В конце августа 2020 года первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Литву, Россию, Украину и Австрию. Задача - лучше понять позиции властей и оппозиции Белоруссии и решить, какую роль Вашингтон должен играть в этой истории

Накануне в газете Le Journal du Dimanche вышло интервью Светланы Тихановской, занявшей на президентских выборах в Белоруссии второе место, французскому публицисту Бернару-Анри Леви, в котором она говорит, что ждёт от Запада поддержки. И уже 24 августа есть все шансы её получить — на встречу с ней в Вильнюс прилетит первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Литва станет первым пунктом турне представителя Госдепартамента, затем он направится в Россию, на Украину и в Австрию.

Столица белорусской оппозиции

По информации источников агентства Reuters, цель поездки Бигана заключается в предотвращении дальнейшего насилия в Белоруссии и уменьшении влияния России на ситуацию. Активист назвал сходства и различия протестов в Белоруссии и Майдана на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

МИД Литвы анонсировал, что американский дипломат проведёт переговоры с министрами иностранных дел и обороны страны, на них стороны обсудят ситуацию в Белоруссии, двусторонние отношения, НАТО и вопросы обороны. Эти два ведомства вносят непосильный вклад в белорусскую историю: литовские дипломаты, как рассказал 23 августа в интервью телеканалу «Дождь» глава МИД Линас Линкявичюс, помогают Тихановской устанавливать контакты с европейскими политиками, а литовские военные, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, наращивают вооружённый компонент, что представляет угрозу его стране.

У Бигана также запланирована встреча с Тихановской. И хотя её штаб не уточняет, о чём пойдёт речь, очевидно, что американскому дипломату нужно понять, что вообще из себя представляет белорусская оппозиция: кто все эти люди, чего они хотят, как собираются добиваться своих целей, есть ли у них реальная поддержка среди соотечественников, поскольку на этот раз США не играют первую скрипку.

Очень активно в историю с протестами в Белоруссии сразу же после выборов включилась Европа.

В комментарии агентству France Press литовский дипломат Вигаудас Ушацкас, в 2013-2017 годах возглавлявший представительство Евросоюза в России, сказал: «Визит Бигана в регион можно рассматривать как готовность сыграть роль в разрешении белорусского кризиса, в том числе в отношениях с Москвой».

Старая добрая Россия — ближайший соратник Лукашенко

Москва будет следующей остановкой в турне представителя Госдепартамента и самой продолжительной — в российской столице он проведёт два дня (25 и 26 августа). Уж очень много вопросов накопилось. Как уточнил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, стороны проведут углублённый обмен мнениями по двусторонней повестке дня, а также одной из центральных тем переговоров станет ситуация в Белоруссии.

Говорим «Белоруссия», Россия — в уме. За последнюю неделю Россия стала негласным посредником между Западом и официальным Минском — президенту РФ Владимиру Путину звонили и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон, и председатель Европейского совета Шарль Мишель, и президент Финляндии Саули Ниинистё. Все они хотели обсудить с российским лидером ситуацию в Белоруссии, потому что Лукашенко не выходил с ними на связь, зато Путину спустя неделю после выборов звонил два дня подряд.

Да и президент США Дональд Трамп говорил, что в случае необходимости тоже позвонит российскому коллеге. Эксперт предположил, что именно Путин пообещал Лукашенко и обещал ли вообще © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Я бы предположил, что администрация будет пытаться отговорить Москву либо от непосредственного вмешательства, либо от использования влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к более жестоким репрессиям», — сказал источник агентства Reuters о цели визита Бигана в РФ.

Не на шутку американских политиков обеспокоила договорённость Лукашенко и Путина, достигнутая в ходе телефонных переговоров 16 августа, о том, что Москва в случае необходимости по запросу Минска будет содействовать в урегулировании ситуации в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ. По этому поводу председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол выпустили совместное заявление, в котором улучили Кремль в попытке «подорвать суверенитет и независимость ещё одной европейской страны».

Как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва исходит из того, что не надо навязывать Белоруссии каких-либо рецептов.

Найти общий язык с российскими дипломатами и чиновниками Бигану не составит труда — русский он выучил ещё в университете да и Москва ему хорошо знакома. В 1992-1994 годах дипломат был директором представительства Международного республиканского института в российской столице.

С середины 1990-х годов приоритетным направлением деятельности этой некоммерческой организации, которая выступает партнёром Агентства США по международному развитию (USAID), финансируется Госдепартаментом и Конгрессом США, а также частными корпорациями и фондами, стало постсоветское пространство, причём наибольшие грантовые отчисления поступали в Грузию и на Украину — прежде всего на проведение мероприятий для представителей НПО, СМИ, политических партий и депутатов парламента, а также на привлечение молодёжи к организации различных акций, в том числе уличных демонстраций.

