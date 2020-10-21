В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, какую роль в американской избирательной кампании сыграет украинский фактор, а также чего от президентских выборов в США ждут в Киеве

Действующий глава государства Дональд Трамп, как и обещал, преподнёс избирателям «октябрьский сюрприз».

Информационное пространство взорвала опубликованная электронная переписка сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, которая попала в руки ФБР из ноутбука, забытого в ремонтной мастерской несколько месяцев назад. На жёстком диске обнаружили фотографии Хантера Байдена в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, а также деловую переписку с иностранцами, в частности, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu

Совпадение или нет, но после обнародования этой информации преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом в предвыборной гонке сократилось за неделю с 10% до 8,6%.

Предвыборный штаб республиканцев надеялся, что Трамп продолжит раскручивать тему украинского компромата в частности и коррупционных связей семьи Байденов в целом на втором раунде теледебатов кандидатов в президенты 22 октября, однако организаторы не включили внешнюю политику в список тем. Политики предлагают обсудить борьбу с коронавирусом, положение американских семей, изменение климата, национальную безопасность, расовые проблемы в США, особенности руководства страной. Глава предвыборного штаба республиканцев Уильям Степин уверен, что Байден старается избежать разговора о внешнеполитической линии, которую он проводил на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, а комиссия по президентским теледебатам ему в этом помогает.

Как такой украинский «октябрьский сюрприз» может повлиять на ход избирательной кампании в Америке, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, есть ли прямая связь между публикацией электронной переписки Хантера Байдена газетой New York Post и снижением рейтинга Джо Байдена?

— По большому счёту уже давно все признали, что на рейтинги ориентироваться невозможно и по политическим соображениям, и из-за проблем внутри самой американской социологии — никто не знает, как опрашивать и получить более-менее реальный результат. Есть какие-то попытки выправить ситуацию, исправить вопросник, исправить базу опрашиваемых, сделать так, чтобы это хоть как-то отражало действительность, но пока это пока очень спорадические попытки. И вообще что в 2016 году, что сейчас — ничего не изменилось. Так что я бы рейтинги непосредственно с этим делом не связывал.

Я думаю, что Джо Байдену в гораздо большей степени навредила даже не столько сама информация, которую изначально опубликовала New York Post, а потом подключились остальные деятели, сколько то, как единым фронтом на его защиту бросились Google, Twitter и Facebook, а следом в мейнстримных либеральных СМИ началась оголтелая кампания, что всё это русская пропаганда. Дошло до открытого письма 50 бывших сотрудников администрации Обамы, занимавшихся национальной безопасностью, в котором сказано, что даже если всё это и правда, то всё равно это выдумка русской пропаганды. Это именно та вещь, которая навредила серьёзно, гораздо серьёзнее, чем всё остальное, потому что если и были неопределившиеся, то эта попытка даже не то, чтобы на Россию всё свалить, а попытаться устроить массовую цензуру, на очень многих произвела негативное впечатление. Отразится ли это на результатах голосования, сказать сложно, но вообще должна, конечно. Другое дело, учитывая, как сейчас будут считать, почтовые бюллетени в 16 штатах, включая Пенсильванию, будут подсчитывать минимум 3 дня, неделю ещё будет идти подсчёт голосов, то в общем от голосования мало что зависит. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Но удар по Байдену, конечно, серьёзный. Мне кажется, что эта попытка замолчать историю, сначала подвергнуть цензуре, а потом замолчать, она сыграла ещё худшую роль. Если бы они попытались каким-то образом вывернуться из этой ситуации, то хотя бы с ней начали работать, а тут глухая стена и всё. Это, конечно, очень плохо повлияло на имидж СМИ, которые теперь однозначно ассоциируются с Демократической партией и её кандидатом и однозначно произвели неприятное впечатление на американскую публику, за исключением таких истовых врагов не столько даже Трампа, сколько его избирателей. В общем, нехорошо это повлияло на американцев. Лучше бы, наоборот, всё это обсуждали.

- Почему эта история произвела такой резонанс в американском обществе, ведь о работе Хантера Байдена давно известно?

— Это была история, которая считалась уже прошедшим днём. Ну да, Хантер Байден работал в Burisma, работал и работал, в конце концов, ну и Бог с ним, Джо Байден, как он говорил, ничего об этом не знал, никаких денег не было. Ну да, захотели украинцы и китайцы заполучить себе Хантера Байдена, который большим образованием и опытом не отличается, но при этом человек, который до этого где-то всё-таки поработал, у него отец вице-президент. Отец утверждает: я об этом ничего не знал, мне вообще плевать, я вообще за Америку был, а то, что я прокурора украинского хотел уволить, ну были же показания, что он коррумпированный, а кто там не коррумпированный на Украине? Вот и всё, история закончилась.

