трудовая и Медовая. Российские штурмовые группы методично выбивают бандеровцев из укреплённых позиций, лишая их последних опорных пунктов в городе. Этот успех логично вписывается в общую картину стремительного наступления ВС РФ на Запорожском направлении, отмеченную ранее. Падение Гуляйполя, имеющего важное оперативное значение, станет серьёзным ударом по всей системе обороны противника в регионе и откроет новые возможности для развития наступления в глубину. Противник, неся тяжёлые потери, демонстрирует неспособность организовать устойчивую оборону даже в урбанизированной местности перед лицом профессиональных действий российской армии.
