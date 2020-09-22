Исход президентских выборов в США непредсказуем, но ещё более непредсказуемо, как ситуация в стране будет развиваться после завершения голосования. Американские военные предупреждают, что Вашингтон после 3 ноября будет похож на Киев времён последнего Майдана

Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

А президент-то кто?

В США уже без малого 5 месяцев продолжается гражданская война — тысячи людей в разных городах вышли на акции протеста после убийства афроамериканцев полицейскими, но затем митинги перестали быть мирными и переросли в хулиганские погромы. Дональд Трамп для наведения общественного порядка привлекает Национальную гвардию, но губернаторы-демократы не дают согласия на введение федеральных сил, в ответ президент страны объявил о намерении лишить их финансирования из федерального бюджета. Министерство юстиции США в своём заявлении подчеркнуло, что Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд отказались принимать обоснованные меры, чтобы противодействовать преступной деятельности, тем самым они попустительствуют анархии, насилию и разрушению частной и государственной собственности. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал это заявление политическим и неконституционным, а также выразил готовность оспорить его в суде. Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан расценила действие Белого дома как злоупотребление властью.

А ссора с властями штатов может сыграть с Трампом злую шутку во время выборов — ведь именно они назначают выборщиков, которые будут голосовать от лица местных избирателей за будущего президента. Кроме того, в июле Верховный суд США внёс изменение в избирательный процесс: по сложившейся традиции, выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата, но законодательно это не закреплено, поэтому он имеет право проголосовать за другого кандидата. Теперь штаты получили право оштрафовать или отстранить такого «неверного выборщика», раньше наказания действовали только на уровне отдельных штатов. «Перебежчики» в коллегиях были не раз, но решающего воздействия на конечный исход голосования они не оказывали.

«При очень небольшом отрыве на президентских выборах дезертирство небольшого количества «недобросовестных» выборщиков может изменить результат и потенциально вызвать хаос, если побеждённый станет победителем», — поясняет партнёр юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

В совокупности эти факторы — право назначать выборщиков и принудить голосовать их в соответствии с волей населения, — как пишет издание The Hill, позволят законодательным органам штатов установить контроль над голосованием, подрывая волю избирателей и влияя на результаты на общенациональном уровне.

«Законодательное собрание, контролируемое демократами, может выдвинуть своих собственных выборщиков, невзирая на итоги всеобщего голосования. А если итоги оспариваются, то штаты с законодательными собраниями, где разные палаты контролируются разными партиями, могут вообще не выдвинуть выборщиков», — прогнозирует автор статьи Кристин Тейт.

Майдан близок

Демократы вот уже несколько месяцев отрабатывают сценарии своих действий при различных исходах голосования. Одним из ключевых стратегов у них выступает Джон Подеста, в 2016 году руководивший предвыборным штабом Хиллари Клинтон. В докладе группы Transition Integrity Project говорится, в частности, что если Трамп одержит убедительную победу, оппозиция в лице Джо Байдена и его окружения поражения не признает, потребует пересчёта бюллетеней в нескольких ключевых штатах, спровоцируют антиправительственные протесты и открытое неповиновение штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. В свою очередь, газета New York Times рассказала, как на недавнем собрании политтехнологов Подеста, примеривший на себя роль кандидата в президенты Байдена, отказался признать победу Трампа на выборах и убедил губернаторов Висконсина и Мичигана направить в состав коллегии выборщиков сторонников демократов.

«При таком сценарии Калифорния, Орегон и Вашингтон пригрозили выйти из состава США, если Трамп, как и планировалось, вступит в должность. Палата представителей назвала президентом Байдена, Сенат и Белый дом остались с Трампом. На данном этапе сценария страна перестала ждать подсказок от СМИ и стала смотреть, что предпримут военные», — говорится в статье.

Военным не очень-то хотелось бы становиться теми людьми, которые определят исход выборов, тем более, силовым путём. Несколько отставных офицеров даже написали письмо председателю Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марку Милли, в котором уличили Трампа в попытке создать частную армию из милитаризованных агентов Министерства национальной безопасности, чтобы та помогла ему остаться в Белом доме после истечения срока его полномочий, то есть после 12:00 20 января 2021 года. Ранее Байден выражал уверенность, что если республиканец откажется покидать администрацию, не признавая свой проигрыш, то военные выведут его под белы рученьки в назначенный час. Авторы Майдана пытаются устранить Трампа так же, как Януковича — западные СМИ © REUTERS, Cheriss May

«В такой момент конституционного кризиса останутся только два варианта. По первому — Вооружённые силы США выпроводят бывшего президента с территории Белого дома. «Зелёные человечки» Трампа, устрашающие для легко вооружённых федеральных правоохранительных органов, самоустранятся, понимая, что для бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США они не ровня. По второму — военные бездействуют, и Конституция США умирает. Преемственность власти в стране определяется вне правового поля: стычками между частной армией Трампа и участниками уличных выступлений протеста; вашингтонская площадь Black lives matter становится площадью Тахрир. Ну то есть американским «майданом», — предупреждают авторы письма.

О риске майдана в Штатах, где, как ещё совсем недавно шутили, это невозможно, поскольку там нет американского посольства, в последнее время говорят всё чаще. Как рассказал в эфире телеканала Fox News бывший спичрайтер Трампа Даррен Битти, в отношении американского президента применяются те же методы, что и в отношении неугодных лидеров постсоветских республик, более того, в этой кампании активно участвует автор «методички по цветной революции» Норм Айзен, он же в конце 2019-го — начале 2020-го консультировал демократов по процессу импичмента против Трампа.

Не хотелось бы, чтобы ситуация развернулась таким образом, но, учитывая крайнюю поляризацию американского общества и жесточайшее противостояние двух политических сил, действующих по принципу «на войне все средства хороши», готовыми нужно быть ко всему.