Кроме того, сотрудники института в то время проводили тренинги для депутатов Государственной Думы, региональных и местных органов самоуправления, членов политических партий и неправительственных организаций по широкому кругу вопросов: от способов создания политических партий до проведения конференций для недавно выбранных парламентариев по вопросам осуществления законодательной деятельности.

18 августа 2016 года Генеральная прокуратура РФ признала эту организацию нежелательной в России, поскольку её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. Кроме того, Биган входил в состав Американско-российского делового совета (ведущей торговой ассоциации в США с главным офисом в Вашингтоне и представительством в Москве, представляющей торговые и инвестиционные интересы около 170 российских и американских компаний) и Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права, который 4 декабря 2015 года Генеральная прокуратура РФ тоже признала нежелательным, поскольку его деятельность никак не связана с заявленными научными и образовательными целями и представляет угрозу конституционному строю России.

В ходе визита в Москву у Бигана будет возможность пообщаться со своим предшественником на посту заместителя госсекретаря Джоном Салливаном, который сейчас работает послом США в РФ. К слову, эту должность мог занять и сам Биган, его называли одним из кандидатов на место руководителя дипмиссии.

Украина, с которой, возможно, ещё предстоит познакомиться поближе

Итак, в Литве Биган ознакомится с позицией белорусской оппозиции, а в Москве — с позицией белорусских властей и с этими знаниями направится на Украину, которая не понаслышке знает, что такое антиправительственные митинги.

Эта страна Бигану тоже не чужда — ему прочили место спецпредставителя США по Украине. Зеленский сказал, как поступил бы на месте Лукашенко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Курт Волкер, который был первым и единственным человеком, занимавшим эту должность, говорил в интервью «Европейской правде» в феврале 2020 года: «Я публично рекомендовал отдать фактические полномочия спецпредставителя по Украине заместителю госсекретаря Стиву Бигану. Он прекрасно знает регион — и Россию, и Украину, но последние несколько лет он не работал на этом направлении, и поэтому история с импичментом (президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. — Ред.) его не затронула. Поэтому я считаю, что он будет очень хорошим выбором в случае, если госсекретарь Помпео пожелает назначить такого человека. А в этом действительно есть смысл. Нам не помешает свежий диалог с Россией об Украине. Слишком многое изменилось с тех пор, как у меня были регулярные встречи с Сурковым. С тех пор прошли выборы на Украине, произошли изменения в России».

Тогда же кандидатуру Бигана в феврале 2020 года поддержал и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

После отставки Волкера должность остаётся вакантной. Как сообщали в декабре прошлого года источники издания Foreign Policy, вероятнее всего, её упразднят прежде всего из-за того, что Белому дому будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько «чреватой стала работа над направлением политики по Украине».

«Никто в здравом уме не захочет попасть в этот центр внимания. Это очевидная проблема, когда весь мир будет следить за вами. И у вас есть руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», — сказал на условиях анонимности бывший американский чиновник.

В таком случае полномочия спецпредставителя передадут другим чиновникам Госдепартамента, которые занимаются вопросами Украины. Вероятно, поездка Бигана в Киев связана в том числе и с этим, поскольку нужно понимать, каким образом перераспределять полномочия Волкера между сотрудниками своего ведомства.

Ненейтральная нейтральная Австрия

Австрия не случайно попала в список стран, которые посетит американский дипломат.

В Вене он встретиться с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека. Как известно, права человека — это излюбленная тема западных политиков, которой можно оправдать любые свои поступки, даже военную интервенцию.

К белорусской истории Австрия тоже имеет отношение. Сразу после приезда Тихановской в Вильнюс депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) от правящей партии «Зелёные» Эва Эрнст-Дзидзич сообщила, что заместитель главы фракции «Зелёных» установила контакт с участницей президентской гонки и пригласила её в Австрию, чтобы из первых уст услышать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накалённую ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии. Дробницкий сказал, сделают ли США из Белоруссии вторую Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, Эрнст-Дзидзич заявила, что события последних дней в стране явно показали, что политические дни Александра Лукашенко сочтены, потому что никто не может долго оставаться у власти вопреки воле собственного народа. В свою очередь, президент Австрии Александер Ван дер Беллен объявил, что не собирается поздравлять Лукашенко, которого в ноябре принимал в Вене, с победой на выборах.

В отличие от Европы, США пока предпочитают занимать наблюдательную позицию, но это не значит не участвовать совсем. Американцы ведут переговоры с обеими сторонами конфликта: 20 августа заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл позвонил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, чтобы обсудить ситуацию в стране после выборов, а 17 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, представлявший оппозицию, анонсировал закрытую онлайн-конференцию с американскими политиками из Демократической и Республиканской партий, с которыми в перспективе может организовать проведение слушаний в Конгрессе США по ситуации в Белоруссии.

Сейчас Вашингтон пытается понять, нужно ли ему вступать в белорусскую историю так же активно, как в своё время с Украиной, чтобы не повторять тех же ошибок.