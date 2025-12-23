Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире" - 23.12.2025 Украина.ру
Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"
Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"
Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"
Даже если сейчас Россия одержит такую победу над Западом, какая была 9 мая 1945 года, это даст нам лишь несколько десятилетий мирного существования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Клупов прямо заявил, что от масштаба победы России зависит будущее мирное сосуществование. "Чем более оглушительной станет наша победа сейчас, тем дольше будет мир во всем мире", — сказал эксперт. "Потому что после этого будет построена новая система безопасности, которую будет гарантировать страна, одержавшая победу", — пояснил Герой России.Он предупредил об обратном сценарии. "А если мы закончим эту войну на договорных условиях, новая война начнется быстрее. Это же объективный исторический процесс. Мы на него повлиять не можем", — сказал полковник.По его оценке, мир вступает в новую фазу. "Идет распад однополярного мира. Сейчас внешнеэкономические отношения в мире такие же, как у нас в 1990-е годы. Каждый пытается в этой шумихе отхватить себе кусок побольше. Таким образом, мы входим в эпоху множества продолжительных локальных войн", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, сво, запад, украина.ру, война, война на украине, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, многополярный мир, противостояние, конфликт
Новости, СВО, Запад, Украина.ру, война, война на Украине, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, многополярный мир, противостояние, конфликт, Украина.ру Дзен, дзен СВО, новости России

Рустем Клупов: "Чем оглушительнее будет наша победа, тем дольше будет мир во всем мире"

Даже если сейчас Россия одержит такую победу над Западом, какая была 9 мая 1945 года, это даст нам лишь несколько десятилетий мирного существования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Клупов прямо заявил, что от масштаба победы России зависит будущее мирное сосуществование. "Чем более оглушительной станет наша победа сейчас, тем дольше будет мир во всем мире", — сказал эксперт. "Потому что после этого будет построена новая система безопасности, которую будет гарантировать страна, одержавшая победу", — пояснил Герой России.
Он предупредил об обратном сценарии. "А если мы закончим эту войну на договорных условиях, новая война начнется быстрее. Это же объективный исторический процесс. Мы на него повлиять не можем", — сказал полковник.
По его оценке, мир вступает в новую фазу. "Идет распад однополярного мира. Сейчас внешнеэкономические отношения в мире такие же, как у нас в 1990-е годы. Каждый пытается в этой шумихе отхватить себе кусок побольше. Таким образом, мы входим в эпоху множества продолжительных локальных войн", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиСВОЗападУкраина.рувойнавойна на Украинедзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациямногополярный мирпротивостояниеконфликтУкраина.ру Дзендзен СВОновости России
 