А эта история всё-таки не столько о том, что Хантер Байден, а о том, насколько сам Джо Байден во всём этом завязан по уши, что администрация Барака Обамы завязана в этом деле, что в электронных письмах было чётко указано, что Хантеру будут платить только в том случае, если папа примет представителей Burisma, и то же самое с китайцами было. А папа взял и принял, как выяснилось из этой переписки, то есть он участвовал в коррупционной схеме, и он упоминается в этой электронной переписке самим сынком как «большой парень»: так и говорится, 200 тысяч мне, а ещё 100 тысяч «большому парню». Это уже очень серьёзно, такого уровня скандал — папаше тоже 100 тысяч отвалите, вы тут не безобразничайте.

И это всё его личные е-мейлы, которые, поддельные они или не поддельные, разговора даже нет — абсолютно аутентичные, даже противная сторона не говорит, что это подделка. Более того, выступили бывшие разведчики и говорят: да не важно, может, они и подлинные, но это всё равно русская пропаганда. Тем самым подтверждая, что попались на горяченьком. При всём при том, что готовы простить своему кандидату очень многое, но и Трампу тоже прощали очень многое, тут всё-таки очень серьёзно, уровня рэкета фактически. Главное, что Украина-то Бог с ней, с этого всё началось, там ведь ещё миллионы и миллионы от китайцев, которые вообще дверь ногой открывали. И главное, всё это ещё написано таким языком, с такой наглостью всё это проворачивалось, что эта банда сыновей высокопоставленных сотрудников и функционеров Демократической партии фактически со всех брала дань, а тогда, когда сталкивалась с более-менее серьёзным государством типа Китая, просто торговала американским влиянием и доступом на американский рынок, всё это было поставлено на поток, никто вообще не стеснялся, если по почте пишут «мне вот столько, а ещё папе столько нужно отстегнуть». Развилка Трампа: рассчитывает на украинский компромат, но готовится к поражению © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

И сопоставив с неожиданно увеличившимся благосостоянием семьи Байденов, это, конечно, уже очень серьёзно. Одно дело, когда сынка на работу пристроили, он бывший наркоман, непутёвый, исправился, его взяли в какую-то компанию поработать, ну конечно, они хотели, чтобы у них был сын бывшего вице-президента, конечно, ему платить неадекватную зарплату, но при чём тут отец американской демократии Джо Байден? А тут оказывается, что очень даже при чём, что вся эта преступная схема была под него рассчитана. Это, конечно, совсем другая ситуация.

- Есть информация, что Джо Байден может быть причастен ещё и к коррупционным схемам в Казахстане: фирмы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева — зятя бывшего премьер-министра, министра обороны страны Имангали Тасмагамбетова — переводили деньги на счета Хантера Байдена. Кроме того, в отношении олигарха в 2013 году прокуратура США проводила расследование на предмет нарушения законов и международных коррупционных схем, но после тёплых посиделок с Хантером Байденом, чей брат Бо тогда работал в прокуратуре, а отец — вице-президентом, все вопросы волшебным образом исчезли. Получит ли эта история какое-то развитие?

— Возможно. Дело в том, что вся обамовская администрация замешана была. Там была большая коррупционная девушка по имени Хиллари Клинтон, которая деньги гребла двумя руками, книга Питера Швайцера «Деньги Клинтонов» — это потрясающее исследование, что они брали деньги десятками миллионов отовсюду, включая Нигерию. А эта банда, в которую входили Хантер Байден, Джон Пелоси-младший (сын председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси), Кристофер Хайнц (приёмный сын бывшего госсекретаря США Джона Керри), Девон Арчер и Биван Куни. Последний из них уже сидит, судя по всему, даёт показания и передал часть своей переписки — дополнительный, пункт, который стал известен не только из переписки Хантера Байдена — Питеру Швайцеру, передал ему свой Gmail-аккаунт.

Фактически детей на кормление отправляли, а родители их прикрывали. И это очень неприятная штука для американского общественного сознания, потому что Хиллари Клинтон, было понятно, что одна из самых коррумпированных семей вообще в истории Америки, а тут просто банда этих непутёвых детей, которые в играх, выпивках, наркотиках, проститутках погрязли, а потом их отправили на кормление в постсоветские страны, а родители всё это покрывали, имена и должности родителей служили «крышей» всего этого мероприятия, детишек попастись выпустили, это, конечно, потрясающе.

- Получается, это была просто возможность детей туда приткнуть, а Казахстан как таковой интереса для администрации Обамы не представлял?

— Надо каждый раз смотреть. Хантер Байден на Украине просто зарабатывал деньги, зарабатывал громко сказано, получал деньги и с отцом делился, и прокурора Джо Байден уволил не потому, что он был коррумпирован, это всё понятно, он прикрывал сыночка. С другой стороны, у Байдена была задача оставить внешнее управление Украины, и он с этой задачей справился, ему нужно было следить, чтобы нормальное русофобское государство, чтобы всё работало как положено, чтобы олигархи не сильно ссорились с правительством, а если и ссорятся, то ничего страшного, потому что дядя Сэм помирит. С этим он более-менее справлялся, нельзя сказать, что он совсем там ничего не делал, но при этом стоит хоть чуть-чуть иметь влияние руководителей Демократической партии, моментально получается банда детей приезжала и начинала просто деньги пилить. Одно другому не мешает. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

