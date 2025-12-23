https://ukraina.ru/20251223/nazvano-chislo-pogibshikh-i-ranenykh-ot-udarov-vsu-s-2014-goda-zhiteley-dnr-1073506355.html

Названо число погибших и раненых от ударов ВСУ с 2014 года жителей ДНР

Около 10 тысяч жителей ДНР погибли и более 15 тысяч получили ранения от ударов ВСУ за время киевской агрессии с 2014 года. Об этом со ссылкой на данные уполномоченной по правам человека (УПЧ) региона Дарьи Морозовой 23 декабря сообщает РИА Новости

"С начала вооружённого конфликта в 2014 году и до начала СВО в Донецкой Народной Республике ранения различной тяжести получили 7582 человека, в том числе 469 детей. После начала СВО ранения различной степени тяжести получили 8295 человек, в том числе 590 детей", — рассказала Морозова.Начиная с 2014 года, в республике погибли 9830 человек, в том числе 250 детей, добавила УПЧ ДНР.Прокуратура и Следственный комитет (СК) РФ тщательно документируют и расследуют преступления, совершённые военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.Ранее в декабре посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что формирования киевского режима усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса. По словам посла, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

