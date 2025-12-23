https://ukraina.ru/20251223/seryy-kardinal-s-kotorym-sovetuetsya-po-vazhnym-resheniyam-na-kogo-tramp-opiraetsya-v-peregovorakh-po-1073486565.html

Серый кардинал, с которым советуется по важным решениям: на кого Трамп опирается в переговорах по Украине

Серый кардинал, с которым советуется по важным решениям: на кого Трамп опирается в переговорах по Украине - 23.12.2025 Украина.ру

Серый кардинал, с которым советуется по важным решениям: на кого Трамп опирается в переговорах по Украине

Какую роль в выработке мирного плана по Украине играет зять президента США Джаред Кушнер, не занимающий никакой должности в Белом доме, и почему он подключился к процессу именно сейчас

2025-12-23T04:22

2025-12-23T04:22

2025-12-23T04:24

эксклюзив

сша

россия

украина

джаред кушнер

дональд трамп

стив уиткофф

кирилл дмитриев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073487978_678:129:2890:1373_1920x0_80_0_0_7024424f6efec3c102e1fc89689c6437.jpg

Завершился очередной раунд консультаций по урегулированию украинского конфликта. Сначала спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели в Майами встречи с делегацией Украины во главе с секретарём СНБО Рустемом Умеровым, советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании, а затем - со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.Трамп доверил Украину КушнеруНайти выход из украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем думал Дональд Трамп, он сам это признавал, поэтому исключительно собственными силами положить конец этой войне президент США не может, над этим бьётся целая команда.Раньше было чёткое разделение двух треков: Уиткофф курировал диалог с Москвой, а спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог – диалог с Киевом. Однако постепенно второй стал исчезать из информационного поля, а вместе с новостью в СМИ об истечении его полномочий в январе перестал принимать участие в консультациях по урегулировании ситуации. Уиткофф начал общаться как с одной, так и с другой стороной конфликта. Затем к процессу подключился Кушнер. В первый срок правления Трампа его зять играл активную роль в работе администрации, но во второй срок на протяжении почти всего года о нём не было ничего слышно (продолжал заниматься бизнесом, к которому вернулся после прихода ко власти демократа Джо Байдена), а теперь он, как пишет агентство Associated Press, не просто снова вовлечён во внешнеполитическую деятельность Белого дома, Трамп опирается на него в сложных дипломатических вопросах, в том числе в урегулировании конфликта на Украине."Как сказали несколько нынешних и бывших чиновников администрации на условиях анонимности, этот сдвиг отражает мнение ближайшего окружения Трампа о том, что Кушнер, обладающий дипломатическим опытом, дополняет стиль ведения переговоров Уиткоффа и способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия для заключения сделки. Эта роль проявилась в полной мере в эти выходные, когда Кушнер и Уиткофф приняли участие в стремительной дипломатической кампании в Майами", - сообщает Associated Press.В отличие от Кушнера, Уиткофф прежде не занимался международной политикой, он построил успешную карьеру в сфере недвижимости, благодаря чему и познакомился с Трампом. Нынешний президент США – человек неординарный, как все мы знаем, и при выборе людей, которым доверить чувствительные внешнеполитические вопросы, руководствовался не их послужным списком, а уровнем личного доверия. Вот поэтому эти посты зачастую занимают не карьерные дипломаты, а давние друзья Трампа, и Уиткофф - один из них.По словам чиновников, с которыми пообщались журналисты Associated Press, некоторые представители администрации воспринимают Уиткоффа как экстравагантную личность, которая объездила весь мир для дипломатических переговоров на своём частном самолёте. Сразу вспоминается эпизод, как система Flightradar отслеживала движение его бизнес-джет Gulfstream G650ER в сторону Москвы, в частности в феврале, а потом выяснилось, что в российскую столицу представитель администрации отправился, чтобы лично забрать в Штаты помилованного президентом РФ бывшего учителя англо-американской школы Марка Фогеля (а в Россию вскоре привезли освобождённого в рамках обмена заключёнными Александра Винника). Украинские и европейские чиновники считают, что Уиткофф чрезмерно уступает российским интересам. А он просто-напросто хочет мира, а не войны, как в Киеве и Брюсселе.Президент считает Кушнера доверенным членом семьи и талантливым советником, сыгравшим ключевую роль в некоторых из его крупнейших внешнеполитических успехов. Речь прежде всего о Ближнем Востоке: он был архитектором Авраамовых соглашений 2020-2021 годов по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, а также плана по урегулированию огня в Секторе Газа нынешней осенью.Именно поэтому Трамп, как рассказал советник Белого дома Дэвид Уоррингтон, попросил своего зятя быть доступным, когда он будет участвовать в аналогичных усилиях по установлению мира во всём мире, и Кушнер согласился сделать это как частное лицо. За консультативную работу он не получает зарплату от Белого дома."И спустя несколько недель после заключения по Газе Трамп снова обратился к своему мастеру-зятю, чтобы тот вмешался в российско-украинские переговоры, которые зашли в тупик на несколько месяцев, несмотря на настойчивые попытки Белого дома склонить к соглашению как президента РФ Владимира Путина, так президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трамп намекнул, что продолжит оказывать давление на Кушнера, когда ставки будут наиболее высоки, как он это делал и раньше", - пишет Associated Press.