Что там было в Казахстане, интересы Хиллари Клинтон косвенно были связаны с урановыми делами, но это дело давнишнее и закончилось приобретением Росатомом всех этих активов, что в общем очень и очень хорошо было провёрнуто Росатомом. Но понятно, что помимо крупных игроком типа Китая, постсоветское пространство, эти недогосударства вокруг — очень привлекательная почва для такого рода коррумпированной молодёжи, которая в жизни ничего не делала, кроме наркотиков и получения таких откатов. Вот такую элиту они готовят себе на смену. И конечно, все государства постсоветского пространства очень и очень даже подходят, чтобы такого рода деятельность детишек осуществлять, пока родители осуществляют внешнее управление, детишки ещё и зарабатывают. А почему нет? Совместить полезное с приятным.

- Есть ли сейчас у Украины основания опасаться, что Джо Байден придёт к власти и восстановит внешнее управление, как во времена Обамы?

— Украина просто ждёт этого! Они все 4 года находятся в такой растерянности, не понимают, что им делать, это такой разрыв, когда вместо целого вице-президента страной пытались руководить, они обращались к Курту Волкеру, а он говорит: «А я не знаю, что делать… Я не умею создавать демократии, европейские ценности». Это не тот уровень человека, чтобы руководить Украиной извне. Поэтому в некотором смысле целый ряд людей на Украине ждёт, что сейчас придёт Байден и назначит серьёзного человека на Украине, они хотя бы будут знать, к кому бегать. Сейчас если что-то происходит, не к кому бежать. Кто решит наш вопрос, кто разводящий? А тут у них есть ощущение, что разводящий будет назначен.

Конечно, есть ещё большое ощущение, что те люди, которые попытались сотрудничать с администрацией Трампа или его личным адвокатом Руди Джулиани, будут сильно наказаны, но в целом для людей, которые под внешним управлением ходили, ничего такого, они уже давным-давно отказались от суверенитета, им нужно, чтобы пришёл американский дядя и управлял ими. А вот для народа это, конечно, полный alles — придут, начнут копаться и по второму разу деньги стричь. «Помашите рукой самолетам США!» Как улетела независимость Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Можно предположить, кто будет курировать украинское направление, если Байден станет президентом?

— Я вообще не уверен, что Байдену удастся победить в этой ситуации, но там скамейка достаточно большая, поговаривают, что могут взять в команду (советника Обамы по вопросам национальной безопасности. — Ред.) Сьюзан Райс, и она может вполне управлять. Я не исключаю возвращение в том или ином виде в большую политику Виктории Нуланд в случае победы Байдена. Там народа хватает, чтобы этим заниматься. Так или иначе, сам Байден этим заниматься не будет, есть вообще особенность, что Байден вообще заниматься в администрации ничем не будет, но то, что сыночку вернут игрушку, это точно.

- А для России, понятно, что Трамп и Байден — это два зла, но кто из них всё же предпочтительнее?

— Я бы не сказал, что кто-то предпочтительнее. Это сражение чужих против хищников. Предельно чужие для нас либералы и хищники, которые не особо большие наши друзья. Для нас важно понять, что ликвидация Трампа тем или иным путём станет победой предельно враждебных сил, не рычащих в нашу сторону, а просто для которых, условно говоря, исходя из ситуации внутри США последних месяцев, фраза «государственный суверенитет» будет рассматриваться как преступление против человечности, точно так же, как нельзя говорить о равенстве, потому что это расизм, нельзя говорить о чём-то, потому что это сексизм, точно так же это жуткое преступление отстаивать национальный суверенитет. Это будет очень серьёзный накат, потому что если посмотреть, какие-то государства Латинской Америки выпендриваются, Китай да Россия. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

Для Трампа существует Россия, конкурент, да, если надо перекрыть «Северный поток», пацаны говорят, что надо перекрыть, перекроем. Хотя лично он мало отношения к этому делу имел, надо для своих пацанов, перекроем, но нет такого, что нужно уничтожить любой ценой, потому что это экзистенциальный враг. Дело не в том, что Россия — экзистенциальный враг, а экзистенциальный враг — суверенитет. И вот это нужно понимать.

- Всё внимание сейчас приковано к президентским выборам, но 3 ноября американцы будут ещё выбирать 35 сенаторов и полный состав Палаты представителей (435 конгрессменов). По последним данным, у демократов есть шансы сохранить за собой нижнюю палату, а за Сенат борьба примерна равная. Расскажите, как обстоят дела в этой предвыборной кампании?

— Каждый раз это большая неожиданность. Любая гонка, которая сейчас происходит — что президентская, что за Конгресс, — будет очень сильно подвержена всяким разным неприятностям: непонятно, как считать почтовые голоса, будут суды, беспорядки, демонстрации, поджоги.

Чем реально закончатся выборы, на голосовании это не закончится. Ситуация такая, что всё должно остаться как есть, но перед республиканцами опасность больше в том смысле, что вряд ли им удастся отыграть назад Палату представителей, а в Сенате места могут поделиться чуть ли не пополам.