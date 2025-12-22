https://ukraina.ru/20251222/morskaya-logistika-ukrainy-v-tiskakh-1073493466.html

Морская логистика Украины в тисках

Морская логистика Украины в тисках

Военно-политическая ситуация вокруг украинских портов накаляется. Активизировавшиеся с начала декабря удары РФ по инфраструктуре — от мостов до терминалов — угрожают превратить жизненно важные для страны логистические коридоры в "капкан". Экономические последствия уже начинают ощущаться на ключевых рынках

Российские войска наносят удары по критически важным мостам, связывающим материковую Украину с дунайскими портами (Измаил, Рени). После повреждения моста в Маяках движение по трассе Одесса–Рени фактически прервалось, что вызвало панику на топливном рынке, 60% которого зависит от поставок через эти порты. Власти быстро восстановили движение через понтонные переправы и альтернативные маршруты (включая транзит через Молдову), однако, по словам главы Ассоциации международных перевозчиков Владимира Балицкого, о "полноценной" работе логистики можно будет судить лишь в ближайшие дни. 2. Целями также являются сами порты и суда. 19 декабря от удара пострадали объекты Одесского порта, были зафиксированы значительные разрушения и пожары. Ранее атаке подвергся порт "Южный", где был уничтожен терминал с подсолнечным маслом и погибли люди. По оценкам Американской торговой палаты, работа терминалов в регионе уже снизилась на 50%. Массированные удары по энергообъектам в Одесской области привели к масштабным отключениям электроэнергии. Большинство портов вынуждено работать на генераторах, что замедляет погрузочные работы и увеличивает издержки. Во время недавнего блэкаута порт "Одесса", по данным аналитической компании Barva Invest, работал лишь на треть своей мощности. Аграрный сектор под угрозой. Это наиболее уязвимая отрасль, поскольку через морские коридоры осуществляется более 70% экспорта агропродукции. По данным Barva Invest, на рынке нарастает "нервозность". Из-за задержек с погрузкой и высокой стоимости фрахта экспортные цены на украинскую кукурузу уже снизились на $3–4 за тонну. Экспорт зерна из страны идет с серьезным отставанием от графика: по данным Украинской зерновой биржи, с начала сезона экспортировано на 68% меньше кукурузы, чем годом ранее. Американская торговая палата предупреждает, что продолжение интенсивных обстрелов создаст для бизнеса "критические операционные риски". Главные из них — практическая невозможность зафрахтовать судно и получить страховое покрытие для грузов, что может полностью парализовать морскую торговлю.Даже при наличии обходных сухопутных маршрутов возникает новая проблема — острый дефицит водителей-международников. Без решения этого вопроса, как отмечает учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, к весне 2026 года "никакой транспортный коридор не поможет". Систематическое разрушение транспортных узлов и энергетики юга Украины преследует долгосрочную цель — экономическую изоляцию страны. Удары по логистике блокируют экспорт, лишая Киев валютной выручки, и затрудняют импорт критически важных товаров, включая топливо. Пока ситуация остается динамичной и хрупкой: временные решения (понтонные переправы, работа на генераторах) поддерживают логистику на минимальном уровне, но любая новая крупная атака может привести к полномасштабному коллапсу.Итоги дня - в материале Кровь вместо стратегии: за неделю боёв ВСУ теряет тысячи, а Запад — миллиарды в схемы. Итоги 22 декабря на сайте Украина.ру