Почему Кушнер включился в украинскую историю сейчасЕсли верить источникам американских СМИ, по пути из Израиля Кушнер и Уиткофф задумались о том, чтобы перенести успешную схему урегулирования на Ближнем Востоке на Украину.Официально зять президента США, не занимающий никакой официальной должности в администрации, к процессу регулирования украинского кризиса присоединился осенью: в конце октября он вместе с Уиткоффом провёл встречу с Дмитриевым в Майами, где разрабатывали проект мирного плана по Украине, а в начале декабря американские представители прилетели в Москву на переговоры с Путиным.Телеканал CNN, например, считает привлечение Кушнера к переговорам по Украине естественным продолжением его работы на Ближнем Востоке."Трамп и Уиткофф часто обращаются к Кушнеру за советом, учитывая его опыт в сложных переговорах, и Кушнер щедро делится своим ценным опытом, когда его об этом просят", — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.И так сложилось ещё с первого срока правления Трампа. Политической деятельностью Кушнер начал заниматься одновременно со своим тестем, решившим баллотироваться в президенты: в 2016 году он подбирал членов команды, разрабатывал систему онлайн-пожертвований, вёл соцсети, следил за обновлением фирменного мерча и даже писал ключевые предвыборные речи Трампа-кандидата. Как писал тогда журнал New York Magazine со ссылкой на свои источники, за время избирательной кампании республиканец сменил множество помощников, но именно Кушнер чаще всего оставался последним, с кем он советовался перед принятием важных решений."Бывает, я встречаюсь с Джаредом, у него зазвонит телефон — и на другом конце провода будет Трамп, интересующийся мнением Джареда", — рассказывал Кен Курсон, старый друг семьи Кушнеров, газете The Washington Post.Многие аналитики называют Кушнера "серым кардиналом" 47-го президента США.Помимо безграничного доверия со стороны Трампа, его зять имеет ещё одно важное преимущество для ведения переговоров по Украине – умение вести бизнес. Американский лидер не просто думает о том, как заставить пушки замолчать раз и навсегда, но и просчитывает, какую выгоду для США может извлечь из окончания этого конфликта, и видит её в возобновлении экономического сотрудничества с Россией.В конце ноября в статье Make money, not war газета The Wall Street Journal написала, что консультации Кушнера, Уиткоффа и Дмитриева в Майами выходили далеко за рамки темы завершения вооружённого противостояния: они в частном порядке разрабатывали план по выводу российской экономики из кризиса, при этом американские компании должны были первыми опередить европейских конкурентов в борьбе за дивиденды.По мнению западных специалистов по безопасности, переговоры в Майами стали кульминацией стратегии, разработанной ещё до инаугурации Трампа, чтобы обойти традиционный аппарат национальной безопасности США и убедить администрацию рассматривать Россию не как военную угрозу, а как страну с огромными возможностями, говорится в публикации."Дмитриев, бывший сотрудник Goldman Sachs, нашёл благосклонных партнёров в лице Уиткоффа — давнего партнёра Трампа по гольфу — и Кушнера, чей инвестиционный фонд Affinity Partners привлёк миллиардные инвестиции от арабских монархий, в конфликте с Израилем которых он помогал выступать посредником. Эти два бизнесмена разделяли давний подход президента Трампа к геополитике. Если поколения дипломатов рассматривали постсоветские проблемы Восточной Европы как гордиев узел, который нужно кропотливо распутывать, то президент видел простое решение: границы важнее бизнеса. <…> Для многих в администрации Трампа это размывание границ между бизнесом и геополитикой — не недостаток, а преимущество. Ключевые советники президента видят возможность для американских инвесторов заключать выгодные сделки в новой послевоенной России и стать коммерческими гарантами мира", - отмечает TheWall Street Journal.Так что участие Кушнера в переговорном процессе по Украине не выглядит как кумовство и попытки Трампа пристроить родственников на высокие посты, пока он находится у власти. В таком сложном вопросе президент предпочитается опираться на людей, в которых уверен и чисто по-человечески (он не забыл, как американский истеблишмент мешал ему воплощать в жизнь планы), и как в профессионалах, а его зять однажды уже продемонстрировал способность тушить давние и сильные пожары региональных конфликтов. Уиткоффа же, который официально, напомним, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, назначили курировать диалог с Москвой в контексте украинского кризиса тоже за счёт его успеха по Ближнему Востоку. И наконец, мышление бизнес-категориями у президента-магната с приходом в Овальный кабинет никуда не делось, наоборот, он прекрасно осознаёт, что сотрудничество с Россией принесёт американской экономике только пользу, а он же обещал соотечественникам сделать их жизнь лучше и обеспеченнее, так вот это одна из возможностей исполнить предвыборное обещание.Читайте также: Майами – обо всем договорились, согласовывают нюансы. Что еще свидетельствует появление новых лиц от США

https://ukraina.ru/20251222/1073473717.html

https://ukraina.ru/20200915/1028914514.html

https://ukraina.ru/20251130/zyat-kushner-i-drug-uitkoff-ekspert-rasskazal-o-zakulisnoy-storone-mirnogo-plana-trampa-1072276319.html

https://ukraina.ru/20250402/1062243423.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, джаред кушнер, дональд трамп, стив уиткофф, кирилл дмитриев